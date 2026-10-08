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O Manchester City encontrará “brechas” nas acusações de FFP? Perguntas são feitas sobre por que as sanções ainda não foram reveladas em uma longa batalha que envolve “as melhores mentes jurídicas do mundo”
Punições ainda serão reveladas na batalha do fair play financeiro
Essa situação, na esteira de um comunicado em tom duro da elite do futebol inglês, no qual os responsáveis pelo Etihad Stadium foram acusados de adotar práticas “falsas”, continua alimentando as especulações.
Mais de três anos se passaram desde que o City foi informado pela primeira vez de que a suposta má gestão financeira estava sob investigação. Desde o momento em que as 115 acusações foram reveladas pela primeira vez, as especulações sobre possíveis punições têm sido intensas.
Foi sugerido que o City poderia ser expulso da Premier League, sofrer uma perda de pontos que garanta o rebaixamento, enfrentar longos embargos de transferências e ser atingido por multas astronômicas que incluam pacotes de compensação para rivais nacionais.
Ninguém, porém, sabe exatamente qual será o desfecho final. O City sustenta que não fez nada de errado e apresentará recursos contra quaisquer alegações em contrário, havendo a promessa de várias outras reviravoltas pela frente nessa longa saga.
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O Manchester City pode encontrar brechas em caso de longa duração?
Questionado se a postura do City pode ser atribuída ao fato de ter a melhor representação jurídica que o dinheiro pode comprar, com qualquer brecha no argumento da Premier League prestes a ser encontrada, o ex-zagueiro do Manchester City Mills, que falava em associação com o Gambling.com, o guia dos melhores cassinos online, disse à GOAL: “Sem dúvida. Eles tiveram o melhor grupo de advogados nisso por vários anos até agora, mas ainda assim foram considerados culpados de 114 acusações. É bizarro, não é? São 115, culpado em 114, em uma não.
“Mas isso também mostra que, na verdade, o painel independente entrou nisso de forma bastante minuciosa e não apenas disse: ‘bom, vocês são culpados de todas’. Eles claramente analisaram cada acusação individualmente.
“Se houvesse brechas a serem exploradas, você pensaria que eles já as teriam encontrado a essa altura. Eles ainda vão continuar defendendo seu caso. Mas você tem algumas das melhores mentes jurídicas do mundo nesse caso.
“Há dois lados em toda história, mas as acusações foram apresentadas. Depois, isso foi para um painel independente e outro painel independente. E essas são pessoas excepcionalmente inteligentes, brilhantes, sem agenda. Conheço muitos juízes, muitas pessoas da área jurídica, muitos advogados, e eles são incrivelmente imparciais. Eles vão apenas olhar para os fatos e decidiram que, em 114 dessas acusações, você é culpado. Simples assim.
“Então você começa a pensar que, se houvesse brechas, certamente elas já teriam aparecido a essa altura, porque isso teria feito parte do argumento do City desde o início.”
O Manchester City vai expor os podres dos rivais?
Enquanto o City é arrastado pela lama, também dá para argumentar que há pouca chance de o clube cair sem lutar. Se algum rival da Premier League não estiver com a ficha totalmente limpa, isso logo virá à tona?
Mills acrescentou: “Ah, 100%, e tenho certeza de que eles já fizeram isso. Isso também vai se inverter, e todo mundo vai dizer: ‘Peraí, vocês trapacearam. Fomos privados de X, Y, Z. Perdemos esses bônus financeiros. Fomos rebaixados porque vocês fizeram isso. Não entramos na Champions League por causa disso. Portanto, a suposta trapaça de vocês significa que agora vamos processá-los’.
“E já vimos isso. Já vimos isso acontecer na Premier League com outros clubes de futebol. É aí que a coisa fica um pouco feia, um pouco contenciosa e ainda mais complicada, porque como você lida com isso 10 anos depois, oito anos depois, seis anos depois? Onde está o efeito em cadeia?
“Ok, você pode ter sido rebaixado em 2019 ou não ter se classificado para a Champions League em 2019, mas como calcular as implicações financeiras dos últimos sete anos do que pode ou não acontecer?
“Se eu fosse o City, eu inverteria isso e diria: ‘Peraí. Temos comprado jogadores de vocês e pago acima do valor por eles e, portanto, vocês ganharam mais dinheiro por nossa causa, porque pagamos valores de transferência inflados’.”
“Sei que esse é um argumento bem fraco, mas tenho certeza de que é isso que eles apresentariam e diriam: ‘bem, pagamos a mais e fomos levados a pagar a mais por cada jogador, portanto, os preços foram inflados para nós e pagamos mais do que o valor dos seus jogadores, então vocês, na verdade, ganharam algum dinheiro por nossa causa’. E esse argumento vai ser jogado de um lado para o outro, mas aí fica ainda mais complicado. É uma bagunça absoluta.
“O que me surpreendeu é que nenhuma definição de sanções foi apresentada ainda. Normalmente, no sistema legal, no sistema de Justiça, em tribunal, você é considerado culpado e então a sentença ou as sanções vêm logo depois. Parece que não vamos saber quais são as sanções até que o processo de apelação termine. O que é bastante incomum.
“Não entendo por que, se eles sabem, se são culpados e foram considerados culpados dessas acusações, então por que não podemos saber agora qual será a sanção? Você poderia então recorrer do processo e, se fosse considerado culpado de novo, poderia recorrer depois disso.
“Acho que todos nós estamos meio que no limbo porque não sabemos quão severa será a punição. E acho que esse é o problema que todo mundo tem no momento. Qual é a punição? Do jeito que está agora, eles são culpados ao longo de um período muito, muito longo. Então qual é a punição? Por que temos que potencialmente esperar mais um ano até descobrir qual será a sanção?”
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Prazo para veredicto após o recurso do Manchester City
O prazo para um veredicto no caso do recurso do City seria 23 de janeiro de 2027. Isso ainda está a mais de três meses de distância, sem uma linha de chegada clara à vista para aqueles que estão desesperados para encerrar uma distração indesejada.
No Etihad, o clube segue defendendo sua posição, enquanto a Premier League mantém suas cartas na mesa, e vários desfechos ainda seguem possíveis, de uma punição branda à expulsão da elite.
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