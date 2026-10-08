Enquanto o City é arrastado pela lama, também dá para argumentar que há pouca chance de o clube cair sem lutar. Se algum rival da Premier League não estiver com a ficha totalmente limpa, isso logo virá à tona?

Mills acrescentou: “Ah, 100%, e tenho certeza de que eles já fizeram isso. Isso também vai se inverter, e todo mundo vai dizer: ‘Peraí, vocês trapacearam. Fomos privados de X, Y, Z. Perdemos esses bônus financeiros. Fomos rebaixados porque vocês fizeram isso. Não entramos na Champions League por causa disso. Portanto, a suposta trapaça de vocês significa que agora vamos processá-los’.

“E já vimos isso. Já vimos isso acontecer na Premier League com outros clubes de futebol. É aí que a coisa fica um pouco feia, um pouco contenciosa e ainda mais complicada, porque como você lida com isso 10 anos depois, oito anos depois, seis anos depois? Onde está o efeito em cadeia?

“Ok, você pode ter sido rebaixado em 2019 ou não ter se classificado para a Champions League em 2019, mas como calcular as implicações financeiras dos últimos sete anos do que pode ou não acontecer?

“Se eu fosse o City, eu inverteria isso e diria: ‘Peraí. Temos comprado jogadores de vocês e pago acima do valor por eles e, portanto, vocês ganharam mais dinheiro por nossa causa, porque pagamos valores de transferência inflados’.”

“Sei que esse é um argumento bem fraco, mas tenho certeza de que é isso que eles apresentariam e diriam: ‘bem, pagamos a mais e fomos levados a pagar a mais por cada jogador, portanto, os preços foram inflados para nós e pagamos mais do que o valor dos seus jogadores, então vocês, na verdade, ganharam algum dinheiro por nossa causa’. E esse argumento vai ser jogado de um lado para o outro, mas aí fica ainda mais complicado. É uma bagunça absoluta.

“O que me surpreendeu é que nenhuma definição de sanções foi apresentada ainda. Normalmente, no sistema legal, no sistema de Justiça, em tribunal, você é considerado culpado e então a sentença ou as sanções vêm logo depois. Parece que não vamos saber quais são as sanções até que o processo de apelação termine. O que é bastante incomum.

“Não entendo por que, se eles sabem, se são culpados e foram considerados culpados dessas acusações, então por que não podemos saber agora qual será a sanção? Você poderia então recorrer do processo e, se fosse considerado culpado de novo, poderia recorrer depois disso.

“Acho que todos nós estamos meio que no limbo porque não sabemos quão severa será a punição. E acho que esse é o problema que todo mundo tem no momento. Qual é a punição? Do jeito que está agora, eles são culpados ao longo de um período muito, muito longo. Então qual é a punição? Por que temos que potencialmente esperar mais um ano até descobrir qual será a sanção?”