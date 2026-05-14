O Manchester City e o PSG estão de olho em Federico Valverde, após a posição do astro do Real Madrid sobre a transferência ter sido revelada na sequência do desentendimento com Aurélien Tchouameni

O mundo do futebol acompanha de perto a situação em Valdebebas após um desentendimento entre Valverde e seu companheiro de equipe Aurelien Tchouameni. Embora o craque uruguaio continue sendo uma peça fundamental do elenco, o recente atrito despertou o interesse de clubes que antes o consideravam uma contratação “impossível”. Esses pretendentes estão sondando o terreno para ver se o clima atual mudou a postura da diretoria em relação a um jogador antes considerado intocável.

Apesar do barulho externo, o principal desejo de Valverde seria permanecer na capital espanhola. O meio-campista está se recuperando em casa devido aos “entre 10 e 14 dias de repouso” necessários para se recuperar do impacto físico do confronto. No entanto, os clubes interessados acreditam que este é o momento mais oportuno para se posicionarem, caso a relação entre o jogador e o clube se deteriore ainda mais.