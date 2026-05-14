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O Manchester City e o PSG estão de olho em Federico Valverde, após a posição do astro do Real Madrid sobre a transferência ter sido revelada na sequência do desentendimento com Aurélien Tchouameni
Grandes clubes europeus acompanham a situação de Valverde
O mundo do futebol acompanha de perto a situação em Valdebebas após um desentendimento entre Valverde e seu companheiro de equipe Aurelien Tchouameni. Embora o craque uruguaio continue sendo uma peça fundamental do elenco, o recente atrito despertou o interesse de clubes que antes o consideravam uma contratação “impossível”. Esses pretendentes estão sondando o terreno para ver se o clima atual mudou a postura da diretoria em relação a um jogador antes considerado intocável.
Apesar do barulho externo, o principal desejo de Valverde seria permanecer na capital espanhola. O meio-campista está se recuperando em casa devido aos “entre 10 e 14 dias de repouso” necessários para se recuperar do impacto físico do confronto. No entanto, os clubes interessados acreditam que este é o momento mais oportuno para se posicionarem, caso a relação entre o jogador e o clube se deteriore ainda mais.
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PSG e Manchester City preparam ofertas gigantescas
O PSG já demonstra interesse pelo jogador de 27 anos há algum tempo e, segundo relatos, teria feito contato informal para manifestar seu interesse. Qualquer possível negociação seria uma operação de grande envergadura, com fontes informando ao ASque a avaliação oscila entre € 100 milhões e € 120 milhões. Os campeões franceses estão preparados para agir rapidamente caso o Real Madrid decida ouvir ofertas, considerando-o o motor ideal para a transição do seu meio-campo.
O City também está na disputa, tendo entrado em contato com os representantes do jogador ainda no verão passado. Naquela época, o City acabou contratando Tijjani Reijnders, mas Pep Guardiola continua sendo um admirador conhecido da versatilidade e da dedicação de Valverde. Se o rótulo de “intransferível” for removido, espera-se que o gigante da Premier League esteja na frente da fila para levá-lo ao Etihad Stadium.
Repercussões internas do confronto em Valdebebas
Enquanto os rumores sobre transferências se intensificam, o Real Madrid tem se concentrado na disciplina interna. O clube já aplicou uma multa de € 500.000 aos jogadores envolvidos, embora não tenham sido aplicadas sanções esportivas. O técnico Álvaro Arbeloa tem se manifestado abertamente sobre sua frustração em relação ao vazamento das notícias para o público, afirmando que o fato de coisas que acontecem no vestiário vazarem me parece uma traição aos valores do clube.
O técnico tentou minimizar a gravidade do desentendimento, insistindo que ambientes de alta pressão naturalmente levam a pontos de tensão. Arbeloa esclareceu sua posição dizendo: “Quero dizer duas coisas. Primeiro, estou muito orgulhoso da determinação, rapidez e transparência com que o clube agiu. E, por outro lado, que os jogadores reconheceram seu erro, expressaram seu arrependimento e pediram perdão. Para mim, isso é suficiente. O que não vou fazer é expô-los publicamente, porque eles não merecem isso.”
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Valverde continua comprometido com o projeto do Real Madrid
Por enquanto, a assessoria de Valverde afirma que ele está decidido a dar continuidade à sua carreira repleta de títulos no Bernabéu. Ele encara o incidente com Tchouameni como um erro que foi resolvido internamente por meio de desculpas. O jogador está focado exclusivamente em sua recuperação e em voltar aos gramados para ajudar a equipe nesta reta final da temporada, demonstrando o mesmo empenho que o tornou um dos favoritos da torcida.