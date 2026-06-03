O Manchester City e o Chelsea continuam as negociações sobre a indenização de Enzo Maresca, enquanto o acordo para a contratação do substituto de Pep Guardiola fica em suspenso

De acordo com a Sky Sports, o City está em negociações ativas com o Chelsea a respeito da indenização por Maresca. O acordo está nas mãos dos respectivos advogados dos dois clubes, que passaram a intervir depois que o italiano deixou o time londrino em janeiro, ainda com três anos e meio restantes de contrato.

O City espera chegar a um acordo ainda esta semana para nomeá-lo oficialmente como sucessor de Guardiola. O técnico espanhol deixou o clube após incríveis 10 anos, durante os quais conquistou absolutamente tudo, incluindo seis títulos da Premier League. Embora uma proposta de contrato de três anos para seu substituto esteja em discussão, ela ainda não foi totalmente acordada.