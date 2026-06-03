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O Manchester City e o Chelsea continuam as negociações sobre a indenização de Enzo Maresca, enquanto o acordo para a contratação do substituto de Pep Guardiola fica em suspenso
Negociações salariais atrasam a nomeação de Maresca
De acordo com a Sky Sports, o City está em negociações ativas com o Chelsea a respeito da indenização por Maresca. O acordo está nas mãos dos respectivos advogados dos dois clubes, que passaram a intervir depois que o italiano deixou o time londrino em janeiro, ainda com três anos e meio restantes de contrato.
O City espera chegar a um acordo ainda esta semana para nomeá-lo oficialmente como sucessor de Guardiola. O técnico espanhol deixou o clube após incríveis 10 anos, durante os quais conquistou absolutamente tudo, incluindo seis títulos da Premier League. Embora uma proposta de contrato de três anos para seu substituto esteja em discussão, ela ainda não foi totalmente acordada.
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O impressionante histórico atrai os atuais campeões
O Chelsea foi informado por Maresca no outono passado sobre o interesse do atual campeão. O clube de Manchester ficou impressionado com seu histórico em Londres. No total, ele comandou 92 partidas pelo clube, conquistando 55 vitórias e 16 empates. Ele também levou a equipe a dois troféus importantes durante a temporada 2024-25: a Liga Conferência da UEFA e o Mundial de Clubes da FIFA.
Antes de deixar o cargo no meio desta temporada, ele comandou 19 partidas da Premier League, com oito vitórias, seis empates e cinco derrotas. No momento de sua saída, o Chelsea estava em quinto lugar na tabela e terminou a temporada em 10º.
Precisa-se de novos funcionários para a Maresca
Assim que a contratação de Maresca estiver concluída, o City terá que trazer uma série de novos profissionais para apoiar o técnico. Junto com Guardiola, nomes como Pep Lijnders, Kolo Touré, o preparador físico Lorenzo Buenaventura, o responsável pelas operações Manel Estiarte e o coordenador da equipe de goleiros Xabi Mancisidor estão todos deixando o clube.
- AFP
O que vem por aí para Maresca e Guardiola
Olhando para o futuro, o City está trabalhando intensamente para fechar o acordo ainda esta semana e apresentar oficialmente seu novo técnico antes do início da pré-temporada. Enquanto isso, o técnico que está de saída mantém uma postura tranquila em relação ao seu futuro imediato.
Quando questionado sobre o que pretende fazer a seguir, Guardiola disse: “Depois, vamos ver o que acontece. Não tenho um plano, é só descansar e fazer muitas coisas que quero fazer e que não fiz no passado — coisas bobas.”