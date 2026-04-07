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O Manchester City deve superar o Manchester United na disputa pela contratação de Elliot Anderson, por 65 milhões de libras, já que o craque do Nottingham Forest deixou clara sua preferência
O City lidera a disputa pelo meio-campista
De acordo com o The Mirror, os dirigentes do City fizeram de Anderson um dos seus principais alvos e estão cada vez mais confiantes de que conseguirão contratá-lo por 65 milhões de libras. A equipe de Pep Guardiola identificou o jogador de 23 anos como uma contratação prioritária para o meio-campo. Embora os rivais locais United, Chelsea e Tottenham tenham manifestado interesse, o clube está pronto para vencer a disputa. Ele deixou claro que o Etihad Stadium é sua escolha preferida e espera-se que ele deixe o Forest independentemente de o clube evitar o rebaixamento ou não.
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Uma ascensão brilhante do Newcastle ao Forest
A trajetória do jogador até o topo tem sido notável desde sua primeira passagem por empréstimo pelo Bristol Rovers, em 2022. Tendo passado pela base do St James' Park, ele assinou contrato com o Forest em julho de 2024, em uma transferência no valor de 35 milhões de libras. Ele rapidamente se estabeleceu como peça fundamental do time, acumulando 41 partidas em todas as competições nesta temporada. Com dois gols e três assistências em seu currículo, incluindo 10 partidas na Liga Europa, sua resistência e inteligência tática fizeram dele um destaque tanto no cenário nacional quanto no europeu.
Os planos de reformulação do meio-campo do United sofrem um revés
O United inicialmente via o talentoso meio-campista como o alvo ideal para liderar uma campanha de contratações sob o comando do técnico interino Michael Carrick, que é cotado para assumir o cargo de forma definitiva. Com a saída do veterano brasileiro Casemiro de Old Trafford no final da temporada, os Red Devils estão desesperados por reforços para ampliar suas opções. Apesar do forte interesse e do claro desejo da diretoria de evitar as longas negociações dos últimos anos, o clube agora corre o risco de perder o jogador para seus vizinhos. A preferência do jogador pelo Etihad é um grande golpe para a equipe de contratações sediada em Carrington.
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O que vem por aí para a estrela internacional?
O City está ansioso para fechar a contratação de Anderson antes que ele parta para a Copa do Mundo. Espera-se que o jogador de 23 anos faça parte da seleção de Thomas Tuchel para o próximo torneio, tendo ficado de fora da equipe em apenas uma partida desde sua estreia contra Andorra, em junho passado. Ele foi titular em seis das sete partidas que disputou pela seleção inglesa, ficando de fora do recente confronto contra o Uruguai, já que Tuchel optou por escalar equipes bastante diferentes para os dois amistosos internacionais.