O Manchester City deve superar o Manchester United na disputa pela contratação de Elliot Anderson, por 65 milhões de libras, já que o craque do Nottingham Forest deixou clara sua preferência

O United inicialmente via o talentoso meio-campista como o alvo ideal para liderar uma campanha de contratações sob o comando do técnico interino Michael Carrick, que é cotado para assumir o cargo de forma definitiva. Com a saída do veterano brasileiro Casemiro de Old Trafford no final da temporada, os Red Devils estão desesperados por reforços para ampliar suas opções. Apesar do forte interesse e do claro desejo da diretoria de evitar as longas negociações dos últimos anos, o clube agora corre o risco de perder o jogador para seus vizinhos. A preferência do jogador pelo Etihad é um grande golpe para a equipe de contratações sediada em Carrington.