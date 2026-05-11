Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Kennet EichhornGetty Images
Mohamed Saeed

Traduzido por

O Manchester City deve acionar a cláusula de rescisão do meio-campista, que bate recordes, já que o gigante da Premier League tem um plano de empréstimo pronto para o jovem prodígio

Manchester City
Premier League
Hertha Berlin
K. Eichhorn
Mercado da bola
2. Bundesliga
Bundesliga

O Manchester City está pronto para usar todo o seu poder financeiro para garantir a contratação do jovem prodígio alemão Kennet Eichhorn. Pep Guardiola identificou o adolescente, que vem quebrando recordes, como um alvo prioritário, com um plano de desenvolvimento exclusivo já traçado.

  • A estratégia de empréstimo exclusiva do City para Eichhorn

    O City lidera a corrida pela contratação do jovem prodígio do Hertha de Berlim, Eichhorn, com Guardiola impulsionando pessoalmente o interesse pelo jogador de 16 anos.

    Os campeões da Premier League traçaram um plano estratégico para garantir que o desenvolvimento do jovem continue no caminho certo, ao mesmo tempo em que asseguram seu futuro a longo prazo no Etihad Stadium.

    De acordo com a Sky Sport, o plano envolve o City acionar a cláusula de rescisão do jogador neste verão, antes de imediatamente aprovar uma transferência por empréstimo. O destino pretendido para essa transferência temporária é o Bayer Leverkusen, permitindo que Eichhorn ganhe experiência vital na primeira divisão da Bundesliga sob o olhar atento dos campeões alemães antes de dar o salto para a Inglaterra.


    • Publicidade
  • Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    O recordista atrai a elite europeia

    Eichhorn tornou-se um dos jovens mais cobiçados do futebol europeu após uma temporada de estreia histórica. Com apenas 16 anos e 287 dias, ele se tornou o mais jovem artilheiro da história da 2.Bundesliga ao marcar contra o Greuther Fürth no domingo, chamando a atenção das redes de olheiros de todo o continente para seu imenso potencial.

    O jogador da seleção alemã sub-17 já disputou 18 partidas oficiais pelo time principal do Hertha Berlin, marcando dois gols. Embora o City esteja atualmente na pole position, o clube enfrenta forte concorrência de grandes times do país, incluindo Bayern de Munique, Borussia Dortmund e RB Leipzig, todos interessados em manter o talento na Alemanha.


  • Detalhes da cláusula de rescisão revelados

    Apesar de ter contrato com o Hertha até 2029, o clube berlinense pode não ter como impedir sua saída. Uma cláusula de rescisão deve entrar em vigor neste verão, com o valor variando de acordo com vários critérios específicos de desempenho e contextuais.

    A cláusula estaria entre € 10 milhões e € 12 milhões. Os fatores que determinam o valor final incluem a divisão em que o Hertha está competindo — atualmente a 2. Bundesliga —, a localização do clube comprador e se a equipe adquirente está disputando competições europeias, tornando a transação altamente acessível para um clube do porte do City.


  • Kennet EichhornGetty Images

    O Leverkusen lidera a corrida pelo título da Bundesliga

    Diz-se que o Leverkusen está “acelerando” na busca pelo meio-campista, mas a proposta do City poderia oferecer o melhor dos dois mundos. Ao firmar parceria com o Sky Blues, o Leverkusen garantiria os serviços do jogador por um curto prazo, sem o pesado ônus financeiro de uma taxa de transferência definitiva.

    Eichhorn deve deixar Berlim neste verão, independentemente do destino. Tendo feito sua estreia profissional em agosto, o jovem se sente pronto para um novo desafio, e o sofisticado plano de empréstimo com opção de volta de Guardiola parece ser a oferta mais tentadora em jogo.

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
2. Bundesliga
Arminia Bielefeld crest
Arminia Bielefeld
ABI
Hertha Berlin crest
Hertha Berlin
BSC