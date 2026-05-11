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O Manchester City deve acionar a cláusula de rescisão do meio-campista, que bate recordes, já que o gigante da Premier League tem um plano de empréstimo pronto para o jovem prodígio
A estratégia de empréstimo exclusiva do City para Eichhorn
O City lidera a corrida pela contratação do jovem prodígio do Hertha de Berlim, Eichhorn, com Guardiola impulsionando pessoalmente o interesse pelo jogador de 16 anos.
Os campeões da Premier League traçaram um plano estratégico para garantir que o desenvolvimento do jovem continue no caminho certo, ao mesmo tempo em que asseguram seu futuro a longo prazo no Etihad Stadium.
De acordo com a Sky Sport, o plano envolve o City acionar a cláusula de rescisão do jogador neste verão, antes de imediatamente aprovar uma transferência por empréstimo. O destino pretendido para essa transferência temporária é o Bayer Leverkusen, permitindo que Eichhorn ganhe experiência vital na primeira divisão da Bundesliga sob o olhar atento dos campeões alemães antes de dar o salto para a Inglaterra.
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O recordista atrai a elite europeia
Eichhorn tornou-se um dos jovens mais cobiçados do futebol europeu após uma temporada de estreia histórica. Com apenas 16 anos e 287 dias, ele se tornou o mais jovem artilheiro da história da 2.Bundesliga ao marcar contra o Greuther Fürth no domingo, chamando a atenção das redes de olheiros de todo o continente para seu imenso potencial.
O jogador da seleção alemã sub-17 já disputou 18 partidas oficiais pelo time principal do Hertha Berlin, marcando dois gols. Embora o City esteja atualmente na pole position, o clube enfrenta forte concorrência de grandes times do país, incluindo Bayern de Munique, Borussia Dortmund e RB Leipzig, todos interessados em manter o talento na Alemanha.
Detalhes da cláusula de rescisão revelados
Apesar de ter contrato com o Hertha até 2029, o clube berlinense pode não ter como impedir sua saída. Uma cláusula de rescisão deve entrar em vigor neste verão, com o valor variando de acordo com vários critérios específicos de desempenho e contextuais.
A cláusula estaria entre € 10 milhões e € 12 milhões. Os fatores que determinam o valor final incluem a divisão em que o Hertha está competindo — atualmente a 2. Bundesliga —, a localização do clube comprador e se a equipe adquirente está disputando competições europeias, tornando a transação altamente acessível para um clube do porte do City.
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O Leverkusen lidera a corrida pelo título da Bundesliga
Diz-se que o Leverkusen está “acelerando” na busca pelo meio-campista, mas a proposta do City poderia oferecer o melhor dos dois mundos. Ao firmar parceria com o Sky Blues, o Leverkusen garantiria os serviços do jogador por um curto prazo, sem o pesado ônus financeiro de uma taxa de transferência definitiva.
Eichhorn deve deixar Berlim neste verão, independentemente do destino. Tendo feito sua estreia profissional em agosto, o jovem se sente pronto para um novo desafio, e o sofisticado plano de empréstimo com opção de volta de Guardiola parece ser a oferta mais tentadora em jogo.