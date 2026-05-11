O Manchester City deve acionar a cláusula de rescisão do meio-campista, que bate recordes, já que o gigante da Premier League tem um plano de empréstimo pronto para o jovem prodígio

O City lidera a corrida pela contratação do jovem prodígio do Hertha de Berlim, Eichhorn, com Guardiola impulsionando pessoalmente o interesse pelo jogador de 16 anos.

Os campeões da Premier League traçaram um plano estratégico para garantir que o desenvolvimento do jovem continue no caminho certo, ao mesmo tempo em que asseguram seu futuro a longo prazo no Etihad Stadium.

De acordo com a Sky Sport, o plano envolve o City acionar a cláusula de rescisão do jogador neste verão, antes de imediatamente aprovar uma transferência por empréstimo. O destino pretendido para essa transferência temporária é o Bayer Leverkusen, permitindo que Eichhorn ganhe experiência vital na primeira divisão da Bundesliga sob o olhar atento dos campeões alemães antes de dar o salto para a Inglaterra.



