"O tempo não estava ajudando", brincou Jeglertz ao iniciar sua coletiva de imprensa pós-jogo, protegido do vento e da chuva. No entanto, o desempenho em campo foi tudo menos uma brincadeira. O técnico do City descreveu os primeiros 45 minutos como "um dos melhores" que já viu de sua equipe. Seu time controlou todos os aspectos da partida, deixando o United correndo atrás do próprio rabo diante de sua torcida.

"Sem dúvida, gostei muito disso", acrescentou Jeglertz. "Não foi relaxante, porque nunca é para um treinador, mas senti que tínhamos o controle do jogo. Os jogadores estavam se divertindo ao encontrar soluções para muitas situações. Eles criaram chances. Foi um jogo fantástico. Foi incrível assistir e fazer parte disso."

Esse controle tem sido uma marca registrada da temporada do City, que registrou uma sequência de 13 vitórias consecutivas entre setembro e fevereiro.



