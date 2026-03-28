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O Manchester City “deixou sua marca” após golear o Manchester United, enquanto Vivianne Miedema e companhia se aproximam do título da WSL
City domina em uma aula magistral no clássico
A sensação holandesa Miedema marcou duas vezes no primeiro tempo, silenciando a torcida da casa e colocando o City no comando total da partida. O técnico Andree Jeglertz ficou compreensivelmente encantado com a exibição, destacando que sua equipe executou o plano de jogo com “confiança e muita convicção”, apesar das condições climáticas adversas.
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Jeglertz elogia a "incrível" exibição no primeiro tempo
"O tempo não estava ajudando", brincou Jeglertz ao iniciar sua coletiva de imprensa pós-jogo, protegido do vento e da chuva. No entanto, o desempenho em campo foi tudo menos uma brincadeira. O técnico do City descreveu os primeiros 45 minutos como "um dos melhores" que já viu de sua equipe. Seu time controlou todos os aspectos da partida, deixando o United correndo atrás do próprio rabo diante de sua torcida.
"Sem dúvida, gostei muito disso", acrescentou Jeglertz. "Não foi relaxante, porque nunca é para um treinador, mas senti que tínhamos o controle do jogo. Os jogadores estavam se divertindo ao encontrar soluções para muitas situações. Eles criaram chances. Foi um jogo fantástico. Foi incrível assistir e fazer parte disso."
Esse controle tem sido uma marca registrada da temporada do City, que registrou uma sequência de 13 vitórias consecutivas entre setembro e fevereiro.
Uma demonstração de intenções na disputa pelo título
O City se consolidou como o melhor time do país nesta temporada, beneficiando-se de um elenco numeroso e da ausência de distrações europeias. Com jogadoras como Alex Greenwood comandando a defesa e Yui Hasegawa comandando o meio-campo, a diferença entre os dois rivais de Manchester parecia maior do que nunca. Jeglertz acredita que a forma como a vitória foi conquistada envia uma mensagem clara ao restante da liga.
“Acredito muito no meu grupo de jogadoras, independentemente do time que enfrentarmos. Se jogarmos com essa confiança, muitos times terão dificuldades contra nós”, explicou o técnico. “Ainda podem acontecer coisas nos três jogos que restam e precisamos continuar jogando bem, mas não vejo essa pressão como algo excessivo, pois somos muito abertos em relação a isso. As jogadoras têm lidado muito bem com isso. Ganhar um jogo é uma coisa, mas ganhar da maneira como ganhamos – deixando uma marca – é claro que isso traz confiança.”
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Lidando com a pressão da reta final
Depois de perder o título por uma diferença mínima de gols na temporada 2023-24, o City parece ter aprendido com as decepções do passado. Em vez de se intimidar sob os holofotes, a pressão parece ter motivado o elenco. Jeglertz admitiu que, embora os treinadores tentem manter a calma, é a confiança interna do grupo de jogadores que os diferencia dos adversários.
“Eles acreditam tanto no que estamos fazendo e na capacidade de cada companheiro de equipe que isso lhes dá a convicção de que, durante a partida, encontraremos uma maneira de vencer”, disse Jeglertz. “Falamos sobre o quanto somos bons como treinadores, mas já mostramos que, quando estamos no nosso melhor nível, poucas equipes estão nesse mesmo patamar. Todos nós sentimos um pouco de pressão sobre o grupo. Já conversamos sobre isso e é natural. Mas ainda podemos fazer o que sabemos fazer de melhor e, se você consegue lidar com isso e também sente que tem grandes jogadores ao seu redor, fica mais fácil lidar com a situação. É o que temos feito o tempo todo. É claro que significa muito ser capaz de lidar com isso. Continuar a ter um bom desempenho diz muito sobre o grupo.”