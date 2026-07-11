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O Manchester City contrata ponta de 17 anos do Leicester após impedir a transferência para o Arsenal
O City contrata jovem prodígio
O clube da Etihad fechou oficialmente um acordo no valor total de 10 milhões de libras para garantir a contratação de Monga na mesma semana em que ele comemorou seu 17º aniversário. Essa jogada ousada no mercado de transferências frustrou, ao mesmo tempo, os planos bem elaborados do Arsenal, seu rival do norte de Londres, que havia mantido negociações sérias ao longo do verão. O jovem talentoso será integrado imediatamente ao elenco principal, em vez de ser encaminhado para as categorias de base.
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Monga comemora a transferência dos sonhos
Ao se pronunciar após formalizar sua transferência, Monga não conseguiu esconder sua alegria por se juntar ao clube mais bem-sucedido da Inglaterra na última década. O ponta também destacou que a existência de um programa de formação comprovado, capaz de revelar jovens talentos de ponta, foi um dos principais motivos por trás de sua decisão de aceitar a proposta do City.
Monga expressou seu entusiasmo em sua entrevista de estreia: “Quando soube que o Manchester City estava interessado, percebi imediatamente que essa era a escolha certa para mim. Para qualquer jovem jogador de futebol, fazer parte deste clube incrível é a realização de um sonho.
“Este tem sido o melhor clube da Inglaterra nos últimos 10 anos. E também tem dado oportunidades a jogadores da Academia, como Phil Foden e Nico O’Reilly, o que mostra que o caminho está aberto. É um privilégio estar aqui e estou muito feliz por ter me juntado ao time.”
Viana elogia um talento promissor
O interesse do City por Monga já vem de longa data, mas a chegada do novo técnico Enzo Maresca foi decisiva, já que o treinador já havia trabalhado com o jogador durante sua passagem pelo The Foxes.
O próprio Monga possui um histórico impressionante como um dos mais jovens estreantes na história da competição, após ter feito sua estreia com apenas 15 anos, em abril de 2025. O diretor de futebol do City, Hugo Viana, enfatizou o compromisso absoluto do clube em desenvolver o enorme potencial do jogador no futuro.
Viana deu as boas-vindas ao seu novo reforço: “Jeremy é um jogador promissor que já deu passos gigantescos em sua jovem carreira. Nós, como clube, já o conhecíamos muito bem e pudemos ver de perto sua habilidade durante sua passagem pelo Leicester.
“Aos 17 anos, acreditamos que ele só vai continuar a melhorar e que este é o próximo passo certo em sua carreira. Estamos ansiosos para apoiá-lo em cada etapa de sua trajetória.”
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A oportunidade de uma turnê pela Ásia se apresenta
Monga deve embarcar imediatamente com o elenco principal do City para participar da turnê de pré-temporada pela Ásia no final deste mês. Uma série de jogos amistosos contra o Inter, o K-League All Stars e o Atlético de Madrid proporcionará uma oportunidade inicial ideal para que o jogador chame a atenção da comissão técnica.
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