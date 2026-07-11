O Manchester City contrata ponta de 17 anos do Leicester após impedir a transferência para o Arsenal

Ao se pronunciar após formalizar sua transferência, Monga não conseguiu esconder sua alegria por se juntar ao clube mais bem-sucedido da Inglaterra na última década. O ponta também destacou que a existência de um programa de formação comprovado, capaz de revelar jovens talentos de ponta, foi um dos principais motivos por trás de sua decisão de aceitar a proposta do City.

Monga expressou seu entusiasmo em sua entrevista de estreia: “Quando soube que o Manchester City estava interessado, percebi imediatamente que essa era a escolha certa para mim. Para qualquer jovem jogador de futebol, fazer parte deste clube incrível é a realização de um sonho.

“Este tem sido o melhor clube da Inglaterra nos últimos 10 anos. E também tem dado oportunidades a jogadores da Academia, como Phil Foden e Nico O’Reilly, o que mostra que o caminho está aberto. É um privilégio estar aqui e estou muito feliz por ter me juntado ao time.”