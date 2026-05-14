O Manchester City conquista a FA Youth Cup com um gol decisivo de Reigan Heskey no final da final contra o Manchester United, diante dos olhos de Pep Guardiola e Michael Carrick

Em uma partida de alto risco e qualidade ainda maior, foi Reigan Heskey quem ganhou as manchetes com um momento de brilhantismo individual aos 87 minutos. O jovem ponta cortou para dentro pela esquerda antes de mandar uma finalização sublime, passando por Cameron Byrne-Hughes, garantindo o troféu para a equipe de Oliver Reiss. O gol surgiu justamente quando a partida parecia destinada à prorrogação, garantindo que a metade azul de Manchester fosse a vencedora do título.

A vitória marca um marco significativo para a Academia do Manchester City, representando seu quinto título da FA Youth Cup no total. Após os sucessos em 1986, 2008, 2020 e 2024, esta última vitória sobre seus rivais da cidade serve como mais um lembrete do talento de elite que está sendo formado na City Football Academy. Com Pep Guardiola e Michael Carrick assistindo das arquibancadas, o futuro do clássico de Manchester parece estar em boas mãos.