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O Manchester City conquista a FA Youth Cup com um gol decisivo de Reigan Heskey no final da final contra o Manchester United, diante dos olhos de Pep Guardiola e Michael Carrick
Heskey dá o toque final
Em uma partida de alto risco e qualidade ainda maior, foi Reigan Heskey quem ganhou as manchetes com um momento de brilhantismo individual aos 87 minutos. O jovem ponta cortou para dentro pela esquerda antes de mandar uma finalização sublime, passando por Cameron Byrne-Hughes, garantindo o troféu para a equipe de Oliver Reiss. O gol surgiu justamente quando a partida parecia destinada à prorrogação, garantindo que a metade azul de Manchester fosse a vencedora do título.
A vitória marca um marco significativo para a Academia do Manchester City, representando seu quinto título da FA Youth Cup no total. Após os sucessos em 1986, 2008, 2020 e 2024, esta última vitória sobre seus rivais da cidade serve como mais um lembrete do talento de elite que está sendo formado na City Football Academy. Com Pep Guardiola e Michael Carrick assistindo das arquibancadas, o futuro do clássico de Manchester parece estar em boas mãos.
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Impressionante abertura de samba
A final foi uma partida muito disputada desde o apito inicial, mas foi o City quem acabou abrindo o placar de forma espetacular aos 40 minutos. Floyd Samba cobrou uma falta a 23 metros da meta e mandou uma bola com efeito sensacional que voou direto para o canto superior direito. O gol do jogador de 17 anos refletiu o domínio que o City vinha construindo por meio das chances criadas no início da partida por Dante Headley e Teddie Lamb.
No entanto, a vantagem durou pouco, pois o United respondeu quase imediatamente. Apenas 120 segundos após o gol de Samba, os visitantes empataram quando Godwill Kukonki subiu mais alto para cabecear um cruzamento perfeito de Jim Thwaites. A cabeçada certeira do zagueiro central restaurou o empate e garantiu que as duas equipes fossem para o intervalo empatadas em 1 a 1, preparando o terreno para um segundo tempo dramático.
Oportunidades em ambos os lados
A intensidade não diminuiu após o intervalo, com ambas as equipes buscando o gol decisivo. Heskey foi uma ameaça constante pela lateral e esteve perto de marcar aos 51 minutos, quando chutou na rede lateral. Pouco depois da marca de uma hora de jogo, outro cruzamento perigoso do ponta passou raspando por Teddie Lamb, cujo chute saiu por cima do travessão, enquanto o City aumentava a pressão.
O United continuava sendo uma ameaça no contra-ataque, mas a defesa do City, liderada pelo capitão Kaden Braithwaite, se manteve firme. Ryan McAidoo esteve agonizantemente perto de marcar o gol da vitória aos 77 minutos, quando seu chute desviado acertou a trave e saiu. Parecia uma daquelas noites em que a bola simplesmente não entrava, até que Heskey apareceu para fazer sua mágica no final e decidir a partida a favor do City.
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A dupla conquista está ao alcance
As comemorações serão breves para Reiss e seus jogadores, já que agora eles voltam sua atenção para a conquista de uma dobradinha histórica. Tendo já garantido o título da Premier League Sub-18 da Divisão Norte, os jovens Blues devem viajar para Stamford Bridge no dia 22 de maio. Lá, eles enfrentarão o vencedor da Divisão Sul na final nacional para definir o campeão absoluto da Inglaterra na categoria Sub-18.
O futuro técnico do Manchester United, Michael Carrick, assistiu da arquibancada ao lado do capitão Bruno Fernandes e de jogadores do time principal, incluindo Mason Mount, Luke Shaw e Patrick Dorgu. Pelo lado do City, Guardiola esteve presente para ver seus jovens levantarem o troféu, acompanhado pelos veteranos Phil Foden, Antoine Semenyo e Nathan Ake.