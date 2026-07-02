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O Manchester City confirma o acordo de Elliot Anderson com o Nottingham Forest, enquanto o meio-campista se prepara para concretizar uma transferência milionária após a Copa do Mundo
Anderson passa por exames médicos do City nos EUA
Anderson está atualmente a serviço da seleção inglesa, disputando a Copa do Mundo, mas os obstáculos logísticos de uma transferência não retardaram o processo. Os clubes confirmaram que Anderson passou por exames médicos no Kansas enquanto integrava a seleção dos Três Leões.
Embora os exames médicos já tenham sido realizados, os últimos detalhes da transferência ficarão em espera até o término do torneio. As formalidades da transferência serão finalizadas assim que ele retornar à Inglaterra. Isso sugere que, embora todos os principais obstáculos tenham sido superados, a apresentação oficial com a camisa do City terá que esperar até que a agenda de verão do jogador permita uma viagem ao Noroeste.
Reforçando o motor do meio-campo do Maresca
A contratação de Anderson pelo City demonstra a intenção do clube de manter um elenco dominante sob a orientação da comissão técnica, incluindo o recém-nomeado Enzo Maresca. O clube expressou seu apoio aos atuais esforços do jogador, afirmando: “Enquanto isso, todos no Manchester City desejam ao Elliot e à seleção da Inglaterra muita sorte em sua campanha na Copa do Mundo e estamos ansiosos para recebê-lo em Manchester no momento oportuno.”
O jogador de 23 anos teve uma ascensão meteórica, consolidando-se como um dos jovens meio-campistas mais dinâmicos da primeira divisão inglesa. Sua chegada ao Etihad trará ainda mais profundidade e energia a um meio-campo que já conta com alguns dos melhores talentos do mundo.
Um aumento recorde e o impacto da Copa do Mundo
A disposição do City em pagar uma quantia colossal de 116 milhões de libras, segundo relatos, destaca a rápida evolução de Anderson para se tornar um talento de primeira linha. Depois de disputar 55 partidas sem marcar gols durante seus primeiros tempos no Newcastle United, o meio-campista encontrou de fato seu ritmo no Nottingham Forest, consolidando-se como um jogador essencial e marcando seis gols em 92 partidas. Essa consistência no campeonato nacional se traduziu perfeitamente no maior palco deste verão. Anderson tem sido uma presença constante na seleção da Inglaterra, sendo titular em todas as partidas da Copa do Mundo até o momento, incluindo um papel crucial na vitória disputada por 2 a 1 sobre a República Democrática do Congo nas oitavas de final.
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Uma nova era no Etihad e o que nos espera
Olhando para o futuro, o foco imediato de Anderson continua estritamente voltado para a glória internacional, enquanto os Três Leões se preparam para um confronto altamente aguardado nas oitavas de final contra o México. Assim que suas obrigações no torneio forem concluídas, um lucrativo contrato de cinco anos — que, segundo relatos, chega a valer até 300 mil libras por semana — o aguarda em Manchester. Ele chega em um momento crucial para o City, com a missão de trazer energia renovada e criatividade para preencher o vazio deixado pela saída de Bernardo Silva para o Real Madrid. Enquanto o clube se prepara para um novo capítulo e para a vida pós-Pep Guardiola, fortalecer o meio-campo com um dos jogadores britânicos mais caros da história serve como uma declaração de intenções contundente.