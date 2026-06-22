O Manchester City chega a um acordo de 17 milhões de libras com o Chelsea por Enzo Maresca, enquanto o técnico italiano se prepara para suceder Pep Guardiola

Embora Maresca tivesse deixado seu cargo no Chelsea em 1º de janeiro, ele continuava legalmente vinculado ao clube do oeste de Londres nos termos de seu contrato vigente. Isso exigiu negociações complexas entre os dois gigantes da Premier League. Após várias rodadas de conversas, finalmente se chegou a um acordo, com os atuais campeões concordando com um pacote financeiro substancial para resolver a situação.

De acordo com a Sky, o City e o Chelsea chegaram a um acordo sobre um pacote de indenização no valor de cerca de 17 milhões de libras para rescindir o restante do contrato do italiano. O acordo de 17 milhões de libras elimina o último obstáculo para a transferência, permitindo que o técnico de 46 anos assuma oficialmente suas funções no Etihad.

Para o Chelsea, o valor representa um importante impulso financeiro, enquanto o clube busca superar um período tumultuado na gestão técnica.