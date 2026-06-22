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O Manchester City chega a um acordo de 17 milhões de libras com o Chelsea por Enzo Maresca, enquanto o técnico italiano se prepara para suceder Pep Guardiola
A busca do City por um novo técnico está chegando ao fim
Após a confirmação da saída de Guardiola, o City agiu rapidamente para garantir a contratação de um técnico que já conhece profundamente os bastidores do clube. Maresca já havia trabalhado como assistente de Guardiola durante a histórica campanha de 2022-23, na qual o time conquistou o triplo, o que o torna o herdeiro natural do cargo.
Embora os esforços para trazê-lo de volta ao Etihad Stadium tenham sido atrasados por complicações jurídicas, relatos indicam que o processo está um passo mais perto de ser finalizado.
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Os detalhes financeiros do acordo com o Chelsea
Embora Maresca tivesse deixado seu cargo no Chelsea em 1º de janeiro, ele continuava legalmente vinculado ao clube do oeste de Londres nos termos de seu contrato vigente. Isso exigiu negociações complexas entre os dois gigantes da Premier League. Após várias rodadas de conversas, finalmente se chegou a um acordo, com os atuais campeões concordando com um pacote financeiro substancial para resolver a situação.
De acordo com a Sky, o City e o Chelsea chegaram a um acordo sobre um pacote de indenização no valor de cerca de 17 milhões de libras para rescindir o restante do contrato do italiano. O acordo de 17 milhões de libras elimina o último obstáculo para a transferência, permitindo que o técnico de 46 anos assuma oficialmente suas funções no Etihad.
Para o Chelsea, o valor representa um importante impulso financeiro, enquanto o clube busca superar um período tumultuado na gestão técnica.
A trajetória de Maresca na carreira de treinador
A trajetória de volta a Manchester tem sido rápida e impressionante para Maresca. Após sua passagem bem-sucedida como braço direito de Guardiola, ele deu seus primeiros passos importantes como técnico principal no Leicester City. Durante sua passagem pelo King Power Stadium, ele levou os Foxes de volta à Premier League logo na primeira tentativa.
Esse sucesso lhe rendeu o cargo de técnico principal no Stamford Bridge no verão de 2024, onde continuou a demonstrar sua perspicácia tática.
Apesar de ter deixado o Chelsea no início do ano devido a supostas divergências sobre a gestão do clube, sua reputação permaneceu sólida. Durante sua passagem por Londres, ele conseguiu levar o time a conquistas, vencendo tanto a Conference League quanto o Mundial de Clubes em 2025.
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E agora, o que vai acontecer?
Com os clubes agora em total acordo, espera-se que as formalidades finais sejam concluídas nos próximos dias. Maresca deve viajar para Manchester em breve para assinar seu novo contrato. O contrato deverá ser um compromisso significativo de longo prazo, destacando a confiança do clube em sua capacidade de manter o domínio no topo do futebol inglês e europeu.
O italiano deve assinar um contrato de três anos, o que o manterá no comando até 2029. Enquanto se prepara para sair da sombra de Guardiola e assumir o protagonismo, a tarefa que tem pela frente é desafiadora.