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O Manchester City chega a um acordo com o Nottingham Forest sobre Elliot Anderson, enquanto o meio-campista se prepara para concretizar uma transferência milionária após a Copa do Mundo
Anderson passa por exames médicos do City nos EUA
A negociação envolvendo o meio-campista, muito bem cotado, avançou rapidamente, apesar de seus compromissos internacionais em andamento. Anderson está atualmente a serviço da seleção inglesa, disputando a Copa do Mundo, mas os obstáculos logísticos de uma transferência não retardaram o processo. De acordo com comunicados oficiais do clube, Anderson passou por exames médicos no Kansas enquanto integrava a seleção dos Três Leões.
Embora os exames médicos já tenham sido realizados, os últimos detalhes da transferência ficarão em espera até o término do torneio. As formalidades da transferência serão finalizadas assim que ele retornar à Inglaterra. Isso sugere que, embora todos os principais obstáculos tenham sido superados, a apresentação oficial com a camisa do City terá que esperar até que a agenda de verão do jogador permita uma viagem ao Noroeste.
Reforçando o motor do meio-campo do Maresca
A contratação de Anderson pelo City demonstra a intenção do clube de manter um elenco dominante sob a orientação da comissão técnica, incluindo o recém-nomeado Enzo Maresca. O clube expressou seu apoio aos atuais esforços do jogador, declarando: “Enquanto isso, todos no Manchester City desejam ao Elliot e à seleção da Inglaterra muita sorte na campanha da Copa do Mundo e estamos ansiosos para recebê-lo em Manchester no momento oportuno.”
O jogador de 23 anos teve uma ascensão meteórica, consolidando-se como um dos jovens meio-campistas mais dinâmicos da primeira divisão inglesa. Sua chegada ao Etihad trará ainda mais profundidade e energia a um meio-campo que já conta com alguns dos melhores talentos do mundo, garantindo que o City continue sendo o time a ser batido nas competições nacionais e europeias.
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