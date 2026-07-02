O Manchester City chega a um acordo com o Nottingham Forest sobre Elliot Anderson, enquanto o meio-campista se prepara para concretizar uma transferência milionária após a Copa do Mundo

A negociação envolvendo o meio-campista, muito bem cotado, avançou rapidamente, apesar de seus compromissos internacionais em andamento. Anderson está atualmente a serviço da seleção inglesa, disputando a Copa do Mundo, mas os obstáculos logísticos de uma transferência não retardaram o processo. De acordo com comunicados oficiais do clube, Anderson passou por exames médicos no Kansas enquanto integrava a seleção dos Três Leões.

Embora os exames médicos já tenham sido realizados, os últimos detalhes da transferência ficarão em espera até o término do torneio. As formalidades da transferência serão finalizadas assim que ele retornar à Inglaterra. Isso sugere que, embora todos os principais obstáculos tenham sido superados, a apresentação oficial com a camisa do City terá que esperar até que a agenda de verão do jogador permita uma viagem ao Noroeste.