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Elliot Anderson England 2026Getty
Moataz Bellah El Hadedy

Traduzido por

O Manchester City chega a um acordo com o Nottingham Forest sobre a transferência de Elliot Anderson por 116 milhões de libras, e o astro inglês está agendado para passar por exames médicos

Mercado da bola
E. Anderson
Manchester City
Nottingham Forest
Premier League

O Manchester City teria chegado a um acordo com o Nottingham Forest para contratar o meio-campista Elliot Anderson em uma transação de 116 milhões de libras (153 milhões de dólares), levando a uma conclusão iminente uma saga de transferências que já se arrasta há quase três meses. Um exame médico já foi agendado para ser realizado nos Estados Unidos, enquanto Anderson continua a defender a seleção inglesa na Copa do Mundo.

  • Nottingham Forest v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Acordo firmado com a Forest

    De acordo com Fabrizio Romano, o valor total do negócio é estimado em 116 milhões de libras, sem incluir pagamentos adicionais. O Forest rejeitou veementemente várias propostas iniciais da diretoria do Etihad ao longo do verão, mas agora chegou-se a um acordo e, segundo relatos, Anderson recebeu permissão para realizar exames médicos nos Estados Unidos.


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  • Newcastle United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Primeira contratação de Maresca está a caminho

    A contratação de Anderson terá imenso significado tático, à medida que o City se prepara para a era pós-Pep Guardiola sob o comando do novo técnico Enzo Maresca. O ritmo de trabalho incansável de Anderson, sua cobertura defensiva e suas investidas explosivas são vistos internamente como o perfil ideal de parceiro de longo prazo para o volante espanhol Rodri. Além disso, sua chegada serve como uma resposta direta e de grande repercussão ao vazio repentino deixado no meio-campo do City após a saída de Bernardo Silva para o Real Madrid.

  • O Manchester City deve quebrar o recorde do clube

    Embora a perda de seu jogador de destaque represente um duro golpe esportivo para o Forest, o ganho financeiro é totalmente sem precedentes para um jogador contratado do Newcastle por uma fração do valor atual. Enquanto isso, o arquirrival Manchester United retirou-se completamente da disputa no início da janela de transferências, após ter sido fortemente desencorajado pela avaliação inicial intransigente do Forest. O City, porém, não se deixou intimidar e agora está prestes a quebrar o recorde do clube de 100 milhões de libras, valor pago para contratar Jack Grealish do Aston Villa em 2021.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O que vem a seguir para Anderson?

    O foco imediato de Anderson continuará sendo suas funções na seleção da Inglaterra na Copa do Mundo. Ele foi titular nas duas partidas de estreia contra a Croácia e Gana, e deve manter sua vaga no confronto deste sábado contra o Panamá, quando a Inglaterra buscará uma vitória para garantir a liderança do Grupo L.