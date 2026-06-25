O Manchester City chega a um acordo com o Nottingham Forest sobre a transferência de Elliot Anderson por 116 milhões de libras, e o astro inglês está agendado para passar por exames médicos

Embora a perda de seu jogador de destaque represente um duro golpe esportivo para o Forest, o ganho financeiro é totalmente sem precedentes para um jogador contratado do Newcastle por uma fração do valor atual. Enquanto isso, o arquirrival Manchester United retirou-se completamente da disputa no início da janela de transferências, após ter sido fortemente desencorajado pela avaliação inicial intransigente do Forest. O City, porém, não se deixou intimidar e agora está prestes a quebrar o recorde do clube de 100 milhões de libras, valor pago para contratar Jack Grealish do Aston Villa em 2021.