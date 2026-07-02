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O Manchester City atrapalha a tentativa do Arsenal de contratar Jeremy Monga, enquanto Enzo Maresca busca se reunir com o jovem prodígio do Leicester
O City entra na disputa por Monga
O Manchester City surgiu como um forte candidato a contratar a jovem promessa do Leicester City, Monga, o que pode acabar com o interesse de longa data do Arsenal pelo jogador. Embora os Gunners continuem sendo os que estão mais avançados nas negociações, o City agora tenta roubar o prodígio de 16 anos bem debaixo do nariz do rival.
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O fator Maresca na corrida
Uma das principais forças por trás da ação repentina do City é a influência do técnico Maresca. O treinador italiano está pessoalmente pressionando pela volta de Monga, já que trabalhou com ele durante sua passagem pelo Leicester City ao longo da temporada 2023-24. Essa janela de oportunidade permitiu que Maresca e a diretoria do City se posicionassem como uma alternativa viável ao Arsenal para a contratação do ala, que é muito bem cotado.
Feitos que quebraram recordes em Leicester
Monga estreou-se na Premier League com apenas 15 anos e 271 dias contra o Newcastle, em abril de 2025, tornando-se o terceiro jogador mais jovem da história da Premier League, atrás apenas da dupla do Arsenal, Max Dowman e Ethan Nwaneri. Ele chegou a disputar sete partidas como reserva, enquanto o Leicester sofria o rebaixamento da primeira divisão no final daquela temporada.
Monga conquistou mais um recorde poucos meses depois, tornando-se o mais jovem artilheiro da história da Championship ao marcar um gol na derrota por 2 a 1 para o Preston North End, em agosto de 2025, aos 16 anos e 37 dias. Com esse gol, ele superou a marca anteriormente detida por Jude Bellingham, que havia marcado pelo Birmingham City em 2019, aos 16 anos e 63 dias.
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E agora, o que vem a seguir?
Historicamente, o Leicester tem um forte histórico de reter os talentos de sua base, mas os últimos anos têm mostrado um quadro diferente, com jovens promissores como Tyrese Noubissie e Trey Nyoni partindo para o Manchester City e o Liverpool, respectivamente.
Perder Monga – indiscutivelmente o jovem jogador mais promissor do clube – representaria mais um golpe significativo, tornando as negociações sobre o valor da transferência com o clube que vencer a disputa ainda mais cruciais para o Leicester, que busca se reconstruir após dois rebaixamentos consecutivos.