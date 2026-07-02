O Manchester City atrapalha a tentativa do Arsenal de contratar Jeremy Monga, enquanto Enzo Maresca busca se reunir com o jovem prodígio do Leicester

Monga estreou-se na Premier League com apenas 15 anos e 271 dias contra o Newcastle, em abril de 2025, tornando-se o terceiro jogador mais jovem da história da Premier League, atrás apenas da dupla do Arsenal, Max Dowman e Ethan Nwaneri. Ele chegou a disputar sete partidas como reserva, enquanto o Leicester sofria o rebaixamento da primeira divisão no final daquela temporada.

Monga conquistou mais um recorde poucos meses depois, tornando-se o mais jovem artilheiro da história da Championship ao marcar um gol na derrota por 2 a 1 para o Preston North End, em agosto de 2025, aos 16 anos e 37 dias. Com esse gol, ele superou a marca anteriormente detida por Jude Bellingham, que havia marcado pelo Birmingham City em 2019, aos 16 anos e 63 dias.