O Manchester City assina uma extensão de contrato de longo prazo com Abdukodir Khusanov, dando início à era de Enzo Maresca

Tendo se consolidado como um pilar fundamental da defesa do City e adquirido valiosa experiência representando o Uzbequistão na Copa do Mundo de 2026, Khusanov comemorou com entusiasmo a renovação de seu contrato com o Etihad Stadium.

Em entrevista ao site oficial do clube sobre a renovação de seu contrato, ele afirmou: “Estou muito feliz por prolongar minha permanência no City. Tenho aproveitado cada minuto desde que cheguei a Manchester e sinto que estou crescendo e aprendendo muito como jogador.

“Tenho um novo desafio agora, que é impressionar Enzo Maresca e sua comissão técnica e garantir que eu faça parte do time regularmente. Estou determinado a fazer isso.”