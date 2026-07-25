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O Manchester City assina uma extensão de contrato de longo prazo com Abdukodir Khusanov, dando início à era de Enzo Maresca
O City garante o futuro de Khusanov
O Manchester City confirmou a renovação do contrato de longo prazo de Khusanov, com o zagueiro central de 22 anos comprometendo seu futuro com o clube até 2031. O acordo inclui a opção de prorrogação por mais um ano, substituindo seu contrato anterior, que estava previsto para expirar em 2029. Contratado do Lens por 33,5 milhões de libras em janeiro de 2025, Khusanov se recuperou de forma impressionante após uma estreia difícil contra o Chelsea, chegando a disputar 37 partidas em todas as competições na última temporada.
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Khusanov quer repetir o desempenho de Maresca
Tendo se consolidado como um pilar fundamental da defesa do City e adquirido valiosa experiência representando o Uzbequistão na Copa do Mundo de 2026, Khusanov comemorou com entusiasmo a renovação de seu contrato com o Etihad Stadium.
Em entrevista ao site oficial do clube sobre a renovação de seu contrato, ele afirmou: “Estou muito feliz por prolongar minha permanência no City. Tenho aproveitado cada minuto desde que cheguei a Manchester e sinto que estou crescendo e aprendendo muito como jogador.
“Tenho um novo desafio agora, que é impressionar Enzo Maresca e sua comissão técnica e garantir que eu faça parte do time regularmente. Estou determinado a fazer isso.”
Viana elogia o pilar da defesa
A renovação do contrato surge como uma recompensa pelo excelente desempenho de Khusanov, que foi titular nas finais da Carabao Cup e da FA Cup em Wembley na última temporada, além de ter feito uma atuação de destaque contra o Real Madrid na Liga dos Campeões.
A confiança do clube nele ganha ainda mais importância após as saídas dos experientes zagueiros John Stones e Nathan Ake. Comentando sobre a evolução do jogador, o diretor de futebol Hugo Viana disse: “Estamos muito satisfeitos e impressionados com a evolução de Abdukodir desde que ele chegou à Inglaterra.
Estamos vendo ele se tornar um jovem brilhante e um zagueiro excepcional, mas sabemos que isso é apenas o começo. Suas habilidades físicas e técnicas são de primeira linha; ele tem todas as qualidades necessárias para ser um zagueiro central de nível mundial.”
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Uma nova era começa em casa
O City deve iniciar sua campanha na Premier League 2026-27 com uma partida em casa contra o Bournemouth, no Etihad Stadium, no dia 23 de agosto. Khusanov está escalado para desempenhar um papel fundamental no esquema tático traçado por Maresca. O promissor zagueiro precisa agora manter seu nível de desempenho para garantir uma vaga fixa no time titular, à medida que um novo capítulo se desenrola para os Citizens.
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