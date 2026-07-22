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O Manchester City anuncia novo contrato com Phil Foden, que está ansioso para trabalhar sob o comando do “brilhante” Enzo Maresca
Herói da casa renova contrato até 2030
Foden assinou oficialmente um novo contrato com o Manchester City, que o mantém no clube até 2030, com opção de prorrogação por mais um ano. O novo contrato põe fim, de fato, aos rumores de que o Galatasaray estaria planejando uma transferência sensacional do meia criativo neste verão. Após uma temporada com tempo de jogo irregular e uma decepcionante exclusão da seleção inglesa de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo, havia especulações de que o jogador poderia buscar um novo desafio.
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Foden busca mais títulos sob o comando do “brilhante” Maresca
"Comprometer meu futuro com o City significa tudo para mim", disse Foden ao site oficial doclube. "Jogar por este clube é tudo o que sempre quis fazer, e é sempre uma honra vestir esta camisa. Estou ciente de que tive a sorte de fazer parte de um período histórico, com tantos títulos conquistados, mas estamos sempre de olho no futuro e tentando conquistar mais.
“Só posso agradecer ao clube, à comissão técnica, aos companheiros de equipe e aos torcedores que continuam a depositar sua confiança em mim. Espero poder retribuir essa confiança nos próximos anos.”
O atacante está particularmente entusiasmado com o retorno de Maresca ao banco de reservas, com o italiano assumindo o comando após passagens bem-sucedidas pelo Chelsea e pelo Leicester City. Maresca já atuou como assistente de Pep Guardiola no City durante a histórica campanha de 2022-23, quando o clube conquistou a tríplice coroa — um período em que Foden sentiu que se destacou.
“Mal posso esperar para trabalhar com o Enzo novamente. Ele foi brilhante durante a temporada do triplo título – alguém que todos os jogadores respeitavam e adoravam trabalhar junto”, acrescentou. “Tê-lo de volta aqui é emocionante. Pessoalmente, sei que evoluí muito ao trabalhar com nossos treinadores e com um elenco de nível mundial. Estou animado para a próxima fase da minha carreira neste grande clube.”
Viana elogia o talento único do City
O diretor de futebol Hugo Viana fez uma avaliação muito elogiosa do jogador de 26 anos, ressaltando que os melhores anos da carreira dele ainda estão por vir. “Todos no Manchester City têm um orgulho imenso do Phil”, disse Viana. “Ele representa tudo de bom que há em nossa base. É um talento único, e é uma alegria ver sua criatividade em ação.
“Nada do que ele conquistou seria possível sem o foco, a dedicação e a humildade para se esforçar a cada momento e absorver todo o conhecimento que lhe é oferecido por nossos treinadores e jogadores.
“Como Phil chegou ao City aos nove anos, seu sucesso contínuo é comemorado em todos os cantos do nosso clube, desde a equipe da base que ajudou a formá-lo até os torcedores do City que sempre o apoiaram.”
Viana também observou que, apesar da vasta experiência de Foden no mais alto nível, ainda há espaço para um maior crescimento sob a nova comissão técnica. Ele acrescentou: “Aos 26 anos, seu desenvolvimento ainda está em andamento, e estamos ansiosos para ver o jogador em que Phil pode se tornar nos próximos anos.”
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Uma jornada dos sonhos desde a academia
Ao refletir sobre sua trajetória, Foden admitiu que sua permanência no Etihad superou até mesmo suas próprias expectativas. Tendo ingressado no clube aos nove anos de idade, ele passou de gandula a Jogador do Ano da PFA. Quando questionado se alguma vez imaginou ficar tanto tempo, Foden respondeu: “Nem em um milhão de anos. Eu diria que tinha o sonho de chegar ao time principal, mas ficar tanto tempo assim, isso é realmente um sonho. E, como eu disse, estou apenas aproveitando e tentando tirar o máximo proveito disso.”
O desafio agora para Foden é reencontrar a regularidade que o levou a dominar a Premier League durante a temporada 2023-24. Foden teve dificuldades para manter a regularidade na última temporada, sendo titular em apenas duas partidas do campeonato após um empate com o Nottingham Forest em março, e foi substituído logo no início da final da FA Cup. Ele espera reencontrar seu melhor nível sob a orientação de Maresca.
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