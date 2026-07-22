O Manchester City anuncia novo contrato com Phil Foden, que está ansioso para trabalhar sob o comando do “brilhante” Enzo Maresca

"Comprometer meu futuro com o City significa tudo para mim", disse Foden ao site oficial doclube. "Jogar por este clube é tudo o que sempre quis fazer, e é sempre uma honra vestir esta camisa. Estou ciente de que tive a sorte de fazer parte de um período histórico, com tantos títulos conquistados, mas estamos sempre de olho no futuro e tentando conquistar mais.

“Só posso agradecer ao clube, à comissão técnica, aos companheiros de equipe e aos torcedores que continuam a depositar sua confiança em mim. Espero poder retribuir essa confiança nos próximos anos.”

O atacante está particularmente entusiasmado com o retorno de Maresca ao banco de reservas, com o italiano assumindo o comando após passagens bem-sucedidas pelo Chelsea e pelo Leicester City. Maresca já atuou como assistente de Pep Guardiola no City durante a histórica campanha de 2022-23, quando o clube conquistou a tríplice coroa — um período em que Foden sentiu que se destacou.

“Mal posso esperar para trabalhar com o Enzo novamente. Ele foi brilhante durante a temporada do triplo título – alguém que todos os jogadores respeitavam e adoravam trabalhar junto”, acrescentou. “Tê-lo de volta aqui é emocionante. Pessoalmente, sei que evoluí muito ao trabalhar com nossos treinadores e com um elenco de nível mundial. Estou animado para a próxima fase da minha carreira neste grande clube.”