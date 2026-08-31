Questionado sobre se o título da primeira divisão inglesa será reconquistado até o fim da década de 2020, Bruce, que conquistou três títulos da Premier League nos tempos em que era jogador, disse à GOAL, em entrevista em parceria com a Free Bets, a casa dos melhores sites de apostas do Reino Unido: “Bem, preciso ser brutalmente honesto. Quando olho para o trabalho do Arsenal e para como o clube vem sendo administrado nos últimos três, quatro, cinco anos, eles certamente, em Mikel [Arteta], escolheram aquele que queriam de volta, e sem dúvida fizeram isso e foram recompensados.

“Acho que o que eles fizeram na janela de transferências, os dois jogadores que trouxeram, os melhora, o que sempre vai ser difícil. Então, é preciso tirar o chapéu para o Arsenal. É o time a ser batido.

“O Man U pode alcançá-los nos próximos dois, três anos? Esse tem que ser o objetivo. Sabe, quando Fergie estava tentando superar o Liverpool, ninguém conseguia ver isso por alguns anos. No fim, eles conseguiram, e acho que esse sempre tem que ser o objetivo.

“Olha, se você é o Man United, tem que mirar ser o campeão deste país. Ponto final, é assim que é. Essa é a exigência de jogar pelo Manchester United, e, estejam eles a dois, três anos de distância ou não, ainda acho que estão muito atrás do Arsenal neste momento específico.

“Mas no ano passado, no verão passado, eles melhoraram a linha de frente. Neste ano, melhoraram a linha defensiva. Então, vamos torcer para que possam evoluir e brigar. Tomara. Não acho que isso vá ser possível, mas certamente terminar na Europa tem que ser um pré-requisito se você é um jogador do Man U.”