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O Man Utd pode alcançar o Arsenal em três anos? Manchester United ainda está “muito longe” disso, diz o ex-capitão Steve Bruce ao avaliar as credenciais para o título da Premier League
O Manchester United devolveu o otimismo a Old Trafford
Depois de voltar ao top 4 na última temporada e garantir vaga na Liga dos Campeões no processo, a esperança e o otimismo retornaram a Old Trafford. Havia conversas sobre uma disputa pelo título antes do início da campanha de 2026-27.
Uma decepcionante derrota por 2 a 0 para o recém-promovido Hull City na rodada de abertura esfriou um pouco esse entusiasmo. O United saiu atrás contra o Ipswich em seu compromisso mais recente, mas reagiu e somou três pontos valiosos em uma vitória por 5 a 2.
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Manchester United continua gastando no mercado de transferências
Reforços foram encontrados na janela de transferências de verão, com Andrey Santos e Youri Tielemans sendo contratados, enquanto Carlos Baleba acrescentará mais fôlego ao meio-campo quando estiver totalmente recuperado de lesão.
Ainda há questionamentos sobre se o Manchester United é sólido o bastante na defesa para sustentar uma briga pela liderança, enquanto Benjamin Sesko segue como o único centroavante experiente de ofício no elenco do clube.
Claramente ainda há trabalho a ser feito para que o sucesso da era Ferguson seja replicado, com Manchester City, Liverpool e Arsenal tendo desfrutado de domínio doméstico ao longo da última década ou algo próximo disso, mas o United está ficando mais perto?
O Manchester United vai conquistar o título da Premier League nos próximos três anos?
Questionado sobre se o título da primeira divisão inglesa será reconquistado até o fim da década de 2020, Bruce, que conquistou três títulos da Premier League nos tempos em que era jogador, disse à GOAL, em entrevista em parceria com a Free Bets, a casa dos melhores sites de apostas do Reino Unido: “Bem, preciso ser brutalmente honesto. Quando olho para o trabalho do Arsenal e para como o clube vem sendo administrado nos últimos três, quatro, cinco anos, eles certamente, em Mikel [Arteta], escolheram aquele que queriam de volta, e sem dúvida fizeram isso e foram recompensados.
“Acho que o que eles fizeram na janela de transferências, os dois jogadores que trouxeram, os melhora, o que sempre vai ser difícil. Então, é preciso tirar o chapéu para o Arsenal. É o time a ser batido.
“O Man U pode alcançá-los nos próximos dois, três anos? Esse tem que ser o objetivo. Sabe, quando Fergie estava tentando superar o Liverpool, ninguém conseguia ver isso por alguns anos. No fim, eles conseguiram, e acho que esse sempre tem que ser o objetivo.
“Olha, se você é o Man United, tem que mirar ser o campeão deste país. Ponto final, é assim que é. Essa é a exigência de jogar pelo Manchester United, e, estejam eles a dois, três anos de distância ou não, ainda acho que estão muito atrás do Arsenal neste momento específico.
“Mas no ano passado, no verão passado, eles melhoraram a linha de frente. Neste ano, melhoraram a linha defensiva. Então, vamos torcer para que possam evoluir e brigar. Tomara. Não acho que isso vá ser possível, mas certamente terminar na Europa tem que ser um pré-requisito se você é um jogador do Man U.”
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Jogos do Manchester United em 2026-27: data da Champions League e do dérbi
Pode haver mais movimentação no setor de chegadas em Old Trafford antes do fechamento da janela de transferências de verão. Carrick sabe que precisa de mais profundidade no elenco à sua disposição para competir em várias frentes.
Sair do zero contra o Ipswich deve ajudar a aumentar a confiança no lado vermelho de Manchester, com uma viagem ao Everton na sequência antes do retorno à ação na Champions League contra o Sabah e receber o City, seu “vizinho barulhento”, no primeiro clássico de 2026-27.
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