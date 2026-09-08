Mbappé falou sobre o impacto emocional da eliminação da França da Copa do Mundo, admitindo que a derrota por 2 a 0 para a Espanha na semifinal foi difícil de engolir. No entanto, ao ser questionado se essa derrota específica foi o momento mais devastador de sua trajetória profissional, o jogador de 27 anos fez questão de destacar que já passou por grandes decepções nos maiores palcos do futebol mundial.

Falando antes do aguardado confronto do Real Madrid com a Inter pela Champions League, Mbappé relembrou a frustração e a comparou com outras derrotas importantes que viveu em sua ilustre carreira. O francês experimentou os mais altos e os mais baixos momentos no cenário internacional, tendo conquistado anteriormente a Copa do Mundo em 2018 antes de ficar por pouco fora do título em torneios mundiais posteriores.







