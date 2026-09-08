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Muhammad Zaki

Traduzido por

'O mais difícil? Não sei' - astro do Real Madrid, Kylian Mbappe minimiza eliminação da França na semifinal da Copa do Mundo para a Espanha

K. Mbappe
França
Espanha
Copa do Mundo
Real Madrid
Real Madrid x Inter de Milão
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França x Espanha

Kylian Mbappé quebrou o silêncio sobre a dolorosa eliminação da França da Copa do Mundo de 2026 e se recusou a classificar a derrota para a Espanha na semifinal como o ponto mais baixo de sua carreira ilustre. O astro do Real Madrid segue desafiador apesar do revés e insiste que a fome da França por glória internacional continua completamente intacta.

  • Mbappé reflete sobre eliminação na semifinal

    Mbappé falou sobre o impacto emocional da eliminação da França da Copa do Mundo, admitindo que a derrota por 2 a 0 para a Espanha na semifinal foi difícil de engolir. No entanto, ao ser questionado se essa derrota específica foi o momento mais devastador de sua trajetória profissional, o jogador de 27 anos fez questão de destacar que já passou por grandes decepções nos maiores palcos do futebol mundial.

    Falando antes do aguardado confronto do Real Madrid com a Inter pela Champions League, Mbappé relembrou a frustração e a comparou com outras derrotas importantes que viveu em sua ilustre carreira. O francês experimentou os mais altos e os mais baixos momentos no cenário internacional, tendo conquistado anteriormente a Copa do Mundo em 2018 antes de ficar por pouco fora do título em torneios mundiais posteriores.



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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Comparando a dor de grandes derrotas

    Ao ser questionado se essa eliminação recente foi o momento mais doloroso que ele já viveu em um campo de futebol, Mbappe manteve a reflexão, reconhecendo que já enfrentou decepções semelhantes antes. Ele admitiu: "Foi difícil. O mais difícil... não sei. Porque perdi uma final de Copa do Mundo e uma final de Champions League."

    Apesar da eliminação dolorosa, o capitão da França acredita que a equipe pode se orgulhar da forma como atuou ao longo do torneio e da conexão que criou com os torcedores. "Acho que foi uma competição muito boa para o país, graças à imagem que passamos", acrescentou o astro do Real Madrid.


  • A fome continua para a estrela do Real Madrid

    Mbappé também insistiu que a derrota não reduziria a ambição da França nem sua própria motivação pessoal para conquistar mais títulos. O craque do Real Madrid é conhecido por sua busca incansável pela excelência e foi enfático ao afirmar que a eliminação em um torneio não definiria o futuro da seleção nacional.

    O jogador de 27 anos destacou que vencer a Copa do Mundo nunca é garantido, mas manter o desejo de vencer é essencial para qualquer profissional de alto nível. Mbappé afirmou: "Você nem sempre pode ganhar a Copa do Mundo, porque isso nem sempre é possível. Mas estamos sempre com fome de vitória. No dia em que perdermos essa fome, acabou."


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  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    O foco volta para os compromissos pelo clube

    O atacante agora voltará sua atenção para o Real Madrid com o início da nova campanha da Champions League. Depois de um verão de drama internacional, o foco retorna ao Bernabéu, onde a expectativa é sempre vencer todas as competições possíveis.

    Embora a eliminação na Copa do Mundo continue sendo uma lembrança recente, a natureza implacável do calendário do futebol moderno significa que há pouco tempo para reflexão. O confronto do Real Madrid com a Inter representa a oportunidade perfeita para Mbappe deixar para trás sua decepção internacional e mostrar por que é considerado um dos melhores jogadores do mundo.

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