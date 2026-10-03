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"O MAIOR ícone" - Bruno Fernandes quebra o silêncio sobre a surpreendente saída de Cristiano Ronaldo de Portugal
Fernandes oferece apoio público a Ronaldo
A seleção portuguesa foi lançada em um estado de incerteza após a saída dramática de seu capitão de longa data e talismã, Ronaldo. O atacante de 41 anos chocou o mundo do futebol ao deixar o grupo na semana passada, levando muitos a se perguntarem se sua lendária trajetória com a seleção portuguesa chegou a uma conclusão amarga.
Fernandes revelou que tem mantido contato direto com o vencedor de cinco Bolas de Ouro, tentando tranquilizá-lo sobre seu lugar na história do futebol português. Em uma declaração contundente, Fernandes disse: "Falei com Cristiano e disse a ele que ele é e sempre continuará sendo o MAIOR ícone da nossa seleção e do nosso país. Nossa seleção está unida, não dividida. As questões devem ser resolvidas internamente e terminar bem para ambas as partes."
- AFP
Tensão aumenta sob Jorge Jesus
O estopim para essa saída sem precedentes parece ter sido uma ruptura na relação entre Ronaldo e o técnico Jorge Jesus. O veterano atacante se viu em uma posição incomum na recente vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Noruega, quando permaneceu no banco como reserva não utilizado. Foi a primeira vez em 18 anos que o lendário atacante ficou fora de uma escalação inicial em uma partida competitiva e não foi aproveitado, o que levou a relatos imediatos de insatisfação.
Após aquela partida, o jogador, com 234 jogos pela seleção, teria realizado conversas de crise com Jesus, de 72 anos, e com a cúpula da Federação Portuguesa de Futebol. No entanto, as discussões não conseguiram impedir sua saída. Em comunicado sobre a saída, Ronaldo escreveu: "Após a coletiva de imprensa da seleção e depois de uma conversa com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, decidi deixar o centro de treinamento da seleção. Com o tempo, direi a todos os portugueses a verdade sobre os motivos que me levaram a sair."
Repercussão nas redes sociais e reação da federação
O impacto da saída de Ronaldo foi sentido muito além do campo de treino, com a Federação Portuguesa de Futebol sofrendo um golpe significativo em sua presença digital. Segundo relatos, a conta oficial da seleção nacional no Instagram perdeu mais de um milhão de seguidores nas 24 horas seguintes à notícia da saída. O próprio jogador colocou ainda mais lenha na fogueira ao curtir uma publicação nas redes sociais que criticava a forma como a federação e a comissão técnica lidaram com seu envolvimento recente.
Em resposta à crescente reação negativa do público, a federação divulgou uma breve nota na tentativa de voltar o foco para questões de futebol. A organização declarou: "Toda a delegação permanece totalmente focada nos próximos compromissos da seleção nacional e em alcançar os objetivos definidos."
Caminhando para uma resolução
Jesus, embora inicialmente tenha se mantido em silêncio, reconheceu que a situação exige sua atenção. O treinador vem sendo criticado por sua forma de lidar com o maior jogador da história do país, mas segue irredutível ao afirmar que o status do atacante não está em questão. Jesus explicou recentemente: "Não posso ignorar o tema Ronaldo. Cris é um símbolo da seleção portuguesa. Ele é um símbolo de Portugal. Que isso fique absolutamente claro. Depois do jogo, ao responder à pergunta, haverá muito tempo para falar sobre isso."
Embora o conflito interno continue gerando manchetes, a forma de Portugal em campo segue impressionante. A seleção lidera atualmente o Grupo A4 da Liga das Nações de 2026-27, mantendo uma campanha invicta com vitórias sobre País de Gales, Noruega e Dinamarca.
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