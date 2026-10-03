A seleção portuguesa foi lançada em um estado de incerteza após a saída dramática de seu capitão de longa data e talismã, Ronaldo. O atacante de 41 anos chocou o mundo do futebol ao deixar o grupo na semana passada, levando muitos a se perguntarem se sua lendária trajetória com a seleção portuguesa chegou a uma conclusão amarga.

Fernandes revelou que tem mantido contato direto com o vencedor de cinco Bolas de Ouro, tentando tranquilizá-lo sobre seu lugar na história do futebol português. Em uma declaração contundente, Fernandes disse: "Falei com Cristiano e disse a ele que ele é e sempre continuará sendo o MAIOR ícone da nossa seleção e do nosso país. Nossa seleção está unida, não dividida. As questões devem ser resolvidas internamente e terminar bem para ambas as partes."