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O maior erro do Chelsea? Os Blues estão “construindo uma casa muito feia” após a surpreendente decisão de demissão
Maresca é demitido após conquistar dois troféus em 2025
Maresca conquistou dois objetivos importantes durante seu mandato no oeste de Londres, saboreando as glórias da Liga Conferência e da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Ele também levou o Chelsea de volta às competições continentais de elite, mas não teve a oportunidade de desenvolver ainda mais essas conquistas.
No dia de Ano Novo, o técnico italiano — após se manifestar contra uma suposta falta de apoio da diretoria — foi demitido sem cerimônia do cargo de treinador pelo Chelsea. Liam Rosenior foi posteriormente nomeado seu sucessor — com Todd Boehly e companhia trazendo um técnico altamente cotado de um dos clubes irmãos do Chelsea, o Strasbourg, da Ligue 1.
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O Chelsea cometeu um erro ao dispensar Maresca?
Rosenior ainda mantém o Chelsea na briga pelo título da FA Cup, antes do confronto nas semifinais contra o Leeds, mas viu o time ficar estagnado na sexta posição na classificação da Premier League — a sete pontos das vagas para a Liga dos Campeões, enquanto os adversários se aproximam cada vez mais.
Considerando o progresso supervisionado por Maresca e as dificuldades em manter a consistência enfrentadas desde então, será que o Chelsea fez a escolha errada no que diz respeito à liderança no banco de reservas?
Diretoria do Chelsea é acusada de construir uma “casa feia” em Stamford Bridge
Quando essa pergunta foi feita a Parker, o ex-zagueiro do Chelsea — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da Spreadex Sports — comentou sobre o que deu errado no Chelsea e por que pode ser difícil conseguir uma melhora imediata: “Eles estão em apuros. Quem vão conseguir para assumir o cargo?
“Quem quer que vá para lá, essa pessoa sabe que as pessoas vão ficar de olho nela e se perguntando se há algum tipo de influência por trás disso. É isso que vai acontecer. Se é assim que você quer estar no futebol, então a decisão é sua.
“Mas olhe para o Maresca, ele não conseguiu. Diziam a ele quanto tempo os jogadores deviam jogar e coisas do tipo, e quem ele podia escalar e quem não podia. Ele só queria mesmo tomar essa decisão com a sua própria comissão técnica, com quem já trabalhava há bastante tempo.
“Ele não tinha experiência como técnico, mas já fez parte de comissões técnicas. Ele está nesse meio há muito, muito tempo — trabalhando com o Pep [Guardiola], é claro, para citar apenas um exemplo —, então você tem uma ideia geral do que está acontecendo.
“Mas quando você tem outras pessoas que, você sabe, estão nisso apenas para ganhar dinheiro, então essa é a maneira delas de agir – não se trata de o time vencer jogos de futebol.
“Não importa o que façam lá em cima, do que estejam falando, se o Chelsea não estiver vencendo jogos de futebol, eles não estarão ganhando o dinheiro que querem. Portanto, a primeira prioridade é acertar em campo, criar um ambiente harmonioso em campo e manter todos felizes. E à medida que você começa a subir, as coisas vão mudar.
“Se você olhar para uma casa quando ela está começando a ser construída, ela não parece muito boa. Mas, uma vez que você estabelece as fundações, então tem a oportunidade de se adaptar para onde quer que queira seguir. O Chelsea não fez isso. Eles ainda não estabeleceram as fundações e estão construindo uma casa muito feia porque, por fora, todo mundo está olhando para ela e não quer entrar pela porta da frente!”
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O que a janela de transferências de verão reserva para Palmer e Fernández?
O Chelsea corre o risco de ver algumas figuras de destaque deixarem o clube antes que consiga encontrar uma maneira de segurar o time e apresentar um plano de melhorias. Rosenior enfrenta muitas perguntas incômodas sobre seu futuro, após ter vencido apenas 11 das 22 partidas que comandou.
O jogador da seleção inglesa Cole Palmer e o argentino Enzo Fernández, campeão da Copa do Mundo, também estão gerando rumores indesejáveis sobre transferências à medida que se aproxima a janela de transferências de verão, embora ambos possam ter destaque no confronto no meio da semana contra o Brighton antes de seguirem para Wembley para o confronto com o Leeds no domingo.