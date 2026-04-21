O maior erro do Chelsea? Os Blues estão “construindo uma casa muito feia” após a surpreendente decisão de demissão

Quando essa pergunta foi feita a Parker, o ex-zagueiro do Chelsea — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da Spreadex Sports — comentou sobre o que deu errado no Chelsea e por que pode ser difícil conseguir uma melhora imediata: “Eles estão em apuros. Quem vão conseguir para assumir o cargo?

“Quem quer que vá para lá, essa pessoa sabe que as pessoas vão ficar de olho nela e se perguntando se há algum tipo de influência por trás disso. É isso que vai acontecer. Se é assim que você quer estar no futebol, então a decisão é sua.

“Mas olhe para o Maresca, ele não conseguiu. Diziam a ele quanto tempo os jogadores deviam jogar e coisas do tipo, e quem ele podia escalar e quem não podia. Ele só queria mesmo tomar essa decisão com a sua própria comissão técnica, com quem já trabalhava há bastante tempo.

“Ele não tinha experiência como técnico, mas já fez parte de comissões técnicas. Ele está nesse meio há muito, muito tempo — trabalhando com o Pep [Guardiola], é claro, para citar apenas um exemplo —, então você tem uma ideia geral do que está acontecendo.

“Mas quando você tem outras pessoas que, você sabe, estão nisso apenas para ganhar dinheiro, então essa é a maneira delas de agir – não se trata de o time vencer jogos de futebol.

“Não importa o que façam lá em cima, do que estejam falando, se o Chelsea não estiver vencendo jogos de futebol, eles não estarão ganhando o dinheiro que querem. Portanto, a primeira prioridade é acertar em campo, criar um ambiente harmonioso em campo e manter todos felizes. E à medida que você começa a subir, as coisas vão mudar.

“Se você olhar para uma casa quando ela está começando a ser construída, ela não parece muito boa. Mas, uma vez que você estabelece as fundações, então tem a oportunidade de se adaptar para onde quer que queira seguir. O Chelsea não fez isso. Eles ainda não estabeleceram as fundações e estão construindo uma casa muito feia porque, por fora, todo mundo está olhando para ela e não quer entrar pela porta da frente!”