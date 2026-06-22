Getty
Traduzido por
O “maior desafio” que Bukayo Saka enfrenta na Copa do Mundo de 2026 é destacado, enquanto John Barnes explica por que a “produção de gols” não é importante para o ponta do Arsenal
- Getty
Campeão da Premier League levou lesão para a Copa do Mundo de 2026
Saka participou das comemorações frenéticas no norte de Londres quando o título da primeira divisão inglesa voltou àquele canto da capital pela primeira vez em 22 anos. Ele também integrou o time dos Gunners na final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain — que acabou resultando em uma derrota dolorosa nos pênaltis.
Não há dúvidas sobre seu valor para a equipe de Mikel Arteta quando está em forma e em grande fase, mas problemas físicos têm sido uma constante nos últimos tempos. Ele levou mais uma lesão para a seleção inglesa durante um grande torneio, com um problema crônico no tendão de Aquiles que tem se mostrado difícil de superar.
Ele ficou no banco quando os Três Leões deram início à sua campanha na Copa do Mundo contra a Croácia, com seu companheiro de clube Noni Madueke começando na ala direita. Ele não participou integralmente dos treinos na preparação para o confronto contra Gana na terça-feira.
Saka ainda é a principal opção da Inglaterra na ala direita?
Questionado sobre se Saka continua sendo uma opção prioritária para a Inglaterra em sua busca pela glória mundial, o ex-ala Barnes — falando em parceria com a viagogo e sua campanha “World Cuts” — disse ao GOAL: “É a sua condição física. Quero dizer, ele tem estado em ótima forma pelo Arsenal, mas o que importa é a sua condição física.
“Madueke está em forma, então, nesse momento específico, ele pode estar à frente dele. Obviamente, Thomas Tuchel sabe como ele está fisicamente e o quanto ele pode influenciar os jogos. Sabemos da qualidade que ele realmente tem, então acho que tudo se resume mesmo à sua forma física. E não sei em que condições ele está, quantos jogos disputou, se Madueke está à frente dele. Do ponto de vista da forma ou da qualidade, podemos ver do que ele é capaz. Então, acho que a forma física é o maior fator para determinar se ele será titular pela Inglaterra ou não.”
Será que Saka precisa melhorar sua produção de gols pelo clube e pela seleção?
O tempo que passou no banco limitou Saka a 11 gols na última temporada, sendo que apenas sete deles foram marcados em partidas da Premier League. Questionado se essa é uma área em que o jogador de 24 anos precisa melhorar, Barnes acrescentou: “A produção de gols dele não precisa ser excelente se o time ganhar o campeonato. E se a Inglaterra ganhar a Copa do Mundo, mesmo que ele não marque nenhum gol, isso não importa. O importante é ele fazer parte de um time capaz de vencer.
“Mais uma vez, não acho que Thomas Tuchel esteja olhando para números individuais, porque se ele marcar mais e Marcus Rashford marcar mais, você sabe o que isso significa? Harry Kane vai marcar menos.
“Então, o que importa é a maneira como você joga para criar oportunidades para que outros marquem. Não acho que ele vá se preocupar com sua fase de gols, porque não se trata do indivíduo e do que ele faz. Se ele puder fazer parte de uma equipe e ajudar essa equipe a vencer, então tenho certeza de que sua falta de gols não será um problema.
“Tem a ver com o desempenho da equipe, com a criação de chances para que talvez Jude Bellingham e Harry Kane marquem gols, para que eles trabalhem duro como equipe, sejam criativos e, sim, possam marcar algum que outro gol. Portanto, Thomas Tuchel está de olho na maneira como a equipe joga, em vez de se concentrar no desempenho de qualquer jogador individualmente, e essa é a atitude certa a se tomar.”
Não se quer correr riscos quanto à condição física de Saka antes do confronto com Gana
Tuchel prometeu lidar com Saka com cuidado, para não correr riscos desnecessários em relação à sua condição física durante o que a Inglaterra espera que seja uma longa estadia na América do Norte. O alemão disse, após colocar o atacante do Arsenal em campo contra a Croácia e vê-lo desempenhar um papel fundamental no gol de Marcus Rashford que selou a vitória por 4 a 2: “Bukayo está pronto e ficará cada vez mais pronto. Acho que, quando chegarmos ao último jogo desta fase de grupos, ele estará pronto.”
Resta saber se Saka estará ansioso para entrar em campo quando a Inglaterra enfrentar o Panamá no último jogo do Grupo L, no sábado. Ele foi o único jogador que não participou de um treino em grupo no fim de semana, que está preparando os jogadores de Tuchel para o confronto contra Gana. Ele seguiu um programa individual em recinto fechado enquanto seus companheiros da seleção estavam ao ar livre, no gramado.
- viagogo
Torcedores entrando no clima da Copa do Mundo enquanto torcem por seus heróis
Para comemorar a Copa do Mundo da FIFA 2026 e aproximar os torcedores da cultura, da nostalgia e das personalidades que definem o torneio, a viagogo – a principal plataforma mundial de venda de ingressos para eventos ao vivo – lançou o World Cuts, uma experiência única em barbearia que recria alguns dos penteados mais icônicos do futebol.
A experiência gratuita de dois dias aconteceu na barbearia Ruffians Barber Shop, em Shoreditch, onde os torcedores podiam escolher seu herói do futebol e sair de lá transformados com um visual lendário inspirado no torneio.
Para marcar o lançamento, o superfã do Manchester United, United Strand (Frank Ilett), finalmente encerrou sua maratona de deixar o cabelo crescer e trocou seus longos fios por três penteados icônicos inspirados na Copa do Mundo – recriando os cachos lendários de Carlos Valderrama, o inesquecível moicano de David Beckham e o clássico corte “mullet” de Chris Waddle.