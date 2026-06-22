O “maior desafio” que Bukayo Saka enfrenta na Copa do Mundo de 2026 é destacado, enquanto John Barnes explica por que a “produção de gols” não é importante para o ponta do Arsenal

O tempo que passou no banco limitou Saka a 11 gols na última temporada, sendo que apenas sete deles foram marcados em partidas da Premier League. Questionado se essa é uma área em que o jogador de 24 anos precisa melhorar, Barnes acrescentou: “A produção de gols dele não precisa ser excelente se o time ganhar o campeonato. E se a Inglaterra ganhar a Copa do Mundo, mesmo que ele não marque nenhum gol, isso não importa. O importante é ele fazer parte de um time capaz de vencer.

“Mais uma vez, não acho que Thomas Tuchel esteja olhando para números individuais, porque se ele marcar mais e Marcus Rashford marcar mais, você sabe o que isso significa? Harry Kane vai marcar menos.

“Então, o que importa é a maneira como você joga para criar oportunidades para que outros marquem. Não acho que ele vá se preocupar com sua fase de gols, porque não se trata do indivíduo e do que ele faz. Se ele puder fazer parte de uma equipe e ajudar essa equipe a vencer, então tenho certeza de que sua falta de gols não será um problema.

“Tem a ver com o desempenho da equipe, com a criação de chances para que talvez Jude Bellingham e Harry Kane marquem gols, para que eles trabalhem duro como equipe, sejam criativos e, sim, possam marcar algum que outro gol. Portanto, Thomas Tuchel está de olho na maneira como a equipe joga, em vez de se concentrar no desempenho de qualquer jogador individualmente, e essa é a atitude certa a se tomar.”



