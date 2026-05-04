"O maior desafio da minha vida!" Um ex-gigante afunda no caos - e pode cair definitivamente antes mesmo da missão de resgate de uma lenda

A demissão de Lopetegui foi particularmente dramática e, de certa forma, reveladora do caos crescente em torno do FC Sevilla. Já antes de uma partida da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund, havia vazado a notícia de que Lopetegui teria que sair, mas a demissão só foi anunciada oficialmente após a derrota por 1 a 4 para o BVB. Os torcedores ficaram visivelmente abalados e Lopetegui também se emocionou: “É triste e doloroso deixar um time que eu amo muito e que, sem dúvida, sempre permanecerá no meu coração”, disse o técnico de 59 anos, que agora é técnico da seleção do Catar, à Movistar.

No final daquela temporada, o mito do Sevilla reacendeu-se com a conquista da Liga Europa em 2023, mas a queda desportiva já havia começado há muito tempo. O fato de Lopetegui não ser o principal culpado por isso fica evidente pelo simples fato de que, nos últimos três anos e meio, sete treinadores diferentes tentaram, em vão, promover uma reviravolta duradoura para melhor.

O fato de o Sevilla também já não passar uma boa imagem na diretoria e a disputa entre o atual presidente, José Maria del Nido Jr., e o ex-dirigente do clube, seu pai, José Maria del Nido Sr., pairar há muito tempo sobre o clube, agrava ainda mais a situação. No entanto, o prolongado período de crise esportiva tem, acima de tudo, muito a ver com as dificuldades financeiras que assolam o clube e que, inevitavelmente, tornam impossível alcançar sucessos no futebol sem paciência.

Nesta temporada, devido às preocupações financeiras, o Sevilla tem o segundo teto salarial mais baixo da LaLiga; na temporada passada, foi até mesmo o mais baixo entre todos os clubes da primeira e segunda divisões espanholas. A qualidade do elenco, naturalmente, foi prejudicada, e as ambições do Sevilla no cenário internacional não são mais compatíveis com essa situação. Enquanto na temporada 2019/20 o Sevilla gastou quase 189 milhões de euros em novos jogadores, em 2025/26 esse valor foi de apenas 250.000 euros. Com contratações sem custo de transferência de estrelas em fase de declínio, como Alexis Sánchez ou César Azpilicueta, além do empréstimo de Odysseas Vlachodimos, o clube teve que ser criativo; além disso, jovens da região, como José Ángel Carmona ou Isaac Romero, agora têm mais facilidade para ganhar espaço. Mas, para transformar a necessidade em virtude, o Sevilla precisa manter a paciência — e, possivelmente, aceitar um grande revés.

Pois este ameaça mais do que nunca. Já na temporada 2024/25, o Sevilla correu risco de rebaixamento; após uma derrota por 2 a 3 para o Celta de Vigo na 35ª rodada, tinha apenas quatro pontos de vantagem sobre a primeira posição que levaria à segunda divisão. Após o retorno da partida fora de casa, 400 torcedores, alguns deles encapuzados, deram uma recepção hostil aos jogadores no centro de treinamento, jogando ovos e até pedras no ônibus da equipe. A polícia teve que intervir, e os jogadores assustados só puderam voltar para casa na manhã seguinte.

O alívio foi ainda maior quando, pouco tempo depois, a permanência na divisão foi finalmente garantida. Com a chegada de Antonio Cordon como novo diretor esportivo, o Sevilla tomou a decisão bastante ousada de nomear seu ex-jogador (1996/97), Matias Almeyda, para o cargo de técnico. Para o argentino, essa era sua primeira passagem pelas cinco principais ligas; na Europa, ele havia treinado apenas o AEK Atenas. E, após um início bastante promissor, Almeyda não conseguiu levar a equipe — que não contava mais com figuras emblemáticas dos tempos de ouro, como Ivan Rakitic, Ever Banega ou Lucas Ocampos — a resultados consistentemente bons com a rapidez necessária.