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Sevilla FC v Valencia CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduzido por

"O maior desafio da minha vida!" Um ex-gigante afunda no caos - e pode cair definitivamente antes mesmo da missão de resgate de uma lenda

La Liga
Especiais e Opinião
Sevilla x Real Sociedad
Sevilla

Sem que se percebesse, o FC Sevilla passou de participante assíduo da Liga dos Campeões e bicampeão da Liga Europa a candidato ao rebaixamento. O pior momento da história do clube parece estar mais próximo do que nunca.

O Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, conhecido por sua atmosfera eletrizante, estava lotado até a borda. O lateral-direito José Ángel Carmona, um garoto da região e formado nas categorias de base do clube, acabara de selar a vitória com seu gol de 3 a 1 aos 90 minutos. O FC Sevilla estava em êxtase; os visitantes de Barcelona haviam sido derrotados.

“Eu queria que o jogo nunca acabasse”, diria um eufórico Matías Almeyda, então ainda técnico do Sevilla, após a partida. Akor Adams marcou mais um pouco depois do gol de Carmona, e o Sevilla mandou o campeão Barça para casa com um placar de 4 a 1.

  • Era o início de outubro de 2025, 8ª rodada. O Sevilla subiu para a sexta posição na tabela da LaLiga e parecia estar no caminho certo. O técnico Almeyda assumiu o cargo no verão passado e tinha a missão de levar o time, que já foi um dos melhores da Espanha, de volta ao topo após duas temporadas repletas de preocupações. Embora os andaluzes tivessem começado a temporada com duas derrotas, incluindo a goleada contra o Barça, conquistaram 13 pontos nas seis partidas seguintes.

    É verdade que o Sevilla deve a vitória sobre o time de estrelas de Hansi Flick, acima de tudo, às inúmeras defesas brilhantes do goleiro Odysseas Vlachodimos e a um pênalti perdido por Robert Lewandowski. Mas tudo bem. Entretanto, hoje se olha com muita saudade para aquela tarde ensolarada de domingo, há cerca de sete meses.

    O presente do Sevilla é, na verdade, uma luta pura contra o rebaixamento. A atual 18ª posição na tabela significaria a amarga descida para a segunda divisão – pela primeira vez em 26 anos. Naquela época, em 1999/2000, o Deportivo La Coruña foi campeão espanhol, e o Real Saragoça ficou em quarto lugar. Os companheiros de rebaixamento do Sevilla: Atlético de Madrid e o rival local Betis. Provas suficientes de quanto tempo já se passou.

    O fato de o brilho do Sevilla, com cinco títulos da Liga Europa entre 2014 e 2023 e cinco participações nas fases eliminatórias da Liga dos Campeões entre 2008 e 2021, ameaçar desaparecer definitivamente por enquanto não surgiu do nada. Em retrospecto, os dirigentes do clube talvez devessem ter mantido Julen Lopetegui por mais tempo no outono de 2022 — o último técnico, até hoje, que permaneceu no cargo por mais de nove meses.

    Lopetegui levou o Sevilla ao quarto lugar por três temporadas consecutivas entre 2019 e 2022, garantindo assim a classificação para a Liga dos Campeões, além de ter conquistado para o time do sul da Espanha, em 2020, o sexto de um total de sete títulos da Liga Europa/Copa da UEFA. No entanto, Lopetegui aparentemente tinha muito pouca confiança e teve que deixar o cargo após um início decepcionante na temporada 2022/23, incluindo a 17ª posição na tabela após sete rodadas.

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  • Sevilla FC v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    FC Sevilla: Um declínio gradual

    A demissão de Lopetegui foi particularmente dramática e, de certa forma, reveladora do caos crescente em torno do FC Sevilla. Já antes de uma partida da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund, havia vazado a notícia de que Lopetegui teria que sair, mas a demissão só foi anunciada oficialmente após a derrota por 1 a 4 para o BVB. Os torcedores ficaram visivelmente abalados e Lopetegui também se emocionou: “É triste e doloroso deixar um time que eu amo muito e que, sem dúvida, sempre permanecerá no meu coração”, disse o técnico de 59 anos, que agora é técnico da seleção do Catar, à Movistar.

    No final daquela temporada, o mito do Sevilla reacendeu-se com a conquista da Liga Europa em 2023, mas a queda desportiva já havia começado há muito tempo. O fato de Lopetegui não ser o principal culpado por isso fica evidente pelo simples fato de que, nos últimos três anos e meio, sete treinadores diferentes tentaram, em vão, promover uma reviravolta duradoura para melhor.

    O fato de o Sevilla também já não passar uma boa imagem na diretoria e a disputa entre o atual presidente, José Maria del Nido Jr., e o ex-dirigente do clube, seu pai, José Maria del Nido Sr., pairar há muito tempo sobre o clube, agrava ainda mais a situação. No entanto, o prolongado período de crise esportiva tem, acima de tudo, muito a ver com as dificuldades financeiras que assolam o clube e que, inevitavelmente, tornam impossível alcançar sucessos no futebol sem paciência.

    Nesta temporada, devido às preocupações financeiras, o Sevilla tem o segundo teto salarial mais baixo da LaLiga; na temporada passada, foi até mesmo o mais baixo entre todos os clubes da primeira e segunda divisões espanholas. A qualidade do elenco, naturalmente, foi prejudicada, e as ambições do Sevilla no cenário internacional não são mais compatíveis com essa situação. Enquanto na temporada 2019/20 o Sevilla gastou quase 189 milhões de euros em novos jogadores, em 2025/26 esse valor foi de apenas 250.000 euros. Com contratações sem custo de transferência de estrelas em fase de declínio, como Alexis Sánchez ou César Azpilicueta, além do empréstimo de Odysseas Vlachodimos, o clube teve que ser criativo; além disso, jovens da região, como José Ángel Carmona ou Isaac Romero, agora têm mais facilidade para ganhar espaço. Mas, para transformar a necessidade em virtude, o Sevilla precisa manter a paciência — e, possivelmente, aceitar um grande revés.

    Pois este ameaça mais do que nunca. Já na temporada 2024/25, o Sevilla correu risco de rebaixamento; após uma derrota por 2 a 3 para o Celta de Vigo na 35ª rodada, tinha apenas quatro pontos de vantagem sobre a primeira posição que levaria à segunda divisão. Após o retorno da partida fora de casa, 400 torcedores, alguns deles encapuzados, deram uma recepção hostil aos jogadores no centro de treinamento, jogando ovos e até pedras no ônibus da equipe. A polícia teve que intervir, e os jogadores assustados só puderam voltar para casa na manhã seguinte.

    O alívio foi ainda maior quando, pouco tempo depois, a permanência na divisão foi finalmente garantida. Com a chegada de Antonio Cordon como novo diretor esportivo, o Sevilla tomou a decisão bastante ousada de nomear seu ex-jogador (1996/97), Matias Almeyda, para o cargo de técnico. Para o argentino, essa era sua primeira passagem pelas cinco principais ligas; na Europa, ele havia treinado apenas o AEK Atenas. E, após um início bastante promissor, Almeyda não conseguiu levar a equipe — que não contava mais com figuras emblemáticas dos tempos de ouro, como Ivan Rakitic, Ever Banega ou Lucas Ocampos — a resultados consistentemente bons com a rapidez necessária.

  • Getafe CF v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    O FC Sevilla corre o risco de cair definitivamente

    Após a vitória sobre o Barça no final de outubro, o Sevilla conquistou apenas mais quatro vitórias na Liga em cinco meses, até a demissão de Almeida no final de março. A situação havia se tornado bastante crítica, com o time na 15ª posição, e o antigo frequentador assíduo da Liga dos Campeões decidiu tomar medidas drásticas. Luis Garcia, um experiente técnico espanhol que conhece muito bem a LaLiga, assumiu o comando — mas, sob sua liderança, a situação só piorou.

    Na primeira partida sob o comando de Garcia, no início de abril, o time sofreu uma derrota por 0 a 1 para o último colocado, o Oviedo. Duas semanas depois, o Sevilla perdeu por 0 a 2 para o penúltimo colocado, o Levante; no meio disso, uma vitória surpreendente por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid trouxe esperança. Mas, olhando mais de perto, os três pontos não foram tão surpreendentes assim, já que o técnico do Atlético, Diego Simeone, fez uma rotação massiva no fim de semana entre as duas partidas das quartas de final da Liga dos Campeões contra o FC Barcelona e poupou quase todos os seus titulares. Sem Antoine Griezmann, sem Julian Alvarez, sem Marcos Llorente, sem Giuliano Simeone; Ademola Lookman só entrou nos últimos 20 minutos.

    É claro que o Sevilla não se importou nem um pouco com isso, e os três pontos foram extremamente importantes. Mas veio a derrota para o Levante e, em seguida, o drama contra o Osasuna: o Sevilla estava na frente até os 80 minutos, mas sofreu o empate e acabou perdendo o jogo por 1 a 2 com um gol sofrido aos nove minutos do tempo adicional. “Estamos arrasados”, disse o técnico Garcia após o apito final. “Eles estão chorando, estão profundamente magoados”, resumiu ele o estado de ânimo de seus jogadores. Entre eles, o lateral-esquerdo Gabriel Suazo mal conseguia falar: “Tenho um nó na garganta. Eu daria a minha vida por este clube.” E o capitão Nemanja Gudelj comentou: “Dói, dói muito.”

    Garcia, por sua vez, já havia dito antes do jogo contra o Atlético uma frase que talvez descreva com precisão o dilema em que seu clube se encontra atualmente. “O Sevilla é um grande clube na Espanha e na Europa”, disse ele, demonstrando compreensão pela frustração dos torcedores diante da situação atual. Talvez seja melhor admitir aos poucos que o presente não é mais tão grandioso quanto o passado neste século XXI.

    Sergio Ramos certamente deseja que o Sevilla volte a ser realmente grande também no presente. O ex-capitão do Real Madrid começou sua carreira no tradicional clube andaluz e retornou por um ano na temporada 2023/24. No inverno, o jogador de 40 anos, sem clube desde o início de janeiro, buscou um novo retorno ao Sevilla — mas o presidente del Nido Jr. vetou a ideia. Sua justificativa: Ramos não poderia ser jogador e proprietário ao mesmo tempo.

    Isso porque o ex-jogador da seleção espanhola quer assumir o Sevilla como líder de um grupo de investidores e deve oferecer quase 400 milhões de euros para se tornar proprietário. Ainda não se sabe se a aquisição por Ramos vai realmente acontecer. Mas todos os envolvidos certamente querem evitar que o recomeço com um dos filhos mais famosos do clube comece na segunda divisão.

    “Este é o desafio mais difícil que já tive de enfrentar”, disse recentemente o técnico Garcia, resumindo a grave situação atual do Sevilla: “Acho que nunca trabalhei tanto na vida. Vou dar tudo de mim. Estamos na UTI, mas ainda podemos sair de lá.”

  • O calendário restante do FC Sevilla na LaLiga


    Jornada

    Adversário

    34

    Real Sociedad (C)

    35

    Espanyol Barcelona (C)

    36

    FC Villarreal (F)

    37

    Real Madrid (C)

    38

    Celta de Vigo (F)


La Liga
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