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O maior de todos os tempos da Inglaterra! Gary Lineker faz enorme afirmação sobre Jude Bellingham após avaliação de Micah Richards
Richards questiona as qualidades técnicas de Bellingham
O debate em torno do teto de Bellingham atingiu o auge após as recentes atuações da Inglaterra, com Lineker e Richards apresentando visões contrastantes sobre o perfil técnico do meio-campista.
Embora Bellingham tenha sido o coração da seleção durante a campanha da Liga das Nações de 2026/27, Richards sugeriu que o jogador de 23 anos ainda carece de certas qualidades estéticas encontradas em seus companheiros de equipe. O ex-defensor do Manchester City argumentou que o atleta do Real Madrid não possui o mesmo nível de graça natural que outros nomes criativos do elenco.
"Jude Bellingham não tem a habilidade de Cole Palmer nem o toque de Phil Foden", afirmou Richards durante um episódio recente do podcast The Rest Is Football. "Em todo o resto, ele é nota 9 de 10. E sua confiança é 10 de 10. Seja o que for que ele faça, ele acredita nisso."
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Lineker entra em choque com Richards sobre a qualidade de Bellingham
Essa avaliação provocou uma resposta imediata de Lineker, que tem sido um defensor contundente do ex-prodígio do Birmingham City desde os tempos de adolescência no Borussia Dortmund. Lineker foi rápido em defender a qualidade técnica que fez de Bellingham uma presença constante na capital espanhola.
Contestando diretamente a crítica ao controle de bola do jogador, Lineker insistiu que a capacidade de Bellingham de atuar em espaços curtos é, na verdade, um de seus maiores trunfos. "Discordo de você aqui, Micah, o toque do Jude é inacreditavelmente bom. A forma como ele gira e passa pelos adversários. Acredito que Jude pode acabar se tornando o maior jogador da história da Inglaterra", declarou Lineker.
Essa declaração ousada coloca Bellingham à frente de ícones como Bobby Moore, Bobby Charlton e Harry Kane na hierarquia hipotética da grandeza do futebol inglês, desde que ele mantenha sua trajetória atual.
Keane se junta ao coro de elogios
A discussão sobre o status de Bellingham se intensificou depois que ele comandou uma monumental vitória por 7 a 0 sobre a Croácia em Rijeka. Bellingham foi a grande estrela da partida, contribuindo com um gol e três assistências para desmontar completamente o adversário. Sua atuação foi marcada por uma taxa de trabalho incansável e por um nível de maturidade que desmente sua idade, levando Roy Keane a sugerir que o céu é o limite para o jovem meio-campista à medida que ele continua a se desenvolver sob o comando de Thomas Tuchel.
"Acho que ainda há muito mais por vir de [Bellingham]", observou Keane à ITV. "Bellingham pode se tornar um dos maiores jogadores de todos os tempos. A atitude dele pela Inglaterra recentemente... Tenho elogiado ele por ser fantástico com a bola, mas o que ele está fazendo sem a bola. Isso eleva todos esses jogadores."
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Reivindicando um lugar entre as lendas
O argumento a favor de Bellingham como o maior da história da Inglaterra é sustentado por uma notável sequência de regularidade individual. Ele foi eleito o Jogador Masculino do Ano da Inglaterra por duas temporadas consecutivas, refletindo seu status como o jogador mais influente da equipe. Seu retrospecto em grandes torneios é igualmente impressionante: ele já garantiu um lugar na seleção ideal da Copa do Mundo e se consolidou como um dos meio-campistas mais prolíficos da história da seleção, com 14 gols e 13 assistências em apenas 59 partidas.
O teste definitivo para as credenciais de Bellingham como "GOAT" provavelmente virá em casa, durante a Euro 2028. Levar a Inglaterra ao seu primeiro grande título desde 1966 poderia, sem dúvida, encerrar o debate a seu favor, oferecendo o troféu para acompanhar sua extraordinária produção estatística e suas conquistas individuais.
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