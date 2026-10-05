O maior de todos os tempos da Inglaterra! Gary Lineker faz enorme afirmação sobre Jude Bellingham após avaliação de Micah Richards

O debate em torno do teto de Bellingham atingiu o auge após as recentes atuações da Inglaterra, com Lineker e Richards apresentando visões contrastantes sobre o perfil técnico do meio-campista.

Embora Bellingham tenha sido o coração da seleção durante a campanha da Liga das Nações de 2026/27, Richards sugeriu que o jogador de 23 anos ainda carece de certas qualidades estéticas encontradas em seus companheiros de equipe. O ex-defensor do Manchester City argumentou que o atleta do Real Madrid não possui o mesmo nível de graça natural que outros nomes criativos do elenco.

"Jude Bellingham não tem a habilidade de Cole Palmer nem o toque de Phil Foden", afirmou Richards durante um episódio recente do podcast The Rest Is Football. "Em todo o resto, ele é nota 9 de 10. E sua confiança é 10 de 10. Seja o que for que ele faça, ele acredita nisso."