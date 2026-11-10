Kane se tornou uma lenda do futebol atual, com atuações por clubes e pela seleção que às vezes desafiam a lógica. Ele marcou 73 gols somando suas partidas pelo Bayern e pela Inglaterra na temporada 2025-26, período em que conquistou seu segundo título da Bundesliga.

Depois de registrar números comparáveis aos de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, ele se juntou a esses ídolos vencedores da Bola de Ouro ao acrescentar uma Bola de Ouro ao seu currículo impressionante, superando a concorrência de nomes como a jovem promessa Lamine Yamal, do Barcelona, e o “galáctico” Kylian Mbappe, do Real Madrid.

Questionado se Kane merece ser chamado de “melhor jogador do planeta”, Richards disse: “Acho que todos mereciam, cada um por motivos diferentes. Alguém como Lamine, que obviamente conquistou a Copa do Mundo. Sim, ele chegou à competição com uma lesão e não vimos sua melhor versão, mas a maneira como jogou em alguns momentos da temporada passada foi simplesmente inacreditável.

“Alguém como Kylian Mbappe, de quem sempre gostei, porque ele consegue criar as próprias chances de gol. Quando se fala de jogadores que dão vontade de ir assistir a futebol, ou de pagar para assistir, ele é esse jogador para mim. Ele é muito dinâmico. Marcou muitos gols. Foi muito bem na Copa do Mundo. Mas, obviamente, a França não conquistou o título.

“E tem Harry Kane, que foi absurdo, pelo menos na Bundesliga da temporada passada. Ele também foi incrível na Copa do Mundo, com todos os seus gols e assistências. Mas, se falamos de números, de regularidade e de alguém que evoluiu seu jogo e deixou de ser apenas, com todo o respeito, um artilheiro, ele agora é um jogador completo. Fiquei absolutamente feliz por ele.

“O prêmio poderia ter ido para qualquer um dos três. Fiquei feliz por ter ido para Harry Kane por causa de sua trajetória, de todos os empréstimos pelos quais passou e de como todo mundo zombava dele por não conquistar nada no Tottenham. Depois, quando foi para o Bayern de Munique, todos diziam: ‘Foi a decisão certa, já que você só vai ganhar a Bundesliga lá?’. Mas, nossa. A trajetória dele foi extraordinária. Tenho orgulho dele. Sem dúvida, é um vencedor que merece o prêmio.”