“O maior da nossa geração”: Harry Kane ainda está atrás dos “verdadeiros heróis” da Inglaterra de 1966, mas Micah Richards diz que o atacante do Bayern de Munique foi o “merecido vencedor” da Bola de Ouro de 2026
- Getty
Inglaterra ainda espera trazer o futebol de volta para “casa”
O ex-atacante do Tottenham, que manteve um desempenho individual notável no Bayern de Munique, chegou muito perto de conquistar títulos importantes pela Inglaterra. Como capitão, disputou duas finais de Eurocopa e chegou a duas semifinais de Copa do Mundo.
A Inglaterra ainda espera trazer o futebol “de volta para casa”, algo que Sir Gareth Southgate e Thomas Tuchel não conseguiram fazer. A esperança, porém, segue viva para a Eurocopa de 2028, que será disputada em solo britânico.
Kane deve disputar o torneio, já que o jogador de 33 anos não dá sinais de desaceleração. Talvez precise conquistar o título para superar nomes como Bobby Moore e Bobby Charlton em qualquer lista dos maiores de todos os tempos.
Kane pode se tornar o maior de todos os tempos do futebol inglês?
Richards admite isso. O ex-defensor da Inglaterra, que se juntou ao Bollington United para uma segunda passagem como treinador no programa ‘Best Worst Team’, da Specsavers, disse à GOAL: “É sempre difícil, porque são gerações diferentes. São épocas diferentes. Dá para dizer que ele é o maior de todos os tempos da nossa geração. Mas, se você voltar no tempo e pensar nos jogadores que ganharam a Copa do Mundo de 66, imagine a emoção que aquilo gerou e o impacto que teve no país na época.
“Se Harry Kane conseguir de alguma forma conquistar um título, a Eurocopa, daqui a dois anos, então, sim, ele pode consolidar esse status. Mas os jogadores que ganharam a Copa do Mundo são os heróis, não são? São os verdadeiros heróis.”
- Specsavers
Atacante goleador agora é vencedor da Bola de Ouro
Kane se tornou uma lenda do futebol atual, com atuações por clubes e pela seleção que às vezes desafiam a lógica. Ele marcou 73 gols somando suas partidas pelo Bayern e pela Inglaterra na temporada 2025-26, período em que conquistou seu segundo título da Bundesliga.
Depois de registrar números comparáveis aos de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, ele se juntou a esses ídolos vencedores da Bola de Ouro ao acrescentar uma Bola de Ouro ao seu currículo impressionante, superando a concorrência de nomes como a jovem promessa Lamine Yamal, do Barcelona, e o “galáctico” Kylian Mbappe, do Real Madrid.
Questionado se Kane merece ser chamado de “melhor jogador do planeta”, Richards disse: “Acho que todos mereciam, cada um por motivos diferentes. Alguém como Lamine, que obviamente conquistou a Copa do Mundo. Sim, ele chegou à competição com uma lesão e não vimos sua melhor versão, mas a maneira como jogou em alguns momentos da temporada passada foi simplesmente inacreditável.
“Alguém como Kylian Mbappe, de quem sempre gostei, porque ele consegue criar as próprias chances de gol. Quando se fala de jogadores que dão vontade de ir assistir a futebol, ou de pagar para assistir, ele é esse jogador para mim. Ele é muito dinâmico. Marcou muitos gols. Foi muito bem na Copa do Mundo. Mas, obviamente, a França não conquistou o título.
“E tem Harry Kane, que foi absurdo, pelo menos na Bundesliga da temporada passada. Ele também foi incrível na Copa do Mundo, com todos os seus gols e assistências. Mas, se falamos de números, de regularidade e de alguém que evoluiu seu jogo e deixou de ser apenas, com todo o respeito, um artilheiro, ele agora é um jogador completo. Fiquei absolutamente feliz por ele.
“O prêmio poderia ter ido para qualquer um dos três. Fiquei feliz por ter ido para Harry Kane por causa de sua trajetória, de todos os empréstimos pelos quais passou e de como todo mundo zombava dele por não conquistar nada no Tottenham. Depois, quando foi para o Bayern de Munique, todos diziam: ‘Foi a decisão certa, já que você só vai ganhar a Bundesliga lá?’. Mas, nossa. A trajetória dele foi extraordinária. Tenho orgulho dele. Sem dúvida, é um vencedor que merece o prêmio.”
Richards oferece recompensa por gol no cargo de treinador
Richards jogou ao lado de alguns atacantes lendários ao longo dos anos, incluindo Wayne Rooney na seleção, e espera transmitir seus conhecimentos depois de se juntar ao Bollingham United Sunday Blues.
A equipe de Cheshire perdeu todos os jogos que disputou na temporada passada, incluindo uma derrota por 31 a 1. O ‘técnico Meeks’ está usando sua lista de contatos para recrutar ex-jogadores de seleções, especialistas e personalidades de destaque para resolver os maiores problemas do time, das jogadas de bola parada à tranquilidade sob pressão.
Ele também ofereceu um prêmio de 5 mil libras ao principal atacante, Sam ‘Goody’ Goodwin, caso ele alcance a marca de 40 gols nesta temporada. São números desse tipo que Kane busca alcançar novamente.
Ao ser perguntado se os incentivos são, e sempre foram, a melhor maneira de extrair o máximo dos jogadores de futebol, Richards disse: “Sabe de uma coisa? Vou baixar essa meta. Vou baixá-la porque acho que 40 é muito. 25 é mais realista, não acha?
“Ele é um bom jogador, mas estava se gabando de ter marcado todos aqueles gols. Então eu disse: 40. Mas acho que precisamos estabelecer uma meta mais realista. Vou dizer 25. Todo mundo gosta de um bônus no final, não é? Seja qual for o trabalho que fazemos, um pequeno incentivo é bom. Então, por que não? Ele é um ótimo rapaz, tem uma personalidade incrível, gosto muito dele. Vou pagar as 5 mil libras se ele marcar esses gols.”
Artilheiros são fundamentais para qualquer equipe
Enquanto acompanha de perto o desempenho de Goodwin nos próximos jogos, Richards está entre os que aguardam com expectativa para ver como a Inglaterra, com alguns novos nomes convocados para a equipe, se sairá contra a Croácia e a Espanha em seus últimos jogos pela Liga das Nações da UEFA.
O primeiro desses jogos acontece na quinta-feira, no estádio de Wembley, com o capitão Kane pronto para reescrever os recordes ao ultrapassar o ex-goleiro Peter Shilton no número de partidas disputadas.
Acompanhe a trajetória do Bollington United em Specsavers’ Best Worst Team: Season 5, uma série de oito episódios no YouTube que mostra cada erro em bola parada, falha defensiva e momento inesperado de genialidade, enquanto a equipe embarca em uma temporada como nenhuma outra, com uma ajudinha dos especialistas. Procure Specsavers’ Best Worst Team no YouTube para acompanhar a série e ver como o Bolly se sai.
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