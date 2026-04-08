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O maior da história... Diab: O Campeonato Egípcio está prestes a dar um grande salto

Ceramica Cleopatra x Al Ahly
Ceramica Cleopatra
Al Ahly
Premier League
Al Mokawloon Al Arab x Ismaily SC
Al Mokawloon Al Arab
Ismaily SC
Zamalek SC x Pyramids FC
Zamalek SC
Pyramids FC
Egito

Uma nova parceria vai mudar a cara da competição

Ahmed Diab, presidente da Associação dos Clubes Profissionais Egípcios, confirmou que o Campeonato Egípcio está ocorrendo de forma organizada nesta temporada, após a Associação ter conseguido definir as datas e evitar conflitos com a seleção nacional e as competições africanas de clubes.

Diab revelou que a última rodada do Grupo A do campeonato será realizada no dia 15 de maio, e a do Grupo B no dia 27 de maio, estando previsto que a seleção se reúna no dia 15 de maio, em total coordenação com os clubes.

  • A controvérsia em torno das participações africanas

    Diab pôs fim à polêmica em torno da participação dos clubes nas competições africanas, confirmando o cumprimento das normas em vigor há anos: o primeiro e o segundo colocados vão para a Liga dos Campeões da África, e o terceiro para a Liga dos Campeões da Confederação, juntamente com o campeão da Copa.

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    E ele confirmou: “E caso o campeão da Copa seja um dos três primeiros colocados, o quarto colocado vai para a Liga dos Campeões da Confederação”, ressaltando que, se houvesse qualquer mudança de última hora nos critérios, ela teria sido anunciada no início da temporada.

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  • Não há margem para adiar o pouso

    Diab também afirmou que não há margem para cancelar o rebaixamento nesta temporada, ressaltando que o acordo da Assembleia Geral prevê o rebaixamento de quatro clubes e a promoção de três, e que esse sistema permanecerá em vigor pelas próximas três temporadas até se chegar a 18 clubes, segundo ele, negando a possibilidade de se discutir o assunto novamente ou de se repetir o que aconteceu na temporada passada (após o cancelamento do rebaixamento em favor do Ismaili).

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    Diab abordou o projeto das empresas do setor do futebol (a fusão entre clubes populares e privados), explicando que não se trata de uma fusão completa, mas de parcerias para alcançar a sustentabilidade financeira e o retorno da torcida, com a possibilidade de parceria com clubes fora da Primeira Divisão, desde que os quatro times designados sejam rebaixados independentemente das parcerias, afirmando: “Pode ser uma parceria com clubes populares fora da Primeira Divisão.”

  • Os maiores rendimentos da história do futebol egípcio

    Já no âmbito do marketing, Diab confirmou que a Liga anunciará, ainda neste mês, um novo parceiro para o nome do campeonato, prevendo que essa parceria represente um “grande salto” em termos de direitos de transmissão e direitos comerciais, gerando receitas financeiras muito maiores para os clubes, especialmente os de grande torcida, com uma distribuição desigual que leve em conta a classificação e a natureza dos clubes, conforme ele mencionou.

    Ele revelou que os prêmios ultrapassarão os valores anteriores (como 5 milhões para o campeão da liga e 25 milhões para a Copa da Associação) e enfatizou: “Serão os maiores da história do futebol egípcio”.

    Ele observou que “o valor de mercado da liga aumentou significativamente nos últimos anos graças ao aprimoramento da transmissão e da organização, além do retorno gradual das torcidas”.

    Diab expressou sua satisfação em 60-70% com o que foi alcançado até agora, afirmando que “o maior sonho é aumentar o número de clubes com grande torcida na liga e que os estádios atinjam a lotação máxima de forma permanente”.