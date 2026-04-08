O maior da história... Diab: O Campeonato Egípcio está prestes a dar um grande salto

Já no âmbito do marketing, Diab confirmou que a Liga anunciará, ainda neste mês, um novo parceiro para o nome do campeonato, prevendo que essa parceria represente um “grande salto” em termos de direitos de transmissão e direitos comerciais, gerando receitas financeiras muito maiores para os clubes, especialmente os de grande torcida, com uma distribuição desigual que leve em conta a classificação e a natureza dos clubes, conforme ele mencionou.
Ele revelou que os prêmios ultrapassarão os valores anteriores (como 5 milhões para o campeão da liga e 25 milhões para a Copa da Associação) e enfatizou: “Serão os maiores da história do futebol egípcio”.
Ele observou que “o valor de mercado da liga aumentou significativamente nos últimos anos graças ao aprimoramento da transmissão e da organização, além do retorno gradual das torcidas”.
Diab expressou sua satisfação em 60-70% com o que foi alcançado até agora, afirmando que “o maior sonho é aumentar o número de clubes com grande torcida na liga e que os estádios atinjam a lotação máxima de forma permanente”.