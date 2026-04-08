O maior da história... Diab: O Campeonato Egípcio está prestes a dar um grande salto

Diab pôs fim à polêmica em torno da participação dos clubes nas competições africanas, confirmando o cumprimento das normas em vigor há anos: o primeiro e o segundo colocados vão para a Liga dos Campeões da África, e o terceiro para a Liga dos Campeões da Confederação, juntamente com o campeão da Copa.

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E ele confirmou: “E caso o campeão da Copa seja um dos três primeiros colocados, o quarto colocado vai para a Liga dos Campeões da Confederação”, ressaltando que, se houvesse qualquer mudança de última hora nos critérios, ela teria sido anunciada no início da temporada.