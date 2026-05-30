"O maior clube do planeta" - Anthony Gordon revela sua empolgação por se juntar a Lamine Yamal após concluir a sensacional transferência de € 80 milhões para o Barcelona

Ao refletir sobre a transferência dos seus sonhos durante a apresentação oficial, Gordon afirmou: “Assim que soube que o Barça era uma opção séria, nunca tive dúvidas. Sempre quis jogar no Barça. O Barça é o maior clube do planeta. É o que eu sonhava quando era criança. Estar aqui é realmente um sonho que se tornou realidade. Sei que isso traz muita responsabilidade, mas estou pronto para esse tipo de desafio. Conheço os jogadores que vestiram essa camisa no passado... ela tem um peso enorme, mas estou animado com o desafio.”