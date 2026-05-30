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"O maior clube do planeta" - Anthony Gordon revela sua empolgação por se juntar a Lamine Yamal após concluir a sensacional transferência de € 80 milhões para o Barcelona
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O Barça contrata ala de grande rendimento
O Barcelona concluiu a contratação de Gordon, proveniente do Newcastle, por um valor total de 80 milhões de euros, incluindo cláusulas adicionais. O jogador de 25 anos, que integra a seleção inglesa e encerrou a temporada nacional como artilheiro de seu antigo clube, com 17 gols em todas as competições, comprometeu-se a permanecer no time catalão até 2031. Ele foi apresentado oficialmente à imprensa na noite de sexta-feira, após formalizar a transferência, antes de cumprir suas próximas obrigações em torneios internacionais.
A escolha dos sonhos para Gordon
Ao refletir sobre a transferência dos seus sonhos durante a apresentação oficial, Gordon afirmou: “Assim que soube que o Barça era uma opção séria, nunca tive dúvidas. Sempre quis jogar no Barça. O Barça é o maior clube do planeta. É o que eu sonhava quando era criança. Estar aqui é realmente um sonho que se tornou realidade. Sei que isso traz muita responsabilidade, mas estou pronto para esse tipo de desafio. Conheço os jogadores que vestiram essa camisa no passado... ela tem um peso enorme, mas estou animado com o desafio.”
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Entusiasmo com as estrelas catalãs
O ponta também demonstrou entusiasmo com sua integração ao elenco e, dirigindo-se aos novos companheiros, acrescentou: “Jogar com Lamine [Yamal] e o resto dos jogadores é muito emocionante para mim. Acho que quanto mais jogadores de qualidade você tem ao seu redor, melhor você fica. Esses jogadores estão no mais alto nível por um motivo. São os melhores jogadores do mundo. Têm tanta qualidade que, quando nós [Newcastle] jogamos contra eles no St James’ Park, não conseguimos nem tocar na bola.”
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O interesse do Bayern foi frustrado com sucesso
Essa rápida resolução afasta o interesse do Bayern de Munique, que queria que ele se juntasse a um ataque que já conta com Harry Kane, Michael Olise e Luis Díaz. Com o futuro no clube garantido, o atacante agora concentra-se totalmente na próxima campanha da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026.