Vingegaard caiu de cabeça na clavícula e ficou imediatamente claro que a lesão era grave. Poucos instantes depois, o vencedor do Tour de 2022 e 2023 subiu em uma van com o braço imobilizado por uma tipoia e apoiado pela equipe médica. A corrida chegou ao fim para o maior adversário do líder geral e dominador do Tour, Tadej Pogacar.

Vingegaard e companhia estavam na etapa de 183,9 quilômetros, justamente na aproximação da subida final (Plateau de Solaison). A equipe Visma Lease A Bike ditava o ritmo para levar seu capitão o mais perto possível dos fugitivos.

Com Isaac Del Toro, o importante gregário de Pogacar, mais um grande nome foi vítima da queda. O mexicano, porém, se saiu muito melhor do que Vingegaard e conseguiu retomar a corrida após alguns instantes.