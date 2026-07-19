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Oliver Maywurm

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O maior adversário de Tadej Pogacar desiste! Jonas Vingegaard é obrigado a abandonar o Tour de France de 2026 após uma grave queda

O segundo colocado na classificação geral do Tour de France de 2026 está fora da competição. Jonas Vingegaard foi obrigado a abandonar a prova após uma queda violenta.

O acidente ocorreu na 15ª etapa, no domingo, a cerca de 25 quilômetros da linha de chegada. Em uma curva, Vingegaard bateu em um meio-fio, aparentemente depois de ter derrapado com a roda dianteira logo antes disso.

  • Vingegaard caiu de cabeça na clavícula e ficou imediatamente claro que a lesão era grave. Poucos instantes depois, o vencedor do Tour de 2022 e 2023 subiu em uma van com o braço imobilizado por uma tipoia e apoiado pela equipe médica. A corrida chegou ao fim para o maior adversário do líder geral e dominador do Tour, Tadej Pogacar.

    Vingegaard e companhia estavam na etapa de 183,9 quilômetros, justamente na aproximação da subida final (Plateau de Solaison). A equipe Visma Lease A Bike ditava o ritmo para levar seu capitão o mais perto possível dos fugitivos.

    Com Isaac Del Toro, o importante gregário de Pogacar, mais um grande nome foi vítima da queda. O mexicano, porém, se saiu muito melhor do que Vingegaard e conseguiu retomar a corrida após alguns instantes.

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  • Vingegaard PogacaarGetty Images

    Tour de France 2026: Jonas Vingegaard é obrigado a abandonar um Grande Circuito antes do tempo pela primeira vez

    Embora Vingegaard, assim como todos os outros, não tivesse tido chance contra o imbatível Pogacar nas duas primeiras semanas do Tour de 2026, ele estava a caminho de ficar em segundo lugar na classificação geral. Nessa posição, a diferença de Vingegaard para o esloveno era exatamente de quatro minutos e meio antes da 15ª etapa.

    A disputa pelo segundo lugar, entretanto, recomeçou após a amarga desistência de Vingegaard, que teve que abandonar um Grande Tour antes do tempo pela primeira vez. Remco Evenepoel, da equipe alemã Red Bull - Bora Hansgrohe, pode agora se tornar o principal perseguidor de Pogacar, mas sua diferença já é de pouco mais de cinco minutos. O companheiro de equipe de Evenepoel, Florian Lipowitz, como melhor alemão, também está a um passo do pódio, ocupando o sexto lugar na classificação geral antes da 15ª etapa.

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