Embora a janela de transferências já tenha se encerrado, o Arsenal está perto de concluir seu negócio mais significativo até agora. O clube do norte de Londres está agora nos estágios finais para acertar um novo contrato de peso com Mikel Arteta, com uma confiança crescente de que o espanhol vai prolongar sua permanência no Emirates Stadium.

De acordo com a BBC, as discussões avançaram nas últimas semanas, com os envolvidos nas conversas cada vez mais confiantes de que Arteta vai comprometer seu futuro de longo prazo com o clube que transformou desde que assumiu o comando em 2019.

O próprio treinador tem falado abertamente sobre seu desejo de dar continuidade ao projeto que começou há quase seis anos. Ao comentar as negociações, Arteta agiu de forma inequívoca no mês passado para eliminar qualquer dúvida remanescente sobre seu futuro: "Todo mundo se sente confortável que o timing do contrato não vai ser um problema porque a minha vontade certamente é estar aqui e estou muito feliz aqui. Minha sensação em relação ao clube é a mesma. É por isso que todos estão fazendo as coisas de uma forma muito orgânica."