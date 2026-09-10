AFP
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O maior acordo do Arsenal até agora! Mikel Arteta se aproxima de novo contrato enquanto o Arsenal se prepara para transformar o espanhol em um dos técnicos mais bem pagos do futebol
Arsenal se movimenta para garantir o futuro de Arteta
Embora a janela de transferências já tenha se encerrado, o Arsenal está perto de concluir seu negócio mais significativo até agora. O clube do norte de Londres está agora nos estágios finais para acertar um novo contrato de peso com Mikel Arteta, com uma confiança crescente de que o espanhol vai prolongar sua permanência no Emirates Stadium.
De acordo com a BBC, as discussões avançaram nas últimas semanas, com os envolvidos nas conversas cada vez mais confiantes de que Arteta vai comprometer seu futuro de longo prazo com o clube que transformou desde que assumiu o comando em 2019.
O próprio treinador tem falado abertamente sobre seu desejo de dar continuidade ao projeto que começou há quase seis anos. Ao comentar as negociações, Arteta agiu de forma inequívoca no mês passado para eliminar qualquer dúvida remanescente sobre seu futuro: "Todo mundo se sente confortável que o timing do contrato não vai ser um problema porque a minha vontade certamente é estar aqui e estou muito feliz aqui. Minha sensação em relação ao clube é a mesma. É por isso que todos estão fazendo as coisas de uma forma muito orgânica."
- (C)Getty Images
Grande aumento salarial para o técnico campeão do título
O pacote financeiro que está sendo preparado para Arteta reflete seu status como a figura mais influente do clube desde Arsene Wenger. Arteta pode esperar se tornar um dos técnicos mais bem pagos do futebol mundial assim que seu novo contrato for assinado.
O Arsenal está comprometido em melhorar significativamente seu contrato atual, que vale £10 milhões por temporada, além de mais £5 milhões em caso de classificação para a Champions League. Essa recompensa vem após uma campanha histórica em que o Arsenal finalmente encerrou sua espera de 22 anos por um troféu da Premier League, consolidando novamente seu lugar como a força dominante do futebol inglês.
A influência de Arteta impulsiona a ascensão do Arsenal
Sob o comando de Arteta, o Arsenal evoluiu de um time que lutava para chegar ao G4 a campeão em título e verdadeiro candidato à conquista da Champions League. A autoridade do espanhol agora se estende por todas as áreas das operações de futebol do clube. As marcas de Arteta estão por todo o clube e, mais importante, no elenco.
Nada acontece em relação ao time principal sem a aprovação dele. Esse controle total tem sido um fator determinante para o ressurgimento do clube, já que a diretoria vê a possibilidade de perder sua liderança como algo praticamente impensável no cenário atual.
- (C)Getty Images
Construindo um legado duradouro no norte de Londres
Apesar das inevitáveis ligações com futuros cargos em sua Espanha natal, Arteta parece totalmente comprometido com o elenco que montou. Embora um retorno a La Liga possa eventualmente atraí-lo, é improvável que ele tenha o mesmo nível de autonomia em clubes como Barcelona ou Real Madrid.
A influência do treinador ficou claramente visível durante a janela de transferências de verão. Quando o Arsenal tentou contratar Julian Alvarez e Vinicius Jr no mês passado, foi Arteta quem esteve na linha de frente da ofensiva de sedução do clube. Embora as negociações pelos astros sul-americanos não tenham se concretizado, as investidas em si deram a Arteta a evidência de que os donos americanos do clube estão dispostos a gastar pesado em talentos de elite.
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