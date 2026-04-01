O mágico Lionel Messi marca um gol e dá uma assistência na goleada da Argentina sobre a Zâmbia, em uma emocionante despedida do astro do Inter Miami na La Bombonera

A noite também teve um significado especial para Otamendi, que confirmou que se afastará da seleção após o próximo torneio. Ao falar após a partida e marcar o pênalti que Messi generosamente cedeu a ele, o zagueiro comentou: “Não há satisfação maior do que vestir a camisa da seleção nacional. Estou muito feliz por ter tido esta despedida em casa. Foi uma longa jornada, repleta de muitas alegrias e algumas tristezas, pois essa é a natureza do futebol. Parto com a sensação de que dei tudo de mim pela seleção, sempre pronto e disposto a defender esta camisa.”