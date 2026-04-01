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O mágico Lionel Messi marca um gol e dá uma assistência na goleada da Argentina sobre a Zâmbia, em uma emocionante despedida do astro do Inter Miami na La Bombonera
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O Clinical Albiceleste conquista vitória com facilidade
A Argentina dominou seu último jogo de preparação em casa antes da Copa do Mundo em junho; Messi deu assistência para o gol de Julián Álvarez e marcou um ele mesmo, após ter sido escalado como titular. No segundo tempo, Nicolás Otamendi marcou de pênalti, antes que um gol contra da Zâmbia e uma finalização de Valentín Barco completassem a goleada por 5 a 0. Essa vitória esmagadora permitiu que Messi se despedisse da torcida argentina com uma declaração de intenções perfeita antes de a equipe defender seu título mundial na América do Norte neste verão.
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A despedida dos pilares emocionais
A noite também teve um significado especial para Otamendi, que confirmou que se afastará da seleção após o próximo torneio. Ao falar após a partida e marcar o pênalti que Messi generosamente cedeu a ele, o zagueiro comentou: “Não há satisfação maior do que vestir a camisa da seleção nacional. Estou muito feliz por ter tido esta despedida em casa. Foi uma longa jornada, repleta de muitas alegrias e algumas tristezas, pois essa é a natureza do futebol. Parto com a sensação de que dei tudo de mim pela seleção, sempre pronto e disposto a defender esta camisa.”
Scaloni exige excelência
Apesar do clima de comemoração, o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, manteve o foco nos padrões de desempenho após a vitória apertada e pouco convincente sobre a Mauritânia na semana passada. Ele expressou alívio com a melhora no desempenho, afirmando: “O importante é que o que aconteceu no outro dia não se repita. Acho que hoje ficou claro que foi um acidente e que a equipe, trabalhando em conjunto, conseguiu jogar bem.”
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Ainda se aguarda a decisão de Messi
A Argentina enfrentará um desafiador Grupo J da Copa do Mundo, com confrontos contra Argélia, Áustria e Jordânia. Scaloni deve definir sua lista de 26 convocados até o prazo final de 30 de maio, com grande ênfase no gerenciamento da condição física de seu núcleo de veteranos. Todos os olhos estarão voltados para saber se Messi será convocado, já que o astro do Inter Miami ainda não confirmou sua participação. Os atuais campeões estreiam na competição contra a Argélia no dia 16 de junho.