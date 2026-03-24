A temporada do Lyon tem sido uma montanha-russa de emoções, uma série de altos e baixos que, a poucos meses do fim do campeonato, fez com que a equipe de Paulo Fonseca caísse para a quarta colocação com 47 pontos, empatada com o Lille após a última rodada e correndo o risco de ficar fora das vagas europeias: não é um bom momento para a equipe, que conquistou apenas dois pontos nos últimos cinco jogos do campeonato e, considerando todas as competições, não vence há oito partidas consecutivas (três empates e cinco derrotas).
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O Lyon não consegue mais vencer, Fonseca em queda livre: oito jogos sem vitória, a Europa em risco
O DESEMPENHO DO LYON
Aquela sequência de mais de 10 vitórias consecutivas, de um mês atrás, já ficou para trás; agora, o Lyon precisa se esforçar ao máximo e tentar garantir a classificação para a próxima Liga dos Campeões. O desempenho no mês de março freou as ambições da equipe de Fonseca, que, durante esta pausa, terá de trabalhar principalmente para encontrar soluções que aumentem o número de gols marcados. Na defesa, a equipe está bem, com uma média de pouco mais de um gol sofrido por partida e metade dos jogos terminados sem sofrer gols; do outro lado do campo, porém, está o outro lado da moeda: com 51 gols marcados, o Lyon tem o segundo pior ataque entre as dez primeiras equipes da Ligue 1 (superado apenas pelo Metz, com 46 gols), tendo marcado apenas três gols nos últimos cinco jogos.
O ELENCO DO LYON
O artilheiro da equipe, com 11 gols, é Pavel Sulc, atacante nascido em 2000 que chegou no verão vindo do Viktoria Plzen (7,5 milhões); atrás dele está Corentin Tolisso, com 7 gols, e depois dois jogadores com 3 gols. Um deles é o brasileiro Endrick, contratado em janeiro por empréstimo do Real Madrid, que se destacou ao marcar em sua estreia na Copa da França e com um hat-trick na segunda partida do campeonato. No elenco de Fonseca há alguns jogadores que passaram pela Série A: o ex-Atalanta Hans Hateboer, Ainsley Maitland-Niles, estrela em ascensão na Roma, e o americano Tanner Tessmann, contratado do Venezia. Entre os jovens, vale a pena ficar de olho em Malick Fofana e Afonso Moreira, dois jogadores nascidos em 2005 que estão conquistando a titularidade.