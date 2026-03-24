O Lyon não consegue mais vencer, Fonseca em queda livre: oito jogos sem vitória, a Europa em risco

Aquela sequência de mais de 10 vitórias consecutivas, de um mês atrás, já ficou para trás; agora, o Lyon precisa se esforçar ao máximo e tentar garantir a classificação para a próxima Liga dos Campeões. O desempenho no mês de março freou as ambições da equipe de Fonseca, que, durante esta pausa, terá de trabalhar principalmente para encontrar soluções que aumentem o número de gols marcados. Na defesa, a equipe está bem, com uma média de pouco mais de um gol sofrido por partida e metade dos jogos terminados sem sofrer gols; do outro lado do campo, porém, está o outro lado da moeda: com 51 gols marcados, o Lyon tem o segundo pior ataque entre as dez primeiras equipes da Ligue 1 (superado apenas pelo Metz, com 46 gols), tendo marcado apenas três gols nos últimos cinco jogos.



