"O longo período no purgatório chegou ao fim": Lewis Hamilton é aclamado "como uma divindade" após a primeira vitória pela Ferrari

Gazzetta dello Sport: "O longo período no purgatório chegou ao fim para Hamilton. Com Sir Lewis, a Ferrari comemora sua ressurreição após um período interminável de seca. Hamilton mostra ao mundo, mais uma vez, quem ele é e sempre foi."

La Stampa: “O retorno do rei: Hamilton é celebrado como uma divindade no meio de uma multidão vestida de vermelho. Esperamos por um dia assim há muito tempo. O destino quis que esse dia acontecesse em Barcelona, onde, há exatamente 30 anos — em 2 de junho de 1996 —, Michael Schumacher começou a escrever sua lenda com a Ferrari.”

Corriere dello Sport: “Hamilton levou um ano para se adaptar à Ferrari. Duas horas bastaram para mostrar ao mundo sua verdadeira face, que nunca foi esquecida. A torcida da Ferrari está emocionada até às lágrimas.”

Corriere della Sera: “Sir Hamilton voltou como o rei da Fórmula 1: sua personalidade, seu caráter e seu talento foram até mesmo fortalecidos nestes primeiros meses difíceis na Ferrari. Sua vitalidade é indescritível: aos 41 anos, temos a impressão de estar diante de um campeão atemporal.”

La Repubblica: “Hamilton, o lutador, demonstra toda a sua paixão aos 41 anos. Sua alegria por esta vitória é tão grande que quase dói.”

Tuttosport: “Com Hamilton, a Ferrari pode realmente disputar o título mundial. Este campeonato mundial ainda está totalmente em aberto: a Ferrari tornou-se, entretanto, um carro realmente forte e ganhou significativamente em competitividade.”