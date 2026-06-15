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Lewis HamiltonGetty Images

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"O longo período no purgatório chegou ao fim": Lewis Hamilton é aclamado "como uma divindade" após a primeira vitória pela Ferrari

No Grande Prêmio de Fórmula 1 de Barcelona, Lewis Hamilton finalmente comemora sua primeira vitória com a Ferrari. De repente, o heptacampeão mundial se torna um candidato ao título.

Lewis Hamilton sai do “purgatório”, é aclamado “como uma divindade”, é “um campeão atemporal”: a imprensa italiana se supera em homenagens ao campeão mundial recordista após sua primeira vitória com a equipe vermelha. Em outros lugares também se reconhece o desempenho do piloto de 41 anos.

As reações da imprensa ao Grande Prêmio da Catalunha.

  • Reações da imprensa à primeira vitória de Lewis Hamilton pela Ferrari: Itália

    Gazzetta dello Sport: "O longo período no purgatório chegou ao fim para Hamilton. Com Sir Lewis, a Ferrari comemora sua ressurreição após um período interminável de seca. Hamilton mostra ao mundo, mais uma vez, quem ele é e sempre foi."

    La Stampa: “O retorno do rei: Hamilton é celebrado como uma divindade no meio de uma multidão vestida de vermelho. Esperamos por um dia assim há muito tempo. O destino quis que esse dia acontecesse em Barcelona, onde, há exatamente 30 anos — em 2 de junho de 1996 —, Michael Schumacher começou a escrever sua lenda com a Ferrari.”

    Corriere dello Sport: “Hamilton levou um ano para se adaptar à Ferrari. Duas horas bastaram para mostrar ao mundo sua verdadeira face, que nunca foi esquecida. A torcida da Ferrari está emocionada até às lágrimas.”

    Corriere della Sera: “Sir Hamilton voltou como o rei da Fórmula 1: sua personalidade, seu caráter e seu talento foram até mesmo fortalecidos nestes primeiros meses difíceis na Ferrari. Sua vitalidade é indescritível: aos 41 anos, temos a impressão de estar diante de um campeão atemporal.”

    La Repubblica: “Hamilton, o lutador, demonstra toda a sua paixão aos 41 anos. Sua alegria por esta vitória é tão grande que quase dói.”

    Tuttosport: “Com Hamilton, a Ferrari pode realmente disputar o título mundial. Este campeonato mundial ainda está totalmente em aberto: a Ferrari tornou-se, entretanto, um carro realmente forte e ganhou significativamente em competitividade.”

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  • Reações da imprensa à primeira vitória de Lewis Hamilton pela Ferrari: Inglaterra

    Daily Mail: "Lewis está vivendo seu sonho mais louco. Finalmente a primeira vitória — para Hamilton, isso é uma redenção após um primeiro ano de pesadelo na Ferrari. Ele lidera um triplo pódio britânico — e o oitavo título está ao seu alcance!"

    Telegraph: "Hamilton renascido. Quem diria? Certamente não as muitas, muitas pessoas que já o tinham dado como perdido no final de sua passagem pela Mercedes. Ou as ainda mais numerosas que achavam que o heptacampeão mundial estaria arruinando sua reputação de vez ao ficar para trás na Ferrari no ano passado. Como se viu, ele ainda tem muito a oferecer."

    The Sun: “Hammertime! Lewis Hamilton em lágrimas após sua primeira vitória pela Ferrari, encerrando seu jejum de dois anos.”

  • Reações da imprensa à primeira vitória de Lewis Hamilton pela Ferrari: Holanda

    De Standaard: "E, de repente, o oitavo título mundial para Hamilton já não parece impossível. Sua mega transferência parecia que entraria para a história como um fracasso, mas, em sua 31ª corrida pela Ferrari, Lewis Hamilton consegue finalmente quebrar o jejum. Aos 41 anos, sua aposentadoria já não está em discussão, mas sim um oitavo título mundial."

    AD.nl: “História do automobilismo em Barcelona. Lewis Hamilton e a Ferrari, finalmente deu certo.”

  • Reações da imprensa à primeira vitória de Lewis Hamilton pela Ferrari: Espanha

    AS: "Hamilton está fazendo história. As vitórias com a Ferrari são contabilizadas separadamente, e Hamilton conquistou a sua primeira neste domingo. Ele já era um gigante da Fórmula 1, o maior segundo as estatísticas. Mas agora começa uma nova contagem."