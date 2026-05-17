O London City Lionesses está se destacando como um forte candidato a contratar Mary Earps, em uma tentativa de causar impacto na Superliga Feminina. Sob a direção da proprietária Michele Kang, o clube transformou sua estratégia de contratações e agora tem como alvo alguns dos maiores nomes do futebol mundial para reforçar seu elenco para a próxima temporada.

De acordo com a BBC Sport, fontes do clube indicam que, embora um acordo oficial com Earps ainda não tenha sido finalizado, há um forte otimismo em torno das negociações de verão. Depois de terminar em sexto lugar em sua temporada de estreia na WSL sob o comando de Eder Maestre, o clube vê a contratação de uma goleira de nível mundial como o próximo passo lógico em sua rápida ascensão.