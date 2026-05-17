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O London City Lionesses está “otimista” quanto à possibilidade de trazer a lenda do time, Mary Earps, de volta à WSL como jogadora sem vínculo, assim que seu contrato com o Paris Saint-Germain chegar ao fim
Os planos ambiciosos do London City Lionesses para o verão
O London City Lionesses está se destacando como um forte candidato a contratar Mary Earps, em uma tentativa de causar impacto na Superliga Feminina. Sob a direção da proprietária Michele Kang, o clube transformou sua estratégia de contratações e agora tem como alvo alguns dos maiores nomes do futebol mundial para reforçar seu elenco para a próxima temporada.
De acordo com a BBC Sport, fontes do clube indicam que, embora um acordo oficial com Earps ainda não tenha sido finalizado, há um forte otimismo em torno das negociações de verão. Depois de terminar em sexto lugar em sua temporada de estreia na WSL sob o comando de Eder Maestre, o clube vê a contratação de uma goleira de nível mundial como o próximo passo lógico em sua rápida ascensão.
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Partida da capital francesa
A goleira de 33 anos ficou no banco do Paris Saint-Germain durante a derrota por 1 a 0 na semifinal da repescagem contra o Paris FC, no sábado. Essa exclusão alimentou ainda mais as especulações de que sua passagem pela França está chegando ao fim, já que seu contrato atual expira em junho, tornando-a uma das jogadoras sem contrato mais cotadas do mercado.
Earps disputou 22 partidas na Ligue 1 nesta temporada, registrando 12 jogos sem sofrer gols. Apesar de suas contribuições individuais, o PSG terminou a temporada nacional em terceiro lugar, 13 pontos atrás do campeão Lyon. Tendo se transferido do Manchester United para o clube em julho de 2024, ela disputou um total de 54 partidas pelo time parisiense, incluindo um retorno emocionante a Old Trafford na Liga dos Campeões Feminina.
Um legado de sucesso inglês
Earps continua sendo uma figura lendária no futebol inglês, tendo desempenhado um papel fundamental no triunfo das Lionesses na Euro 2022 e na sua histórica campanha até a final da Copa do Mundo de 2023. Seus prêmios individuais são igualmente impressionantes, tendo sido eleita duas vezes a Melhor Goleira do Ano pela FIFA, consolidando sua reputação como uma das melhores goleiras da história do futebol feminino.
Antes de se transferir para a França, Earps passou cinco temporadas de sucesso no Manchester United, onde disputou mais de 100 partidas. Ela foi fundamental para o primeiro título importante do clube, ajudando-o a conquistar a FA Cup Feminina em 2024. Um retorno à WSL a veria retomar seu status como uma das figuras comerciais mais reconhecidas e influentes da liga.
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O mercado de jogadores sem contrato esquenta
A disputa por Earps ocorre em um verão de grandes mudanças para a WSL, com várias superestrelas possivelmente prestes a mudar de clube. O London City Lionesses tem sido associado a Mapi Leon, do Barcelona, e à jogadora da seleção inglesa Beth Mead, que recentemente confirmou sua saída do Arsenal. O mercado está se tornando cada vez mais competitivo, à medida que os clubes buscam aproveitar a chegada de talentos de alto nível ao mercado de transferências. Além de Earps e Mead, nomes como Katie McCabe, Sam Kerr e Khadija Shaw têm visto seus futuros se tornarem alvo de intensas especulações.