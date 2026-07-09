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London City Lionesses GFXGOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

O London City Lionesses está decidido a vencer - mas será que Alexia Putellas, Mary Earps e outras contratações de peso podem realmente garantir o sucesso a longo prazo?

Futebol feminino
London City Lionesses
A. Putellas
M. Earps
M. Leon
WSL
Especiais e Opinião

É oficial: Alexia Putellas é jogadora do London City Lionesses. Michele Kang atraiu grandes talentos para o clube desde que assumiu o comando na temporada 2023-24, desde a pentacampeã europeia Saki Kumagai até a ícone sueca Kosovare Asllani, além de ter pago uma quantia recorde mundial pela contratação de Grace Geyoro no verão passado. Mas a contratação de Putellas é um sonho e o maior indício até agora de que esse projeto deve ser levado muito a sério.

Ainda em maio, Putellas integrou o time do Barcelona que derrotou o Lyon — outro clube de propriedade de Kang — na final da Liga dos Campeões, por um placar impressionante de 4 a 0. Isso completou o quadruplo para os blaugranas, proporcionando a Putellas o final perfeito para encerrar sua passagem de 14 anos pela Catalunha, ao mesmo tempo em que deu um grande impulso às suas esperanças de conquistar sua terceira Bola de Ouro. Ela será a favorita para receber essa honraria em outubro, quando a cerimônia de premiação será realizada justamente em Londres.

Putellas não será o único grande nome a chegar ao London City neste verão. Mapi León, sua companheira de equipe no Barça e também na seleção espanhola, deve chegar para agregar qualidade de nível mundial à defesa, enquanto Mary Earps, ex-goleira da Inglaterra, já assinou contrato para reforçar uma posição que precisava de atenção. Nicole Anyomi também é uma aquisição bem-vinda no ataque, após marcar 13 gols e dar seis assistências na Bundesliga na última temporada. Esta será a janela de transferências em que o London City dará o maior sinal até agora no que diz respeito à sua ambição e intenção.

Mas, com todas essas jogadoras já na casa dos 30 anos, com exceção de Anyomi, parece que o clube está adotando uma abordagem um pouco diferente. Anteriormente, jovens promessas constituíam a maior parte das contratações, mesmo que alguns nomes mais consagrados e experientes fossem incluídos. Então, o que essa mudança representa para o London City? E será que ela ajudará o clube a dar o próximo salto, para se tornar um sério candidato a títulos e colocá-lo entre os verdadeiros aspirantes ao título da Superliga Feminina?

  • Freya Godfrey London City Lionesses 2025-26Getty Images

    Foco na juventude

    O London City realizou 16 contratações definitivas na janela de transferências do último verão, e apenas cinco dessas contratações já haviam completado 30 anos. Em contrapartida, nove das novas contratações tinham 25 anos ou menos, com uma estratégia de transformar talentos promissores em jogadores de ponta parecendo ser a prioridade antes de sua primeira temporada na WSL.

    Foram essas jovens estrelas que, de modo geral, também se destacaram como as melhores jogadoras do clube. Freya Godfrey destacou-se como a melhor do grupo após ter chegado da base do Arsenal aos 20 anos em julho passado, chegando até a se firmar como titular na seleção da Inglaterra. Jana Fernández, de 24 anos, contratada do Barcelona, foi outra grande destaque, assim como sua compatriota na seleção espanhola, Lucía Corrales, enquanto Issy Goodwin, de 23 anos, liderou bem o ataque em sua primeira temporada completa na WSL.

    Havia, é claro, algumas veteranas importantes ao lado dessas jovens jogadoras, como Asllani, Kumagai e a zagueira italiana Elena Linari. Mas os talentos mais jovens muitas vezes roubaram a cena.

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  • Everton v London City Lionesses - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Experiência valiosa

    Agora, parece que o London City está buscando reforçar esse núcleo jovem com jogadoras mais experientes, mas do tipo que atua em um nível totalmente diferente.

    As jogadoras veteranas que o clube contratou no verão passado já alcançaram grandes conquistas. Danielle van de Donk e Nikita Parris chegaram com vasta experiência na WSL e currículos repletos de títulos, tendo ambas jogado pelo Lyon, oito vezes campeão europeu. Linari, Sanni Franssi e Alanna Kennedy, por sua vez, são jogadoras experientes da seleção nacional que possuem experiência em diversas ligas da Europa e do mundo.

    Nenhuma delas, porém, chegou ao clube no auge de sua carreira.

  • Alexia Putellas Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Contratações de nível internacional

    Putellas já faz isso, e Leon também fará. Parece uma mudança bastante radical. Estamos falando de duas das melhores jogadoras do mundo.

    Olhando para trás, já havia sinais de que o London City estava caminhando para uma estratégia como essa. Para encerrar a janela de transferências do verão do ano passado, o clube contratou Geyoro, uma meio-campista de nível mundial que era capitã do Paris Saint-Germain; e, em janeiro, agiu para recrutar Delphine Cascarino, outra estrela francesa que foi uma das melhores jogadoras da NWSL em 2025, tendo sido indicada ao prêmio de Jogadora Mais Valiosa por causa disso.

    Isso é, em certa medida, uma continuação dessa trajetória, mas também um passo adiante. Há uma chance muito real de que, com Putellas, uma jogadora que representa o London City Lionesses conquiste a Bola de Ouro em 2026.

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  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    Contratações de destaque

    O que tudo isso significa, então? Para começar, é difícil não levar em conta o aspecto de marketing de tudo isso. O London City é um time feminino independente, o único da WSL, e está disputando atenção e interesse em uma cidade que agora conta com sete dos 14 times da divisão, incluindo alguns dos maiores e mais bem-sucedidos, como o Arsenal e o Chelsea.

    Contar com alguém do calibre de Putellas, em particular, é extremamente importante nesse sentido. O London City teve uma média de público de apenas 3.176 espectadores em seus jogos em casa no ano passado, mas ter uma jogadora bicampeã — e potencialmente tricampeã — da Bola de Ouro no elenco pode ajudar a atrair mais torcedores aos jogos e aumentar a atenção da mídia em torno do time.

    O impacto de Earps nesse aspecto também merece destaque. Ela foi uma das principais figuras do recente sucesso da Inglaterra até se aposentar da seleção antes do Campeonato Europeu de 2025, tendo até mesmo ganhado o prêmio de Personalidade Esportiva do Ano da BBC em 2023. Mais uma vez, um nome de peso como esse é fundamental se o London City quiser crescer fora de campo.

  • Mapi Leon Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Subindo mais um nível

    Quanto ao desempenho em campo, será interessante ver qual será o impacto dessas contratações. Geyoro chegou no verão passado em meio a grande alarde, mas teve dificuldades para se destacar em seu primeiro ano na WSL, apesar de estar no auge da carreira, aos 28 anos, e de ter chegado com a reputação de jogadora de nível mundial.

    A chegada de Putellas provavelmente ajudará a jogadora da seleção francesa, já que agrega qualidade ao meio-campo ao seu redor. Dada a capacidade inquestionável de Geyoro, seria uma verdadeira surpresa vê-la ter mais uma temporada fraca. Quanto à própria Putellas, espera-se que ela ajude o London City a vencer partidas sozinha em alguns momentos, dado seu talento capaz de mudar o rumo do jogo.

    Leon assumirá a titularidade na defesa, na esperança de que a equipe melhore o fraco desempenho de apenas três jogos sem sofrer gols em 22 partidas do campeonato na última temporada, ao mesmo tempo em que agregará muita qualidade na posse de bola, já que o London City busca conduzir as partidas em seus próprios termos de forma mais consistente.

    Earps, por sua vez, pode não ser tão bem vista quanto quando deixou a Inglaterra em 2024 para se juntar ao PSG, mas até recentemente era considerada uma das melhores goleiras do mundo e espera reencontrar essa forma ao retornar à WSL.

    Elene Lete teve uma primeira temporada de altos e baixos no gol do London City, registrando a segunda menor porcentagem de defesas entre as goleiras que atuaram por pelo menos 750 minutos na divisão, além de sofrer 6,8 gols a mais do que deveria, o maior número da liga, de acordo com as estatísticas de gols esperados. O clube espera que a chegada de Earps resolva parte desses problemas e, ao mesmo tempo, ajude Lete a melhorar, já que a jogadora de 24 anos acaba de assinar um novo contrato.

  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026Getty Images

    Impacto de curto prazo ou sucesso de longo prazo?

    Mas será que essas contratações tiram oportunidades do jovem núcleo que o London City dedicou tempo para recrutar e, com o tempo de jogo, vem aprimorando?

    Earps provavelmente tirará minutos de Lete, que é nove anos mais nova que ela. A chegada de Leon limitará as oportunidades para Isa Kardinaal, de 20 anos, ou para Teyah Goldie, de 21? E quem se juntará a Putellas e Geyoro nesse trio do meio-campo? Será Maria Perez, de 23 anos? Ou outra jogadora experiente? Afinal, essas jogadoras não representam o futuro a longo prazo do London City Lionesses, já que se trata de um clube que não se vê a apenas uma ou duas temporadas de distância de onde deseja chegar.

    Putellas, Leon, Earps, Geyoro, Cascarino — e outras — terão muito a oferecer em campo e também como líderes experientes. Mas é importante que o clube encontre o equilíbrio certo entre suas contratações de destaque, que causam um impacto decisivo na conquista de resultados, e o desenvolvimento contínuo das jovens jogadoras do elenco que podem levar o London City Lionesses aonde ele quer chegar — um objetivo que provavelmente será alcançado depois que muitas das contratações de 2026 — e de 2025 — já tiverem se despedido.