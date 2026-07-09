Ainda em maio, Putellas integrou o time do Barcelona que derrotou o Lyon — outro clube de propriedade de Kang — na final da Liga dos Campeões, por um placar impressionante de 4 a 0. Isso completou o quadruplo para os blaugranas, proporcionando a Putellas o final perfeito para encerrar sua passagem de 14 anos pela Catalunha, ao mesmo tempo em que deu um grande impulso às suas esperanças de conquistar sua terceira Bola de Ouro. Ela será a favorita para receber essa honraria em outubro, quando a cerimônia de premiação será realizada justamente em Londres.

Putellas não será o único grande nome a chegar ao London City neste verão. Mapi León, sua companheira de equipe no Barça e também na seleção espanhola, deve chegar para agregar qualidade de nível mundial à defesa, enquanto Mary Earps, ex-goleira da Inglaterra, já assinou contrato para reforçar uma posição que precisava de atenção. Nicole Anyomi também é uma aquisição bem-vinda no ataque, após marcar 13 gols e dar seis assistências na Bundesliga na última temporada. Esta será a janela de transferências em que o London City dará o maior sinal até agora no que diz respeito à sua ambição e intenção.

Mas, com todas essas jogadoras já na casa dos 30 anos, com exceção de Anyomi, parece que o clube está adotando uma abordagem um pouco diferente. Anteriormente, jovens promessas constituíam a maior parte das contratações, mesmo que alguns nomes mais consagrados e experientes fossem incluídos. Então, o que essa mudança representa para o London City? E será que ela ajudará o clube a dar o próximo salto, para se tornar um sério candidato a títulos e colocá-lo entre os verdadeiros aspirantes ao título da Superliga Feminina?