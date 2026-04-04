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Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

O Liverpool vive sua pior temporada desde a era pré-Jurgen Klopp, enquanto a pressão sobre Arne Slot aumenta após a derrota para o Manchester City na FA Cup

Liverpool
A. Slot
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D. Szoboszlai
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J. Klopp
B. Rodgers

A difícil temporada do Liverpool atingiu um novo ponto baixo no sábado, quando o time foi eliminado da FA Cup por um Manchester City avassalador. A goleada por 4 a 0 no Etihad Stadium aumentou a pressão sobre o técnico Arne Slot, que viu sua equipe desmoronar após um início promissor na partida das quartas de final.

  • Uma temporada de recordes indesejados

    A derrota em Manchester não foi apenas um golpe para as esperanças do Liverpool de conquistar um título; ela também consolidou esta campanha como uma das piores do clube na história recente. Os Reds já somam 15 derrotas em todas as competições nesta temporada, o maior número de derrotas em uma única temporada desde a campanha de 2014-15. Naquele ano, sob o comando de Brendan Rodgers, o clube perdeu 18 jogos e acabou ficando fora dos quatro primeiros colocados.

    As estatísticas são desanimadoras para a torcida de Anfield, especialmente quando comparadas ao sucesso consistente alcançado durante a era de Jurgen Klopp. Erling Haaland provou ser o principal algoz mais uma vez, marcando um hat-trick para se tornar o primeiro jogador a marcar cinco gols contra o Liverpool em uma única temporada desde que Matt Le Tissier alcançou a façanha pelo Southampton em 1993-94. Antoine Semenyo também balançou as redes, enquanto a cobrança de pênalti perdida por Mohamed Salah agravou uma tarde desastrosa para os visitantes.


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  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    O Slot identifica "temas recorrentes"

    Apesar do placar acachucante, Slot tentou encontrar pontos positivos nas primeiras jogadas antes de reconhecer as falhas já conhecidas da equipe. Em entrevista à BBC Sport após o apito final, o holandês manteve-se firme quanto à abordagem tática, embora lamentasse a falta de eficiência nas duas áreas.

    “Gostei muito do que vi hoje [nos primeiros 35 minutos]”, observou Slot. “Fizemos muitas coisas muito bem com e sem a bola, criamos algumas boas chances. Mantivemos o adversário longe de qualquer perigo. Até aquele momento do pênalti, havia muito o que elogiar. Os 20 minutos seguintes, para o que se pode esperar de um time do Liverpool, estiveram longe de ser bons o suficiente defensivamente. Há muitos temas recorrentes. Um deles é que desperdiçamos nossas chances; outro é que, em geral, não sofremos muitos gols, mas as poucas chances que concedemos acabam entrando. Isso talvez se deva ao quanto nos empenhamos. Temos que melhorar a defesa na área, e isso também ficou evidente hoje.”

  • A fragilidade mental vai se instalando

    A forma como a derrota ocorreu levantou questões sobre a mentalidade do elenco em momentos de alta pressão. Depois de se manter firme por quase 40 minutos, a defesa desmoronou, deixando os jogadores mais experientes em busca de respostas. O meio-campista Dominik Szoboszlai foi franco em sua avaliação do desempenho, sugerindo que a equipe careceu da garra necessária para competir com um time do calibre do City.

    “O espírito de luta não estava presente o suficiente, a mentalidade não estava presente o suficiente. Nenhum de nós estava presente, para ser sincero, tanto quanto poderíamos estar”, disse o meio-campista húngaro.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Uma tábua de salvação parisiense no horizonte

    Slot tem pouco tempo para se deter na eliminação da FA Cup, já que o Liverpool precisa agora se concentrar nas competições europeias. A partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain está marcada para quarta-feira, oferecendo uma rara oportunidade de dar uma reviravolta em uma temporada nacional desastrosa. Para os jogadores, a viagem ao Parc des Princes representa uma chance de provar que ainda são capazes de competir no mais alto nível.

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