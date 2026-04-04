O Liverpool vive sua pior temporada desde a era pré-Jurgen Klopp, enquanto a pressão sobre Arne Slot aumenta após a derrota para o Manchester City na FA Cup

A derrota em Manchester não foi apenas um golpe para as esperanças do Liverpool de conquistar um título; ela também consolidou esta campanha como uma das piores do clube na história recente. Os Reds já somam 15 derrotas em todas as competições nesta temporada, o maior número de derrotas em uma única temporada desde a campanha de 2014-15. Naquele ano, sob o comando de Brendan Rodgers, o clube perdeu 18 jogos e acabou ficando fora dos quatro primeiros colocados.

As estatísticas são desanimadoras para a torcida de Anfield, especialmente quando comparadas ao sucesso consistente alcançado durante a era de Jurgen Klopp. Erling Haaland provou ser o principal algoz mais uma vez, marcando um hat-trick para se tornar o primeiro jogador a marcar cinco gols contra o Liverpool em uma única temporada desde que Matt Le Tissier alcançou a façanha pelo Southampton em 1993-94. Antoine Semenyo também balançou as redes, enquanto a cobrança de pênalti perdida por Mohamed Salah agravou uma tarde desastrosa para os visitantes.



