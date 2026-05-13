O Liverpool vai se arrepender de ter mantido Arne Slot e de ter permitido que o Chelsea tentasse contratar Xabi Alonso

Repetidamente nesta temporada, o Liverpool tem demonstrado falta de intensidade, o que faz com que os Reds entrem e saiam dos jogos sem ritmo. É revelador que isso seja algo que a imprensa, antes solidária, agora esteja criticando abertamente — para grande irritação cada vez mais evidente de Slot. De fato, Slot ficou furioso com a sugestão de que teria instruído seus jogadores a recuarem após assumirem a liderança logo no início contra o Chelsea, graças a um começo de jogo excepcionalmente agressivo.

"Sim, eu disse isso depois que marcamos o 1 a 0 e tivemos uma grande chance de fazer o 2 a 0", disse ele, sarcasticamente. "Vocês não me viram gritando da linha lateral? 'Voltem, voltem, defendam a sua área, defendam a sua área.' Vocês estão falando sério mesmo?! Claro que não é a ideia de recuar.

"Queríamos continuar avançando, mas jogamos contra um time que foi ficando cada vez mais à vontade com a bola. Eles não tinham nenhum ponta disponível, então tinham muitos meio-campistas, controlaram o meio-campo e começaram a jogar e a passar por nós cada vez mais, o que não resultou em muitas chances, mas eles foram de longe o time dominante na partida.

"Foi difícil mudar isso durante o primeiro tempo, mas acho que você também deve ter percebido, além de outras coisas que observou, que no intervalo fizemos algumas alterações.

"Não foi perfeito, porque eles ainda conseguiram passar por nós algumas vezes, mas não tanto quanto no primeiro tempo. Esse foi o ajuste que fizemos no intervalo, o que nos ajudou a ser a equipe mais dominante no segundo tempo, mas não conseguimos marcar. Chegamos perto duas vezes.

"Mas acho que não é justo comigo que alguém possa pensar que eu digo aos meus jogadores para recuarem, baixarem a marcação e não pressionarem o adversário.

"Ou você não viu minhas equipes jogando na temporada passada e em grande parte desta temporada, sem falar desde que sou técnico. Mas parecia mesmo que recuamos, mas essa nunca é a intenção."

A pergunta óbvia é, porém: se não é a intenção, por que isso continua acontecendo?