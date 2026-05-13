Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Xabi Alonso Arne Slot Liverpool GFXGOAL
Mark Doyle

Traduzido por

O Liverpool vai se arrepender de ter mantido Arne Slot e de ter permitido que o Chelsea tentasse contratar Xabi Alonso

Opinion
Liverpool
A. Slot
X. Alonso
Especiais e Opinião
Chelsea
Premier League

Para os torcedores do Liverpool, profundamente frustrados, assistir ao Chelsea encerrar uma sequência de seis derrotas consecutivas ao conquistar um ponto merecido em Anfield no sábado já foi ruim o suficiente. No entanto, a notícia divulgada na segunda-feira de que os Blues estão agora estudando a contratação de Xabi Alonso como seu próximo técnico efetivo foi um golpe ainda mais duro para uma torcida que, neste momento, luta para enxergar alguma luz no fim do túnel.

Alonso era visto como a solução para todos os problemas do Liverpool, o ex-ídolo da torcida do Kop que se destacou como um dos jovens treinadores mais promissores do futebol ao levar o Bayer Leverkusen a conquistar uma dobradinha sem sofrer nenhuma derrota.

O elegante espanhol havia sido a primeira escolha dos torcedores para suceder Jurgen Klopp como técnico em 2024; desde o início do ano, porém, ele era considerado a única opção possível para substituir Arne Slot no comando. Consequentemente, a revelação de que os Reds nem sequer estão na disputa por Alonso é tão intrigante quanto a intenção do clube de manter Slot por mais uma temporada...

  • Arne SlotGetty Images

    Defesa fraca

    Quando Alonso deixou o Real Madrid em 12 de janeiro, foi fácil para os jornalistas torcedores do Liverpool descartar os apelos para que o clube demitisse Slot e contratasse o espanhol como uma reação impulsiva típica dos “E-Reds”, um termo pejorativo usado para se referir à parte mais impaciente da torcida online do clube.

    Foi repetidamente destacado que o Liverpool não tinha o costume de demitir treinadores — e especialmente aqueles que haviam conquistado o campeonato na temporada anterior. Apesar de ter comandado a pior sequência de resultados do clube em 71 anos, o que significava que a defesa do título já estava encerrada em novembro, Slot aparentemente ainda contava com bastante crédito, e o argumento era que os torcedores deveriam se sentir em dívida com o treinador por lhes ter proporcionado um dos melhores dias de suas vidas.

    No entanto, a emoção nunca deveria ter sido permitida para ignorar as evidências. Quer estivessem sentados na Kop ou no sofá, os torcedores podiam ver com seus próprios olhos que o Liverpool estava perdido e, cinco meses depois, Slot ainda não está nem um pouco mais perto de encontrar soluções — razão pela qual até mesmo os torcedores mais prudentes que frequentam os jogos perderam a fé no ex-técnico do Feyenoord.

    • Publicidade
  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    A gota d'água para os fãs?

    O Liverpool nem sequer foi derrotado pelo Chelsea no fim de semana — e, mesmo assim, foi justamente vaiado ao sair de campo após mais uma exibição vergonhosamente desorganizada contra o time mais em baixa da liga.

    No entanto, a demonstração mais significativa de desaprovação ocorreu aos 66 minutos, quando os torcedores reagiram furiosamente à decisão de Slot de substituir Rio Ngumoha, que mais uma vez havia sido o único raio de luz em uma tarde de resto sombria. O holandês alegou posteriormente que o adolescente vinha sofrendo com cãibras musculares pouco antes de ser substituído, mas, de certa forma, o motivo de sua saída era irrelevante.

    O simples fato de os torcedores se sentirem compelidos não apenas a questionar a decisão do técnico, mas a repreendê-la abertamente, destacou que eles não confiam mais no julgamento de Slot. Na opinião deles, era perfeitamente plausível que ele tirasse de campo seu atacante mais perigoso em vez do consistentemente inconsistente Cody Gakpo.

    Também vale a pena ressaltar que a maioria dos torcedores do Liverpool, na verdade, entende — se não aprecia — a relutância de Slot em sobrecarregar Ngumoha em um estágio tão formativo de sua carreira. As vaias foram, na verdade, mais um reflexo da frustração com o conservadorismo do técnico e a passividade geral do jogo de sua equipe.

  • Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    "Você está falando sério mesmo?!"

    Repetidamente nesta temporada, o Liverpool tem demonstrado falta de intensidade, o que faz com que os Reds entrem e saiam dos jogos sem ritmo. É revelador que isso seja algo que a imprensa, antes solidária, agora esteja criticando abertamente — para grande irritação cada vez mais evidente de Slot. De fato, Slot ficou furioso com a sugestão de que teria instruído seus jogadores a recuarem após assumirem a liderança logo no início contra o Chelsea, graças a um começo de jogo excepcionalmente agressivo.

    "Sim, eu disse isso depois que marcamos o 1 a 0 e tivemos uma grande chance de fazer o 2 a 0", disse ele, sarcasticamente. "Vocês não me viram gritando da linha lateral? 'Voltem, voltem, defendam a sua área, defendam a sua área.' Vocês estão falando sério mesmo?! Claro que não é a ideia de recuar.

    "Queríamos continuar avançando, mas jogamos contra um time que foi ficando cada vez mais à vontade com a bola. Eles não tinham nenhum ponta disponível, então tinham muitos meio-campistas, controlaram o meio-campo e começaram a jogar e a passar por nós cada vez mais, o que não resultou em muitas chances, mas eles foram de longe o time dominante na partida.

    "Foi difícil mudar isso durante o primeiro tempo, mas acho que você também deve ter percebido, além de outras coisas que observou, que no intervalo fizemos algumas alterações.

    "Não foi perfeito, porque eles ainda conseguiram passar por nós algumas vezes, mas não tanto quanto no primeiro tempo. Esse foi o ajuste que fizemos no intervalo, o que nos ajudou a ser a equipe mais dominante no segundo tempo, mas não conseguimos marcar. Chegamos perto duas vezes.

    "Mas acho que não é justo comigo que alguém possa pensar que eu digo aos meus jogadores para recuarem, baixarem a marcação e não pressionarem o adversário.

    "Ou você não viu minhas equipes jogando na temporada passada e em grande parte desta temporada, sem falar desde que sou técnico. Mas parecia mesmo que recuamos, mas essa nunca é a intenção."

    A pergunta óbvia é, porém: se não é a intenção, por que isso continua acontecendo?

  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Com fragilidade física e mental

    As lesões, obviamente, contribuíram para as dificuldades do Liverpool nesta temporada, já que a indisponibilidade de vários jogadores-chave — e em intervalos regulares ao longo da campanha — afetou a coesão da equipe e, consequentemente, sua regularidade. No entanto, as inúmeras ausências apenas reforçaram a percepção de que esta é uma equipe frágil tanto mental quanto fisicamente.

    A abordagem de Slot, orientada para a posse de bola, inicialmente parecia reduzir a pressão sobre o elenco, mas muitos jogadores têm parecido exaustos nesta temporada, sem estarem em forma nem fortes o suficiente para lidar com os rigores de jogar a cada três ou quatro dias.

    Alguns atribuíram isso ao declínio dos padrões em Anfield, com o jogador que está de saída, Mohamed Salah, tendo insinuado que alguns de seus companheiros de equipe não estão tão dispostos a ir à academia quanto ele, enquanto o capitão Virgil van Dijk admitiu abertamente que, para o Liverpool evitar uma repetição do que ele considera uma temporada “inaceitável”, muito trabalho terá que ser feito “nos bastidores”.

    Mais uma vez, Slot reagiu com raiva à insinuação de que uma decadência se instalou em Anfield. “Virgil [van Dijk] quer dizer a mesma coisa que Mo está dizendo? E o que Mo está dizendo é que os padrões são realmente importantes para um clube de futebol”, disse Slot. “Não poderia concordar mais com ele! Não o ouvi dizer que os padrões não estão bons agora. Você ouviu?

    "Não estou preocupado com isso, vamos colocar dessa forma. Não estou preocupado que os padrões sejam mais baixos na próxima temporada do que foram nesta, ou na temporada anterior, ou na anterior a essa. Não. Não estou preocupado com isso. De forma alguma."

    Os torcedores, porém, estão — e com razão.

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-MAN UTD-LIVERPOOLAFP

    "Fácil de enfrentar"

    Slot afirmou, após a derrota humilhante e sem brilho para o time do Manchester United de Michael Carrick, que é dolorosamente mediano, que sabe exatamente em que o Liverpool precisa melhorar.

    “Já estamos trabalhando duro nisso nessas últimas semanas, porque temos um pouco mais de tempo para treinar”, disse ele à Sky Sports. “Mas os mesmos problemas estão voltando e isso não é uma surpresa total, porque não há muito que se possa mudar durante a temporada.

    Para nós, para mim, está bem claro onde precisamos melhorar. E vamos melhorar na próxima temporada.”

    No entanto, quando questionado se gostaria de compartilhar quais melhorias específicas está trabalhando, Slot respondeu: “Não, não faz sentido compartilhá-las.” Ele realmente deveria ter feito isso, porém, para seu próprio bem, porque poderia ter ajudado a mudar a percepção dos torcedores de que Slot é um homem que ficou sem ideias.

    Da forma como as coisas estão, eles não viram absolutamente nada que sugira que ele seja capaz de reverter a fase ruim do Liverpool ao longo da temporada. Os Reds continuam sendo superados em velocidade e, portanto, regularmente dominados por quase todos os adversários.

    Eles basicamente se tornaram um alvo fácil, “um time fácil de enfrentar”, como disse o ex-capitão do United, Roy Keane, após a derrota por 3 a 2 em Old Trafford. Basicamente, um jogo contra o Liverpool é o remédio certo para times em crise, como o Wolves, o Spurs ou o Chelsea.

  • Arne Slot 2026Getty Images

    Temporada perdida

    O mais triste é que o fraco desfecho da campanha desastrosa do Liverpool não é, de forma alguma, surpreendente. Na verdade, era totalmente previsível — a consequência inevitável da inércia do clube.

    As limitações do Liverpool ficaram à mostra durante aquela sequência historicamente ruim entre setembro e novembro, e os dirigentes de Anfield deveriam ter demitido o técnico ou apoiado ele na janela de transferências de janeiro.

    Em vez disso, uma temporada que poderia ter sido salva de alguma forma foi completamente desperdiçada, com a equipe deixada à deriva rumo ao desastre, e é por isso que não há mais confiança nem no técnico nem nos seus superiores.

    Os torcedores foram essencialmente informados pela imprensa de que os jogos das copas contra o Manchester City e o Paris Saint-Germain seriam cruciais para determinar o futuro de Slot e, no entanto, apesar de perder todos os três jogos sem marcar um único gol — enquanto sofreu oito —, diz-se agora que o cargo do técnico está seguro.

    Consequentemente, Jamie Carragher não é o único torcedor do Liverpool temendo uma repetição da bagunça de Erik ten Hag no Manchester United, que acabou não tendo outra escolha a não ser demitir o holandês após ignorar todos os sinais de alerta durante sua caótica segunda temporada em Old Trafford.

    Para crédito de Slot, ele admitiu que não há nada que ele ou sua equipe possam fazer nos dois últimos jogos do Liverpool no campeonato para compensar esta campanha atroz e sem títulos. No entanto, ele afirma que “se conseguirmos ter o verão que estamos planejando, então estou 100% convencido de que seremos um time diferente na próxima temporada do que somos agora”.

    Os torcedores, porém, já estão prevendo mais do mesmo — só que com o medo adicional de que, quando o clube finalmente aceitar que é hora de uma mudança, Alonso não estará mais disponível para vir em socorro dos Reds.

Premier League
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Copa da Inglaterra
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Manchester City crest
Manchester City
MCI