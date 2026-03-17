O Liverpool VAI ouvir propostas por Mohamed Salah neste verão! A ousada afirmação sobre a transferência é explicada por ex-jogador dos Reds, enquanto o atacante egípcio volta a ficar no banco

Salah começou a ser alvo de rumores sobre uma possível saída em dezembro, após lançar um ataque contundente contra o Liverpool, no qual acusou o clube de jogá-lo para baixo do ônibus. Um jogador de comprovada qualidade não ficou nada satisfeito por ter que ficar no banco.

Ele voltou a ficar nessa posição na última partida dos Reds, que empataram em 1 a 1 com o Tottenham pela Premier League. A falta de resultados contribuiu para que Arne Slot reorganizasse o time e desse ao jovem prodígio Rio Ngumoha, de 17 anos, a oportunidade de impressionar.

O Liverpool também pode estar buscando recarregar as baterias de Salah, após um início de 2026 bastante agitado, que incluiu também a participação na Copa Africana das Nações, mas ele teria poucos argumentos a apresentar caso tenha que aceitar mais um período forçado fora dos gramados.

Questionado sobre a situação atual de Salah, Heskey disse: “Quando você fala em ficar no banco no fim de semana, eles têm a Liga dos Campeões durante a semana. Será que essa foi a razão para ele ficar no banco?

“Mas vamos partir do fato de que ele provavelmente não está em sua melhor forma no momento, mas ele ainda é Mohamed Salah. Existem certos jogadores que, quando você os vê na escalação, já há uma ameaça ali. Já há uma dúvida na sua cabeça. Mohamed Salah era um desses.

“A única coisa é que agora precisamos que ele volte a ser o Mohamed Salah que conhecemos e amamos. Mesmo quando ele entrou contra o Spurs, ainda criou algumas oportunidades. Só precisamos que ele volte a ser aquele Mohamed Salah que sabemos que ele é capaz de ser.”