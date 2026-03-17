Getty
Traduzido por
O Liverpool VAI ouvir propostas por Mohamed Salah neste verão! A ousada afirmação sobre a transferência é explicada por ex-jogador dos Reds, enquanto o atacante egípcio volta a ficar no banco
Quantos gols Salah marcou nesta temporada?
Salah pôs fim às intensas especulações sobre seu futuro ao assinar um novo contrato em abril de 2025. Naquela época, ele estava a caminho de conquistar seu segundo título da Premier League, sua quarta Chuteira de Ouro e seu terceiro prêmio de Jogador do Ano da PFA.
Poucos meses depois, surgiram sérias dúvidas sobre por quanto tempo mais o jogador de 33 anos permaneceria em Anfield. Os rumores de interesse da Liga Profissional da Arábia Saudita não dão sinais de desaparecer, enquanto times da MLS são apontados como interessados no ícone da atualidade.
Salah viu seus altos padrões caírem nesta temporada, a ponto de ter marcado apenas nove gols em 33 partidas. Ele tem apenas um gol na Premier League desde 1º de novembro. Em vez de permitir que ele cumpra seu contrato até o fim e acabe saindo de graça, será que o Liverpool poderia se abrir para uma venda?
- Getty
O Liverpool vai considerar ofertas pelo Salah na janela de transferências de verão?
Quando essa pergunta foi feita a Heskey, o ex-atacante dos Reds — falando em parceria com a Betinia — disse ao GOAL: “As ofertas serão sempre analisadas, independentemente de tudo. Nunca pensamos que [Luis] Díaz fosse sair. Eles analisaram a situação e disseram: ‘Tudo bem’. As ofertas serão sempre analisadas.
“A única questão é: para onde você vai depois de Mohamed Salah? E como será a situação depois de Mohamed Salah? Porque tivemos sorte. Fomos abençoados no sentido de ter alguém capaz de criar mais de 30 gols por temporada, e isso é ridículo.
“Obviamente, isso agora é um pouco anômalo, mas ele vai voltar ao seu melhor. E ele também precisa acreditar nisso. A questão é que tudo bem eu dizer que ele vai voltar, mas ele também precisa acreditar nisso. Não é um interruptor que você simplesmente desliga. Você ainda pode se sair bem.”
Salah fica no banco novamente após ter criticado duramente o Liverpool
Salah começou a ser alvo de rumores sobre uma possível saída em dezembro, após lançar um ataque contundente contra o Liverpool, no qual acusou o clube de jogá-lo para baixo do ônibus. Um jogador de comprovada qualidade não ficou nada satisfeito por ter que ficar no banco.
Ele voltou a ficar nessa posição na última partida dos Reds, que empataram em 1 a 1 com o Tottenham pela Premier League. A falta de resultados contribuiu para que Arne Slot reorganizasse o time e desse ao jovem prodígio Rio Ngumoha, de 17 anos, a oportunidade de impressionar.
O Liverpool também pode estar buscando recarregar as baterias de Salah, após um início de 2026 bastante agitado, que incluiu também a participação na Copa Africana das Nações, mas ele teria poucos argumentos a apresentar caso tenha que aceitar mais um período forçado fora dos gramados.
Questionado sobre a situação atual de Salah, Heskey disse: “Quando você fala em ficar no banco no fim de semana, eles têm a Liga dos Campeões durante a semana. Será que essa foi a razão para ele ficar no banco?
“Mas vamos partir do fato de que ele provavelmente não está em sua melhor forma no momento, mas ele ainda é Mohamed Salah. Existem certos jogadores que, quando você os vê na escalação, já há uma ameaça ali. Já há uma dúvida na sua cabeça. Mohamed Salah era um desses.
“A única coisa é que agora precisamos que ele volte a ser o Mohamed Salah que conhecemos e amamos. Mesmo quando ele entrou contra o Spurs, ainda criou algumas oportunidades. Só precisamos que ele volte a ser aquele Mohamed Salah que sabemos que ele é capaz de ser.”
- Getty
Calendário do Liverpool 2025-26: A Liga dos Campeões é a próxima etapa
O Liverpool, que ocupa a quinta posição na tabela da Premier League à medida que a difícil defesa do título chega ao fim na temporada 2025-26, volta à competição europeia na quarta-feira, quando enfrenta o Galatasaray, gigante turco, na segunda partida das oitavas de final da Liga dos Campeões. A equipe de Slot está perdendo por 1 a 0 no placar agregado e tem muito trabalho pela frente para chegar às quartas de final.
Publicidade