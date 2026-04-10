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O Liverpool toma uma decisão sobre o futuro de Arne Slot em meio a crescentes pedidos para que o holandês seja demitido, à medida que a sequência de resultados desastrosos continua
Os proprietários do Liverpool continuam apoiando Slot
A diretoria do Liverpool continua apoiando Slot, apesar da preocupante queda de rendimento do clube. O técnico holandês está sob intenso escrutínio após a derrota por 2 a 0 para o Paris Saint-Germain, que deixou os Reds à beira da eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões. Os torcedores que comparecem aos jogos começaram a demonstrar frustração, com especulações crescentes de que Slot poderia ser demitido antes ou no final da temporada. No entanto, esse sentimento não reflete a posição interna da diretoria do clube.
De acordo com o Telegraph, figuras importantes do grupo proprietário FSG, juntamente com o diretor esportivo Richard Hughes e o CEO de futebol Michael Edwards, acreditam que Slot deve permanecer no cargo e ter permissão para continuar o processo de reconstrução.
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A transição após a era Klopp está moldando a visão do clube
A diretoria do Liverpool acredita que vários fatores atenuantes explicam o desempenho irregular da equipe nesta temporada. Um dos maiores reveses iniciais foi a morte de Diogo Jota, que causou um profundo impacto emocional no elenco. Também houve uma queda no rendimento de figuras-chave da era anterior, incluindo o artilheiro da temporada passada, Mohamed Salah.
Embora Slot tenha cometido erros, a estratégia do clube é avaliar seu projeto ao longo de várias janelas de transferências, em vez de se basear em uma única temporada difícil. O Liverpool acredita que seus gastos líquidos sob o comando de Slot somam cerca de 150 milhões de libras, apesar dos mais de 450 milhões de libras em gastos brutos no verão passado. A título de comparação, Jurgen Klopp precisou de quatro janelas de transferências de verão antes de conquistar seu primeiro troféu — a Liga dos Campeões de 2019.
Slot admite que o Liverpool está em “modo de sobrevivência”
O próprio Slot reconheceu a gravidade das dificuldades do Liverpool após a derrota para o PSG. “Passamos grande parte do jogo na defensiva”, admitiu o holandês após a primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões.
A pressão sobre o técnico se intensificou com a disponibilidade de ex-ídolos do Liverpool que se tornaram treinadores, incluindo Xabi Alonso e Steven Gerrard, ambos vencedores de títulos da liga em suas carreiras como treinadores. Dentro do elenco, o capitão Virgil van Dijk sugeriu que a equipe está passando por um período de grandes mudanças. “É o fim de uma era”, disse ele após a derrota.
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E agora?
O Liverpool enfrenta agora uma sequência decisiva de partidas. O time recebe o Fulham pela Premier League neste fim de semana, antes da decisiva partida de volta contra o PSG na terça-feira. A pressão só vai aumentar após essa disputa, com uma visita ao Everton logo em seguida. Seguem-se outros jogos difíceis, incluindo partidas fora de casa contra o Manchester United e o Aston Villa, além de um confronto em casa contra o Chelsea, rival na briga pelas quatro primeiras posições.