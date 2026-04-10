O Liverpool toma uma decisão sobre o futuro de Arne Slot em meio a crescentes pedidos para que o holandês seja demitido, à medida que a sequência de resultados desastrosos continua

A diretoria do Liverpool continua apoiando Slot, apesar da preocupante queda de rendimento do clube. O técnico holandês está sob intenso escrutínio após a derrota por 2 a 0 para o Paris Saint-Germain, que deixou os Reds à beira da eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões. Os torcedores que comparecem aos jogos começaram a demonstrar frustração, com especulações crescentes de que Slot poderia ser demitido antes ou no final da temporada. No entanto, esse sentimento não reflete a posição interna da diretoria do clube.

De acordo com o Telegraph, figuras importantes do grupo proprietário FSG, juntamente com o diretor esportivo Richard Hughes e o CEO de futebol Michael Edwards, acreditam que Slot deve permanecer no cargo e ter permissão para continuar o processo de reconstrução.