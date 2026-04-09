O Liverpool teve “sorte” de perder por apenas 2 a 0 para o PSG, enquanto Arne Slot faz uma avaliação severa do desempenho da equipe nas quartas de final da Liga dos Campeões

O Liverpool passou por uma noite difícil na capital francesa, com o Paris Saint-Germain de Luis Enrique controlando o jogo do início ao fim. Os gols dos anfitriões deixaram o líder da Premier League abalado, e Slot não se iludiu quanto à diferença de qualidade demonstrada naquela noite. O holandês reconheceu que o placar poderia ter sido muito mais desfavorável se os campeões da Ligue 1 tivessem sido mais precisos na finalização.

Em entrevista à TNT Sports após o apito final, Slot deu sua opinião sobre os 90 minutos. “Se refletirmos sobre o jogo como um todo, acho que tivemos sorte de perder apenas por 2 a 0”, admitiu o técnico do Liverpool. “O primeiro gol foi difícil de engolir. Acho que foi muito bom para nós ainda estarmos na disputa; podemos levá-los para Anfield e sabemos o quanto Anfield pode ser bom para nós.”