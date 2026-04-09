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O Liverpool teve “sorte” de perder por apenas 2 a 0 para o PSG, enquanto Arne Slot faz uma avaliação severa do desempenho da equipe nas quartas de final da Liga dos Campeões
Slot admite que os Reds tiveram "sorte"
O Liverpool passou por uma noite difícil na capital francesa, com o Paris Saint-Germain de Luis Enrique controlando o jogo do início ao fim. Os gols dos anfitriões deixaram o líder da Premier League abalado, e Slot não se iludiu quanto à diferença de qualidade demonstrada naquela noite. O holandês reconheceu que o placar poderia ter sido muito mais desfavorável se os campeões da Ligue 1 tivessem sido mais precisos na finalização.
Em entrevista à TNT Sports após o apito final, Slot deu sua opinião sobre os 90 minutos. “Se refletirmos sobre o jogo como um todo, acho que tivemos sorte de perder apenas por 2 a 0”, admitiu o técnico do Liverpool. “O primeiro gol foi difícil de engolir. Acho que foi muito bom para nós ainda estarmos na disputa; podemos levá-los para Anfield e sabemos o quanto Anfield pode ser bom para nós.”
- AFP
Estratégias táticas contra a pressão do PSG
Slot apontou a incapacidade de sua equipe de executar o jogo de pressão como a principal razão para a derrota. Enquanto o Liverpool tentava atrapalhar o ritmo dos anfitriões, a qualidade técnica dos meio-campistas do PSG permitiu que eles contornassem a pressão com facilidade, deixando o time da Premier League vulnerável nas transições. Quando questionado se sua equipe havia criado oportunidades suficientes para mudar o resultado, Slot disse: “Sim e não. Sim, porque queremos criar muito mais chances; não, porque não havia muito o que criar para nós. Tentamos várias vezes levá-los para a frente, mas eles conseguiram passar por nós quando jogamos homem a homem. Acho que isso aconteceu no segundo tempo também. Houve alguns momentos em que os jogadores estavam em posições promissoras.”
Por que Slot deixou Salah no banco?
Um dos principais assuntos da noite foi a ausência de Mohamed Salah em campo. Apesar do Liverpool estar perdendo e precisar de um gol para melhorar suas chances na partida de volta, o astro egípcio permaneceu no banco, enquanto jogadores como Alexander Isak voltaram à ação como parte de uma troca quádrupla. Slot revelou que a decisão se baseou na necessidade tática de priorizar a estabilidade defensiva nos minutos finais. “Na parte final da partida, o foco era mais sobreviver do que ter uma chance de marcar”, disse ele. “Nunca se sabe, já que na temporada passada marcamos cinco minutos antes do fim com Harvey Elliott quando tirei o Mo. Passamos 20 a 25 minutos defendendo na área; acho que é melhor poupar a energia dele para os jogos que virão nas próximas semanas.”
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A esperança de Anfield permanece para o retorno
Apesar da atuação medíocre, o fato de a desvantagem permanecer em apenas dois gols dá ao Liverpool um vislumbre de esperança para a partida de volta. Os Reds têm um histórico de virar resultados adversos em Merseyside, e Slot aposta na atmosfera do estádio para compensar a clara diferença de qualidade observada em Paris. Agora, eles precisam encontrar uma maneira de reverter o déficit na próxima semana ou enfrentar a eliminação da principal competição europeia. No entanto, primeiro precisam voltar sua atenção para o campeonato nacional, já que recebem o Fulham pela Premier League.