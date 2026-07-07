Getty Images Sport
Traduzido por
O Liverpool tem “grande interesse” em contratar Gilberto Mora, a jovem revelação mexicana da Copa do Mundo, mas enfrenta a concorrência de vários grandes clubes europeus, incluindo o Real Madrid
O Liverpool entra em contato para tratar do caso de Mora
De acordo com o TEAMtalk, o Liverpool tem demonstrado um interesse crescente e “sério” em contratar Mora. O clube da Premier League já estabeleceu contato exploratório para definir as condições de uma possível negociação e entender os desejos do jogador. Mora recentemente se destacou como um dos melhores jogadores da Copa do Mundo, ajudando o México a chegar às oitavas de final antes de uma derrota dramática por 3 a 2 para a Inglaterra.
Apesar da pouca idade, o jogador de 17 anos demonstrou notável visão de jogo e habilidade técnica no cenário internacional, onde já disputou 12 partidas pela seleção e deu uma assistência pelo seu país.
- AFP
Estatísticas impressionantes e versatilidade no meio-campo
O que torna Mora particularmente atraente para os principais clubes é seu impressionante histórico nacional e sua notável versatilidade posicional. Em 53 partidas pela equipe principal do Tijuana em todas as competições, o jovem marcou 10 gols, demonstrando um olho afiado para o gol. Isso é complementado por uma verdadeira flexibilidade tática; Mora não se limita a uma única posição.
Embora seja mais frequentemente escalado como meio-campista esquerdo ou meio-campista ofensivo central, ele também se destaca jogando pelas laterais ou mais recuado nas áreas centrais. Essa capacidade de desempenhar várias funções oferece imensa flexibilidade tática a qualquer técnico em potencial.
Competição acirrada e postura unida
Embora o Liverpool esteja buscando uma vantagem inicial, o clube enfrenta obstáculos significativos. O Real Madrid é um admirador de longa data, e relatos sugerem que Mora vê uma transferência para o clube espanhol como um cenário dos sonhos. Ele chegou até a trocar de camisa com Jude Bellingham após a partida no Estádio Azteca. Enquanto isso, Barcelona, Manchester City, Chelsea e Arsenal continuam firmemente na disputa. No entanto, o Manchester United decidiu se retirar do processo de negociação. Após acompanhar Mora por seis meses, o United desistiu devido aos custos previstos e à intensa concorrência. A avaliação do meio-campista ultrapassa atualmente 40 milhões de euros (34 milhões de libras/46 milhões de dólares), refletindo sua rápida ascensão.
- Getty Images Sport
O que vem por aí para Mora?
Apesar do crescente interesse, qualquer transferência imediata é dificultada pelas regulamentações internacionais. De acordo com as regras da FIFA, Mora não pode se juntar oficialmente a um time profissional estrangeiro até completar 18 anos, em outubro. Para proteger seu ativo, o Tijuana convenceu recentemente o adolescente a assinar uma prorrogação de contrato até 2029. Com sua participação na Copa do Mundo encerrada, espera-se que surjam propostas oficiais nas próximas semanas. Embora ele continue focado em suas obrigações no campeonato nacional, uma transferência sensacional para a Europa parece inevitável.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.