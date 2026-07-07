O Liverpool tem “grande interesse” em contratar Gilberto Mora, a jovem revelação mexicana da Copa do Mundo, mas enfrenta a concorrência de vários grandes clubes europeus, incluindo o Real Madrid

De acordo com o TEAMtalk, o Liverpool tem demonstrado um interesse crescente e “sério” em contratar Mora. O clube da Premier League já estabeleceu contato exploratório para definir as condições de uma possível negociação e entender os desejos do jogador. Mora recentemente se destacou como um dos melhores jogadores da Copa do Mundo, ajudando o México a chegar às oitavas de final antes de uma derrota dramática por 3 a 2 para a Inglaterra.

Apesar da pouca idade, o jogador de 17 anos demonstrou notável visão de jogo e habilidade técnica no cenário internacional, onde já disputou 12 partidas pela seleção e deu uma assistência pelo seu país.



