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Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

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O Liverpool tem “grande interesse” em contratar Gilberto Mora, a jovem revelação mexicana da Copa do Mundo, mas enfrenta a concorrência de vários grandes clubes europeus, incluindo o Real Madrid

Liverpool
G. Mora
Copa do Mundo
Real Madrid
Mercado da bola
México x Inglaterra
México
Tijuana
Premier League

O Liverpool demonstrou grande interesse em contratar o meio-campista ofensivo do Club Tijuana, Gilberto Mora, após suas atuações excepcionais na Copa do Mundo de 2026. No entanto, o time da Premier League enfrenta forte concorrência de gigantes europeus, como Real Madrid e Barcelona, pela contratação do promissor adolescente mexicano, visando uma possível transferência.

  • O Liverpool entra em contato para tratar do caso de Mora

    De acordo com o TEAMtalk, o Liverpool tem demonstrado um interesse crescente e “sério” em contratar Mora. O clube da Premier League já estabeleceu contato exploratório para definir as condições de uma possível negociação e entender os desejos do jogador. Mora recentemente se destacou como um dos melhores jogadores da Copa do Mundo, ajudando o México a chegar às oitavas de final antes de uma derrota dramática por 3 a 2 para a Inglaterra.

    Apesar da pouca idade, o jogador de 17 anos demonstrou notável visão de jogo e habilidade técnica no cenário internacional, onde já disputou 12 partidas pela seleção e deu uma assistência pelo seu país.


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    Estatísticas impressionantes e versatilidade no meio-campo

    O que torna Mora particularmente atraente para os principais clubes é seu impressionante histórico nacional e sua notável versatilidade posicional. Em 53 partidas pela equipe principal do Tijuana em todas as competições, o jovem marcou 10 gols, demonstrando um olho afiado para o gol. Isso é complementado por uma verdadeira flexibilidade tática; Mora não se limita a uma única posição.

    Embora seja mais frequentemente escalado como meio-campista esquerdo ou meio-campista ofensivo central, ele também se destaca jogando pelas laterais ou mais recuado nas áreas centrais. Essa capacidade de desempenhar várias funções oferece imensa flexibilidade tática a qualquer técnico em potencial.

  • Competição acirrada e postura unida

    Embora o Liverpool esteja buscando uma vantagem inicial, o clube enfrenta obstáculos significativos. O Real Madrid é um admirador de longa data, e relatos sugerem que Mora vê uma transferência para o clube espanhol como um cenário dos sonhos. Ele chegou até a trocar de camisa com Jude Bellingham após a partida no Estádio Azteca. Enquanto isso, Barcelona, Manchester City, Chelsea e Arsenal continuam firmemente na disputa. No entanto, o Manchester United decidiu se retirar do processo de negociação. Após acompanhar Mora por seis meses, o United desistiu devido aos custos previstos e à intensa concorrência. A avaliação do meio-campista ultrapassa atualmente 40 milhões de euros (34 milhões de libras/46 milhões de dólares), refletindo sua rápida ascensão.

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  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O que vem por aí para Mora?

    Apesar do crescente interesse, qualquer transferência imediata é dificultada pelas regulamentações internacionais. De acordo com as regras da FIFA, Mora não pode se juntar oficialmente a um time profissional estrangeiro até completar 18 anos, em outubro. Para proteger seu ativo, o Tijuana convenceu recentemente o adolescente a assinar uma prorrogação de contrato até 2029. Com sua participação na Copa do Mundo encerrada, espera-se que surjam propostas oficiais nas próximas semanas. Embora ele continue focado em suas obrigações no campeonato nacional, uma transferência sensacional para a Europa parece inevitável.