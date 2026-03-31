O Liverpool sofreu mais um revés devido a lesões, com Jeremie Frimpong sendo substituído após entrar em campo na partida contra a Holanda

As expectativas eram altas à medida que a pausa para os jogos internacionais chegava ao fim, mas os piores temores de Arne Slot se concretizaram durante o amistoso da Holanda contra o Equador.

Frimpong entrou no intervalo no lugar do companheiro de equipe do Liverpool, Cody Gakpo, mas sua noite terminou prematuramente de forma preocupante. O jogador de 25 anos ficou apenas 13 minutos em campo antes de ser substituído após sair do banco, obrigando Ronald Koeman a fazer uma mudança forçada.

O jogador da seleção holandesa foi visto indo direto para o túnel, uma cena que sem dúvida causará grande preocupação à comissão técnica em Merseyside.