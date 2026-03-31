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O Liverpool sofreu mais um revés devido a lesões, com Jeremie Frimpong sendo substituído após entrar em campo na partida contra a Holanda
A pausa para os jogos internacionais termina em desastre
As expectativas eram altas à medida que a pausa para os jogos internacionais chegava ao fim, mas os piores temores de Arne Slot se concretizaram durante o amistoso da Holanda contra o Equador.
Frimpong entrou no intervalo no lugar do companheiro de equipe do Liverpool, Cody Gakpo, mas sua noite terminou prematuramente de forma preocupante. O jogador de 25 anos ficou apenas 13 minutos em campo antes de ser substituído após sair do banco, obrigando Ronald Koeman a fazer uma mudança forçada.
O jogador da seleção holandesa foi visto indo direto para o túnel, uma cena que sem dúvida causará grande preocupação à comissão técnica em Merseyside.
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Frimpong continua enfrentando dificuldades com a forma física
Este último revés é particularmente frustrante, tendo em vista a temporada cheia de altos e baixos de Frimpong. O ex-jogador do Bayer Leverkusen já passou por dois períodos de afastamento das quadras nesta temporada, o que prejudicou sua capacidade de manter um ritmo consistente na Premier League. Seu primeiro problema grave ocorreu contra o Eintracht Frankfurt na Liga dos Campeões, em outubro.
Aquele problema no tendão da coxa foi seguido por outra lesão muscular durante um confronto com o Qarabag em janeiro. Embora a natureza exata dessa última lesão ainda não tenha sido confirmada pela equipe médica holandesa, a recorrência de seus problemas musculares sugere que um período de recuperação pode ser necessário, colocando em risco sua participação na reta final da temporada.
A crise defensiva se agrava para o Slot
O momento não poderia ser pior para o Liverpool, que se prepara para uma partida decisiva da FA Cup contra o Manchester City neste sábado. Arne Slot já enfrenta uma grave escassez de opções no lado direito da defesa, o que torna a possível ausência de Frimpong um pesadelo tático.
O jogador da seleção da Irlanda do Norte, Conor Bradley, está fora do restante da temporada após uma cirurgia devido a uma grave lesão no joelho sofrida contra o Arsenal. Sem Frimpong ou Bradley, Slot pode ser forçado a recolocar Dominik Szoboszlai em uma função mais recuada ou contar com o versátil Joe Gomez para preencher a lacuna durante uma semana crucial de jogos.
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Partidas decisivas à vista
Além do confronto pela copa nacional, o Liverpool também enfrenta uma partida decisiva das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain apenas quatro dias depois. A perspectiva de enfrentar o talento ofensivo dos campeões franceses sem um lateral-direito especializado e em boa forma física é assustadora para os Reds, que buscam títulos em várias frentes.
Frimpong foi um dos vários representantes do Liverpool na seleção holandesa na terça-feira, ao lado de Virgil van Dijk e Gakpo, enquanto Ryan Gravenberch permaneceu como reserva não utilizado.
No entanto, o foco agora se volta inteiramente para a sala médica do AXA Training Centre, enquanto o clube aguarda ansiosamente notícias sobre a gravidade da lesão de Frimpong.