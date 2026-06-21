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O Liverpool rejeita a segunda proposta de transferência de Curtis Jones feita pelo Inter, mantendo-se firme no preço pedido de 35 milhões de libras
A Inter não aceitou a avaliação do Liverpool
O Liverpool recusou uma oferta verbal de cerca de €25 milhões (£21,7 milhões; $28,7 milhões) do Inter por Jones, segundo o The Athletic. Esta é a segunda tentativa do campeão da Série A de garantir os serviços do meio-campista de 25 anos neste verão, mas o valor fica consideravelmente aquém da avaliação do clube de Merseyside.
A última oferta foi rejeitada imediatamente, e o Inter foi informado de que, a menos que sua avaliação mude significativamente, o Liverpool não vê nenhuma possibilidade realista de fechar o negócio. Figuras importantes de Anfield insistem que preferem correr o risco de perder Jones sem receber nada no próximo verão do que aceitar um acordo por um valor reduzido nesta janela de transferências.
- AFP
Os precedentes do mercado determinam um preço elevado
O Liverpool quer cerca de 35 milhões de libras pela venda de Jones, que tem mais um ano de contrato em Anfield. O clube aponta para o valor semelhante que o Tottenham pagou ao Atlético de Madrid por Conor Gallagher em janeiro passado.
Os Reds também estão usando outras negociações recentes no mercado interno como referência para suas exigências. Assim como Jones, o zagueiro Jan Paul van Hecke tinha apenas mais um ano de contrato quando se transferiu recentemente do Brighton & Hove Albion para o Tottenham por 52 milhões de libras. Essa postura firme deixou a Inter buscando maneiras de levantar capital extra, com os italianos supostamente de olho na contratação de um meio-campista do Liverpool como prioridade para o seu meio-campo.
Negociações contratuais em impasse e preocupações com o tempo de jogo
Jones, nascido em Liverpool, passou pela base do clube em Kirkby e disputou 228 partidas pela equipe principal desde que estreou em 2019. Ele jogou 49 vezes em todas as competições na temporada 2025-26, mas foi titular em apenas 28 partidas e ficou frustrado por não conseguir garantir uma vaga fixa no meio-campo. Ele terminou a temporada atuando como lateral-direito improvisado.
As negociações sobre um novo contrato estagnaram e, no momento, não há discussões em andamento. O site The Athletic acrescenta que o Liverpool ainda estaria disposto a explorar um novo acordo se fosse possível conciliar as expectativas do jogador com o que o clube está disposto a oferecer. Por enquanto, no entanto, a falta de progresso nas negociações abriu as portas para o interesse da Inter.
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A Inter se mantém persistente, apesar das rejeições iniciais
O Inter tentou contratar Jones pela primeira vez durante a janela de janeiro, quando sua proposta de um empréstimo inicial com opção de compra foi rapidamente rejeitada pelo diretor esportivo do Liverpool, Richard Hughes. Os Nerazzurri continuaram persistentes, considerando Jones a contratação ideal para um elenco que dominou o futebol italiano na última temporada.
O time italiano pode precisar que uma “reação em cadeia de transferências” se concretize para financiar uma oferta mais alta, envolvendo especificamente Davide Frattesi e uma possível transferência para a Premier League. A menos que esses recursos se materializem para cobrir a diferença em relação ao valor exigido pelo Liverpool, Jones parece destinado a permanecer em Merseyside durante o último ano de seu contrato.