O Liverpool rejeita a segunda proposta de transferência de Curtis Jones feita pelo Inter, mantendo-se firme no preço pedido de 35 milhões de libras

O Liverpool recusou uma oferta verbal de cerca de €25 milhões (£21,7 milhões; $28,7 milhões) do Inter por Jones, segundo o The Athletic. Esta é a segunda tentativa do campeão da Série A de garantir os serviços do meio-campista de 25 anos neste verão, mas o valor fica consideravelmente aquém da avaliação do clube de Merseyside.

A última oferta foi rejeitada imediatamente, e o Inter foi informado de que, a menos que sua avaliação mude significativamente, o Liverpool não vê nenhuma possibilidade realista de fechar o negócio. Figuras importantes de Anfield insistem que preferem correr o risco de perder Jones sem receber nada no próximo verão do que aceitar um acordo por um valor reduzido nesta janela de transferências.