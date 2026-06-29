O Liverpool recorre a Bradley Barcola como alternativa a Yan Diomande, já que o ponta do RB Leipzig deve optar pelo PSG em vez de uma transferência para a Premier League

A tentativa do Liverpool de contratar Diomande, a revelação do RB Leipzig, enfrentou um grande obstáculo, e agora espera-se que o ponta de 19 anos se junte aos campeões da Ligue 1. Apesar do enorme interesse demonstrado pelos Reds pelo jogador da seleção da Costa do Marfim, o encanto da capital francesa parece ter conquistado o jovem durante um verão em que ele brilhou na Copa do Mundo.

De acordo com o Footmercato, o PSG está muito confiante quanto à viabilidade de um acordo com o Leipzig nos próximos dias. O time da Bundesliga vinha exigindo uma quantia altíssima, o que acabou esfriando o interesse do Liverpool depois que o time da Premier League se recusou a ultrapassar sua própria avaliação interna para o talentoso adolescente.







