Goal.com
Ao Vivo

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FBL-WC-2026-MATCH42-FRA-IRQAFP
Moataz Bellah El Hadedy

Traduzido por

O Liverpool recorre a Bradley Barcola como alternativa a Yan Diomande, já que o ponta do RB Leipzig deve optar pelo PSG em vez de uma transferência para a Premier League

Mercado da bola
Liverpool
Premier League
B. Barcola
Y. Diomande
Leipzig

O Liverpool foi forçado a mudar de estratégia na busca por um novo ponta de destaque depois que Yan Diomande, seu principal alvo, indicou que prefere se transferir para o Paris Saint-Germain. Os Reds agora estão avaliando a possibilidade de contratar Bradley Barcola, do próprio PSG, na tentativa de preencher a lacuna deixada pela saída de Mohamed Salah.

  • Diomande parece estar inclinado a escolher o Parc des Princes

    A tentativa do Liverpool de contratar Diomande, a revelação do RB Leipzig, enfrentou um grande obstáculo, e agora espera-se que o ponta de 19 anos se junte aos campeões da Ligue 1. Apesar do enorme interesse demonstrado pelos Reds pelo jogador da seleção da Costa do Marfim, o encanto da capital francesa parece ter conquistado o jovem durante um verão em que ele brilhou na Copa do Mundo.

    De acordo com o Footmercato, o PSG está muito confiante quanto à viabilidade de um acordo com o Leipzig nos próximos dias. O time da Bundesliga vinha exigindo uma quantia altíssima, o que acabou esfriando o interesse do Liverpool depois que o time da Premier League se recusou a ultrapassar sua própria avaliação interna para o talentoso adolescente.



    • Publicidade
  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O Reds vê Barcola como a principal alternativa

    Com Diomande aparentemente a caminho da Ligue 1, o Liverpool voltou sua atenção para Barcola, segundo a Sky Sports. O ponta de 23 anos ocupa uma posição de destaque na lista de opções elaborada pela equipe de recrutamento de Anfield. O perfil de Barcola se encaixa nos critérios para ser o sucessor de longo prazo de Salah, especialmente após a aquisição bem-sucedida de Victor Muñoz, do Osasuna, pelo clube no início desta janela de transferências.

    A situação do jogador da seleção francesa no PSG é complexa. Embora continue sendo um jogador muito valorizado, seu futuro é incerto devido à frustração por ter sido preterido nas escalações para os jogos mais importantes. Especificamente, Barcola ficou desapontado por não ter sido incluído na escalação titular na recente vitória do PSG sobre o Arsenal na final da Liga dos Campeões, o que levantou dúvidas sobre suas perspectivas a longo prazo sob o comando de Luis Enrique.

  • Possível saída de Barcola

    O PSG não está procurando ativamente afastar Barcola do clube, mas pode ser forçado a vendê-lo neste verão. Com apenas dois anos restantes em seu contrato atual, esta representa a última oportunidade para o time parisiense obter um valor elevado caso o ponta se recuse a assinar uma renovação. O clube não o deixará sair por um preço baixo, mas é improvável que se oponha se surgir uma oferta adequada.

    O Arsenal também tem sido associado a uma possível contratação do ex-jogador do Lyon, embora seu foco atualmente pareça estar voltado para outros alvos. À medida que a janela de transferências esquenta, o Liverpool parece ser o mais determinado a testar a resistência do PSG, especialmente se Barcola retornar da convocação para a seleção nacional ainda se sentindo inseguro quanto ao seu papel no elenco.

  • Paris Saint-Germain Trophy ParadeGetty Images Sport

    A trajetória repleta de títulos de Barcola no PSG

    Barcola se transferiu para o Paris Saint-Germain no verão de 2023 por €45 milhões. Desde então, ele disputou 152 partidas pelo clube em todas as competições, marcando 39 gols e dando 37 assistências. Durante sua passagem pelo PSG, Barcola conquistou 12 troféus, incluindo dois títulos da Liga dos Campeões e três títulos da Ligue 1."

    Durante a fase de grupos da Copa do Mundo, Barcola marcou um gol contra o Senegal e deu uma assistência contra a Noruega pela seleção francesa.