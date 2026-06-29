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O Liverpool recorre a Bradley Barcola como alternativa a Yan Diomande, já que o ponta do RB Leipzig deve optar pelo PSG em vez de uma transferência para a Premier League
Diomande parece estar inclinado a escolher o Parc des Princes
A tentativa do Liverpool de contratar Diomande, a revelação do RB Leipzig, enfrentou um grande obstáculo, e agora espera-se que o ponta de 19 anos se junte aos campeões da Ligue 1. Apesar do enorme interesse demonstrado pelos Reds pelo jogador da seleção da Costa do Marfim, o encanto da capital francesa parece ter conquistado o jovem durante um verão em que ele brilhou na Copa do Mundo.
De acordo com o Footmercato, o PSG está muito confiante quanto à viabilidade de um acordo com o Leipzig nos próximos dias. O time da Bundesliga vinha exigindo uma quantia altíssima, o que acabou esfriando o interesse do Liverpool depois que o time da Premier League se recusou a ultrapassar sua própria avaliação interna para o talentoso adolescente.
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O Reds vê Barcola como a principal alternativa
Com Diomande aparentemente a caminho da Ligue 1, o Liverpool voltou sua atenção para Barcola, segundo a Sky Sports. O ponta de 23 anos ocupa uma posição de destaque na lista de opções elaborada pela equipe de recrutamento de Anfield. O perfil de Barcola se encaixa nos critérios para ser o sucessor de longo prazo de Salah, especialmente após a aquisição bem-sucedida de Victor Muñoz, do Osasuna, pelo clube no início desta janela de transferências.
A situação do jogador da seleção francesa no PSG é complexa. Embora continue sendo um jogador muito valorizado, seu futuro é incerto devido à frustração por ter sido preterido nas escalações para os jogos mais importantes. Especificamente, Barcola ficou desapontado por não ter sido incluído na escalação titular na recente vitória do PSG sobre o Arsenal na final da Liga dos Campeões, o que levantou dúvidas sobre suas perspectivas a longo prazo sob o comando de Luis Enrique.
Possível saída de Barcola
O PSG não está procurando ativamente afastar Barcola do clube, mas pode ser forçado a vendê-lo neste verão. Com apenas dois anos restantes em seu contrato atual, esta representa a última oportunidade para o time parisiense obter um valor elevado caso o ponta se recuse a assinar uma renovação. O clube não o deixará sair por um preço baixo, mas é improvável que se oponha se surgir uma oferta adequada.
O Arsenal também tem sido associado a uma possível contratação do ex-jogador do Lyon, embora seu foco atualmente pareça estar voltado para outros alvos. À medida que a janela de transferências esquenta, o Liverpool parece ser o mais determinado a testar a resistência do PSG, especialmente se Barcola retornar da convocação para a seleção nacional ainda se sentindo inseguro quanto ao seu papel no elenco.
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A trajetória repleta de títulos de Barcola no PSG
Barcola se transferiu para o Paris Saint-Germain no verão de 2023 por €45 milhões. Desde então, ele disputou 152 partidas pelo clube em todas as competições, marcando 39 gols e dando 37 assistências. Durante sua passagem pelo PSG, Barcola conquistou 12 troféus, incluindo dois títulos da Liga dos Campeões e três títulos da Ligue 1."
Durante a fase de grupos da Copa do Mundo, Barcola marcou um gol contra o Senegal e deu uma assistência contra a Noruega pela seleção francesa.