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O Liverpool quer contratar um meio-campista da Premier League por 80 milhões de libras, enquanto o futuro de Alexis Mac Allister em Anfield permanece incerto
Grande interesse pela estrela do Palace, Wharton
O Liverpool é o mais recente grande clube a demonstrar interesse significativo em Wharton, segundo a talkSPORT, à medida que a disputa pelo jogador da seleção inglesa se intensifica. O jogador de 22 anos teve uma ascensão meteórica desde que se transferiu para Selhurst Park, e espera-se agora que o Crystal Palace exija pelo menos 80 milhões de libras por seu valioso jogador.
A equipe de Arne Slot está buscando reforços para o meio-campo, especialmente com o futuro de vários jogadores do elenco atual em aberto. Enquanto Ryan Gravenberch e Dominik Szoboszlai se consolidaram como titulares, o diretor esportivo Richard Hughes e Michael Edwards estariam interessados em melhorar ainda mais a qualidade técnica à disposição do técnico holandês.
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Incerteza em torno de Mac Allister e Jones
Um dos principais motivos do interesse do Liverpool em Wharton é a crescente incerteza em torno de Mac Allister. O argentino, campeão da Copa do Mundo, foi fundamental para a conquista do título da Premier League pelo clube, mas não conseguiu atingir o mesmo nível nesta temporada. Com apenas dois anos restantes em seu contrato atual, os Reds podem ser forçados a considerar seu futuro a longo prazo.
Além disso, o talento da base Curtis Jones também pode estar de saída de Anfield. O meio-campista foi especulado em transferências para a Inter e o Tottenham durante a janela de janeiro, e espera-se que o líder da Série A mantenha seu interesse neste verão. A capacidade de Wharton de ditar o ritmo do jogo com serenidade e sua força na posse de bola fazem dele um candidato ideal para preencher qualquer vazio potencial deixado por essas saídas.
Enfrentando o Manchester United e o Real Madrid
Conseguir a contratação de Wharton não será tarefa fácil para o clube de Merseyside, já que enfrenta forte concorrência do arquirrival Manchester United. Os Red Devils planejam uma reformulação no meio-campo neste verão, com a saída do veterano Casemiro e o capitão Bruno Fernandes entrando no último ano de seu contrato atual em Old Trafford. A disputa não se limita ao cenário nacional, já que o Real Madrid também estaria de olho em Wharton.
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O Palace está determinado a se manter firme
Apesar do suposto desejo do jogador de se testar em um nível mais alto, o Crystal Palace continua determinado a manter Wharton no clube. Tendo já perdido nomes como Michael Olise, Eberechi Eze e Marc Guehi nas últimas janelas de transferências, o clube do sul de Londres reluta em ver mais uma estrela sair, a menos que sua alta avaliação seja atendida.