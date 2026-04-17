O Liverpool quer contratar um meio-campista da Premier League por 80 milhões de libras, enquanto o futuro de Alexis Mac Allister em Anfield permanece incerto

O Liverpool é o mais recente grande clube a demonstrar interesse significativo em Wharton, segundo a talkSPORT, à medida que a disputa pelo jogador da seleção inglesa se intensifica. O jogador de 22 anos teve uma ascensão meteórica desde que se transferiu para Selhurst Park, e espera-se agora que o Crystal Palace exija pelo menos 80 milhões de libras por seu valioso jogador.

A equipe de Arne Slot está buscando reforços para o meio-campo, especialmente com o futuro de vários jogadores do elenco atual em aberto. Enquanto Ryan Gravenberch e Dominik Szoboszlai se consolidaram como titulares, o diretor esportivo Richard Hughes e Michael Edwards estariam interessados em melhorar ainda mais a qualidade técnica à disposição do técnico holandês.