A última temporada foi de altos e baixos para Ngumoha, que estreou na FA Cup na campanha 2024-25 e acabou marcando dois gols e dando uma assistência em 29 partidas, naquela que acabou sendo a última temporada de Arne Slot no comando. Embora seu talento nunca tenha sido questionado, havia rumores de frustração em relação ao seu tempo de jogo sob o comando de Slot. No entanto, a chegada de Andoni Iraola ao comando pode sinalizar um ponto de virada no desenvolvimento da carreira do jovem. O ponta, que tem contrato até 2028, agora faz parte de um elenco que está sendo avaliado pelo novo técnico, que deve integrar talentos mais jovens com maior frequência.

Ngumoha reforçou ainda mais sua reputação após conquistar sua primeira convocação para a seleção principal da Inglaterra na vitória por 1 a 0 sobre a Nova Zelândia durante os preparativos para a Copa do Mundo. Embora ele não faça parte do elenco que irá para o torneio, sua cotação nunca esteve tão alta. Iraola vê o veloz ponta como um componente-chave de sua formação tática daqui para frente, desde que o clube consiga neutralizar com sucesso as distrações vindas do mercado de transferências.