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O Liverpool planeja uma reação contundente aos rumores surpreendentes que ligam Rio Ngumoha ao Bayern de Munique - já que os Reds veem o jovem prodígio gerar especulações indesejadas sobre uma possível transferência
O Reds prepara uma importante proposta de contrato para Ngumoha
De acordo com o Football Insider, o Liverpool está pronto para tomar medidas decisivas para garantir que Ngumoha permaneça em Merseyside a longo prazo. O clube planeja se reunir com os representantes do jogador de 17 anos para negociar um novo contrato assim que ele completar 18 anos, ainda este ano. Apesar de o jogador ter assinado seu primeiro contrato profissional apenas em setembro passado, o clube considera que é necessária uma atualização urgente para refletir sua posição no elenco.
Os dirigentes do clube ficaram inquietos com relatos vindos da Alemanha sugerindo que o Bayern de Munique identificou o ponta como seu principal alvo para a lateral esquerda. Fontes indicam que o Liverpool está particularmente frustrado com as alegações de um acordo entre o gigante da Bundesliga e o jogador. Ao oferecer um novo contrato agora, os Reds esperam acabar com a especulação de que Ngumoha poderia ser tentado a deixar a Premier League.
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A era Iraola oferece um novo começo para o jovem prodígio
A última temporada foi de altos e baixos para Ngumoha, que estreou na FA Cup na campanha 2024-25 e acabou marcando dois gols e dando uma assistência em 29 partidas, naquela que acabou sendo a última temporada de Arne Slot no comando. Embora seu talento nunca tenha sido questionado, havia rumores de frustração em relação ao seu tempo de jogo sob o comando de Slot. No entanto, a chegada de Andoni Iraola ao comando pode sinalizar um ponto de virada no desenvolvimento da carreira do jovem. O ponta, que tem contrato até 2028, agora faz parte de um elenco que está sendo avaliado pelo novo técnico, que deve integrar talentos mais jovens com maior frequência.
Ngumoha reforçou ainda mais sua reputação após conquistar sua primeira convocação para a seleção principal da Inglaterra na vitória por 1 a 0 sobre a Nova Zelândia durante os preparativos para a Copa do Mundo. Embora ele não faça parte do elenco que irá para o torneio, sua cotação nunca esteve tão alta. Iraola vê o veloz ponta como um componente-chave de sua formação tática daqui para frente, desde que o clube consiga neutralizar com sucesso as distrações vindas do mercado de transferências.
Mudanças mais amplas no elenco se aproximam no Liverpool
Embora a contratação de Ngumoha seja uma prioridade, o clube também está passando por um período de grande transição em outras posições do elenco. Após a saída de Ibrahima Konaté, o goleiro Alisson Becker enfrenta um futuro incerto.
Iraola estaria avaliando se é necessária uma nova contratação para se adequar ao seu estilo de alta intensidade. Com a queda de rendimento de Alisson e o clube buscando renovar a espinha dorsal da equipe, a próxima janela de transferências promete ser uma das mais movimentadas dos últimos tempos. Isso é especialmente verdadeiro após as saídas de estrelas de destaque como Mohamed Salah, Andy Robertson e Konate no final da temporada, deixando o Liverpool com uma necessidade urgente de contratações de peso. Em meio a essa turbulência, manter Ngumoha representa uma jogada vital para um clube que se orgulha de formar talentos de nível mundial, em vez de vendê-los para rivais europeus.
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O Liverpool aposta em Ngumoha para dar um novo fôlego ao elenco
O Liverpool passou por uma temporada 2025-26 totalmente decepcionante, conseguindo apenas terminar em quinto lugar na Premier League e tendo que esperar até a última rodada para garantir uma vaga na Liga dos Campeões. As dificuldades se estenderam a todas as competições eliminatórias; os Reds foram eliminados nas quartas de final tanto da Liga dos Campeões quanto da FA Cup, enquanto sua trajetória na Carabao Cup foi interrompida ainda mais cedo, com uma decepcionante eliminação na quarta rodada. Como resultado, o clube agora busca arquitetar uma revolução completa no elenco, e Ngumoha pode muito bem ser uma de suas principais estrelas.