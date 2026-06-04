O Liverpool nomeia Andoni Iraola como novo treinador principal, em substituição a Arne Slot

O Liverpool confirmou que Iraola chegou a um acordo para se tornar o novo técnico do clube a partir da temporada 2026-27. O técnico de 43 anos assumirá o comando em Anfield para suceder Slot, que deixou os Reds no sábado após o término de sua passagem por Merseyside.

Iraola chega ao clube em seu melhor momento, após três temporadas impressionantes na Premier League com o Bournemouth. Sua passagem pela costa sul foi marcada por um estilo de jogo progressista, culminando na classificação dos Cherries para as competições europeias pela primeira vez na história do clube, com o sexto lugar na tabela no mês passado.