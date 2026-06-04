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O Liverpool nomeia Andoni Iraola como novo treinador principal, em substituição a Arne Slot
Começa uma nova era em Anfield
O Liverpool confirmou que Iraola chegou a um acordo para se tornar o novo técnico do clube a partir da temporada 2026-27. O técnico de 43 anos assumirá o comando em Anfield para suceder Slot, que deixou os Reds no sábado após o término de sua passagem por Merseyside.
Iraola chega ao clube em seu melhor momento, após três temporadas impressionantes na Premier League com o Bournemouth. Sua passagem pela costa sul foi marcada por um estilo de jogo progressista, culminando na classificação dos Cherries para as competições europeias pela primeira vez na história do clube, com o sexto lugar na tabela no mês passado.
A ansiedade por um grande desafio
O novo técnico expressou sua alegria por ingressar em uma das instituições mais laureadas do futebol mundial. “Estou muito animado, muito animado”, disse ele ao Liverpoolfc.com. “Porque, obviamente, todos conhecem o Liverpool, sabem que é um grande clube, um clube gigantesco, um dos maiores do mundo. Mas, ao vivenciar por dentro e compreender um pouco mais deste clube, sempre achei que fosse um clube especial.”
Ele continuou: “Não é preciso muito para se sentir atraído pelo Liverpool. O Liverpool é o Liverpool. Mas, obviamente, a atmosfera, a torcida, o clube, os jogadores, a chance de treinar jogadores de alto nível, a chance de lutar por títulos. Acho que não poderia ser mais atraente do que isso. É difícil encontrar algo assim. Então, estou muito animado para começar.”
Do País Basco à Premier League
Nascido no País Basco, no norte da Espanha, Iraola teve uma longa carreira como jogador, atuando principalmente como lateral-direito e somando mais de 500 partidas pelo Athletic Club ao longo de 12 temporadas. Ele também disputou sete partidas pela seleção espanhola antes de se transferir para o New York City FC entre 2015 e 2016, antes de pendurar as chuteiras.
Sua transição para a carreira de treinador foi rápida e bem-sucedida. Os primeiros passos de Iraola no comando aconteceram no verão de 2018, quando assumiu o AEK Larnaca e ajudou o time a conquistar a Supercopa de Chipre. Seguiu-se uma passagem pelo Mirandés, da segunda divisão espanhola, onde começou a construir sua reputação como um técnico taticamente perspicaz.
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A ascensão de um gênio tático
Iraola mudou-se então para o Rayo Vallecano em 2020, clube que levou à promoção para a La Liga já em sua primeira temporada no comando. Sua capacidade de superar as expectativas continuou na primeira divisão espanhola, acabando por chamar a atenção de clubes ingleses. Apenas três anos após essa promoção, a Premier League o chamou e Iraola foi nomeado técnico do Bournemouth.
Seu trabalho no Bournemouth chamou a atenção, culminando na conquista de uma vaga nas competições europeias na última temporada, após uma notável sequência de 18 jogos sem derrota na segunda metade da temporada, que garantiu o sexto lugar. Agora, Iraola se junta ao Liverpool, onde começará a preparar os Reds para a próxima campanha e a tarefa de disputar os principais títulos.