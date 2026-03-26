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O Liverpool irrita os torcedores ao anunciar aumento no preço dos ingressos para as próximas TRÊS temporadas, apesar da péssima campanha na defesa do título da Premier League
Aumento dos preços em Anfield é confirmado
O Liverpool anunciou oficialmente que os preços dos ingressos gerais sofrerão aumento nas próximas três temporadas. O anúncio chega em um momento difícil para o clube em campo, com a equipe de Arne Slot atualmente em quinto lugar na tabela da Premier League, após ter conquistado o título na temporada passada.
Os ingressos gerais para adultos devem sofrer um aumento entre £1,25 e £1,75 por pessoa, por dia de jogo. Para os titulares de ingressos de temporada, o impacto é ainda mais significativo, com os preços subindo em até £27 para a próxima temporada.
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O fórum de torcedores expressa sua decepção
A medida foi recebida com uma onda de críticas por parte do Conselho Oficial de Torcedores, que vinha mantendo conversações com o clube desde fevereiro. Os representantes dos torcedores haviam defendido veementemente um congelamento dos preços para proteger os torcedores fiéis do aumento dos custos durante a crise do custo de vida.
“Estamos em negociações diretas com o clube desde o início de fevereiro”, afirmaram, conforme citado pelo The Mirror. “Isso ocorreu após uma reunião com a diretoria e os proprietários do clube em outubro passado. Fomos claros quanto às nossas solicitações o tempo todo: buscávamos um congelamento dos preços por duas temporadas, em linha com a campanha ‘Stop Exploiting Loyalty’ (Pare de Explorar a Lealdade) da Associação de Torcedores de Futebol, e buscávamos o compromisso de trabalhar juntos para encontrar alternativas que não custassem mais aos torcedores.”
“Sentimos que esta era uma oportunidade para o clube fazer o que poderíamos esperar daqueles que se orgulham de que isso signifique ‘mais’: ser diferente dos outros, apoiar a lealdade dos torcedores e trabalhar coletivamente em uma solução que não venha às custas dos torcedores.”
Clube defende estratégia financeira
A diretoria do Liverpool insiste que congelar os preços não era uma opção viável no atual contexto econômico. O clube citou a necessidade de se manter competitivo e o aumento dos custos operacionais como os principais fatores por trás do aumento. Em comunicadooficial, o clube explicou: “Após uma análise cuidadosa em várias reuniões, o clube decidiu que isso não era viável no ambiente altamente competitivo em que atua, uma vez que continua a investir dentro e fora de campo e enfrenta custos crescentes em toda a estrutura do clube que estão fora de seu controle."
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Lutar por uma vaga na Liga dos Campeões
O Liverpool ocupa atualmente a quinta posição, cinco pontos atrás do Aston Villa, que está entre os quatro primeiros. O time tem claramente como objetivo garantir uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada para salvar sua campanha desastrosa na Premier League – especialmente por ser o atual campeão. Após a pausa para os jogos internacionais, os jogadores de Slot enfrentarão o Manchester City nas quartas de final da FA Cup, seguido por outra partida difícil contra o Paris Saint-Germain na primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões.