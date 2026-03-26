O Liverpool irrita os torcedores ao anunciar aumento no preço dos ingressos para as próximas TRÊS temporadas, apesar da péssima campanha na defesa do título da Premier League

A medida foi recebida com uma onda de críticas por parte do Conselho Oficial de Torcedores, que vinha mantendo conversações com o clube desde fevereiro. Os representantes dos torcedores haviam defendido veementemente um congelamento dos preços para proteger os torcedores fiéis do aumento dos custos durante a crise do custo de vida.

“Estamos em negociações diretas com o clube desde o início de fevereiro”, afirmaram, conforme citado pelo The Mirror. “Isso ocorreu após uma reunião com a diretoria e os proprietários do clube em outubro passado. Fomos claros quanto às nossas solicitações o tempo todo: buscávamos um congelamento dos preços por duas temporadas, em linha com a campanha ‘Stop Exploiting Loyalty’ (Pare de Explorar a Lealdade) da Associação de Torcedores de Futebol, e buscávamos o compromisso de trabalhar juntos para encontrar alternativas que não custassem mais aos torcedores.”

“Sentimos que esta era uma oportunidade para o clube fazer o que poderíamos esperar daqueles que se orgulham de que isso signifique ‘mais’: ser diferente dos outros, apoiar a lealdade dos torcedores e trabalhar coletivamente em uma solução que não venha às custas dos torcedores.”