O Liverpool inaugura um memorial em homenagem a Diogo Jota e André Silva em Anfield, na véspera do primeiro aniversário de suas trágicas mortes

A inauguração ocorreu no momento em que o Liverpool comemorava o primeiro aniversário do acidente de trânsito na Espanha que tirou a vida de Jota e Silva. O clube afirmou que o memorial permanecerá como um símbolo permanente de amor, união e memória, além de oferecer um local onde os torcedores possam refletir e prestar suas homenagens.

“O Liverpool FC faz hoje uma pausa em memória de Diogo Jota e André Silva”, dizia o comunicado oficial do clube. “O dia 3 de julho marca o primeiro aniversário do trágico acidente de trânsito na Espanha, no qual o atacante dos Reds e seu irmão faleceram.

“Um novo e comovente memorial em homenagem aos irmãos foi inaugurado na 97 Avenue, em frente ao estádio, proporcionando um espaço permanente para a lembrança e a reflexão.

“A camisa número 20 que o tão querido Diogo vestiu com distinção pelo Liverpool foi imediatamente aposentada pelo clube em todas as suas equipes. Ele será para sempre o nosso número 20, nosso rapaz de Portugal.”







