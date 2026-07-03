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O Liverpool inaugura um memorial em homenagem a Diogo Jota e André Silva em Anfield, na véspera do primeiro aniversário de suas trágicas mortes
O Liverpool presta uma homenagem duradoura a Jota e Silva
O Liverpool inaugurou o memorial permanente “Forever 20” na 97 Avenue, próximo à arquibancada principal de Anfield. O local foi escolhido porque milhares de torcedores se reuniram ali para deixar flores, cachecóis e homenagens pessoais nos dias seguintes às mortes de Jota e Silva.
Projetado pela escultora Emma Rodgers, o memorial apresenta um coração em movimento inspirado na comemoração de gol característica de Jota. Visto de diferentes ângulos, ele revela os números 20 e 30, ao mesmo tempo em que incorpora trechos da letra da música frequentemente cantada pela torcida da Kop em homenagem a Jota.
O Liverpool presta homenagem ao legado dos irmãos
A inauguração ocorreu no momento em que o Liverpool comemorava o primeiro aniversário do acidente de trânsito na Espanha que tirou a vida de Jota e Silva. O clube afirmou que o memorial permanecerá como um símbolo permanente de amor, união e memória, além de oferecer um local onde os torcedores possam refletir e prestar suas homenagens.
“O Liverpool FC faz hoje uma pausa em memória de Diogo Jota e André Silva”, dizia o comunicado oficial do clube. “O dia 3 de julho marca o primeiro aniversário do trágico acidente de trânsito na Espanha, no qual o atacante dos Reds e seu irmão faleceram.
“Um novo e comovente memorial em homenagem aos irmãos foi inaugurado na 97 Avenue, em frente ao estádio, proporcionando um espaço permanente para a lembrança e a reflexão.
“A camisa número 20 que o tão querido Diogo vestiu com distinção pelo Liverpool foi imediatamente aposentada pelo clube em todas as suas equipes. Ele será para sempre o nosso número 20, nosso rapaz de Portugal.”
Um memorial moldado por memórias pessoais
O memorial inclui vários toques pessoais que celebram a vida dos irmãos. Objetos deixados por torcedores após a tragédia foram preservados em cera e incorporados à estrutura, enquanto o pedestal é feito de pedra portuguesa proveniente de Gondomar, sua cidade natal.
Ele também apresenta uma réplica em bronze de uma única flor e um controle de PlayStation, em homenagem à paixão de Jota por jogos competitivos e esportes eletrônicos. O Liverpool já havia aposentado a camisa nº 20 em todas as equipes do clube após sua morte.
- AFP
Um local permanente de memória
O memorial já está aberto ao público e deve atrair um grande número de torcedores durante o fim de semana do aniversário. Ele permanecerá como parte permanente da paisagem de Anfield, garantindo que torcedores e visitantes tenham um local dedicado para homenagear Jota e Silva nos próximos anos.