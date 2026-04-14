O Liverpool foi revelado como um dos três clubes incluídos na cláusula especial de rescisão de Nico Schlotterbeck, o que poderia levar à saída da estrela do Borussia Dortmund neste verão

Embora a renovação do contrato de Schlotterbeck tivesse como objetivo garantir segurança a longo prazo para o Borussia Dortmund, a inclusão de uma cláusula de “clube dos sonhos” mudou o panorama. Foi revelado que o zagueiro pode sair por uma quantia entre € 50 milhões e € 60 milhões, mas essa opção não está disponível para todos os interessados.

De acordo com a SPORT BILD, apenas três times específicos foram incluídos no acordo como destinos válidos para a próxima janela de transferências. Liverpool e Real Madrid são dois dos grandes clubes confirmados incluídos no acordo.

Curiosamente, nenhum desses clubes fez uma proposta formal pelo jogador de 26 anos antes da assinatura da renovação, período em que ele poderia ter sido contratado por um valor menor.







