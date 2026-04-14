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O Liverpool foi revelado como um dos três clubes incluídos na cláusula especial de rescisão de Nico Schlotterbeck, o que poderia levar à saída da estrela do Borussia Dortmund neste verão
Os detalhes da cláusula do “triple-club”
Embora a renovação do contrato de Schlotterbeck tivesse como objetivo garantir segurança a longo prazo para o Borussia Dortmund, a inclusão de uma cláusula de “clube dos sonhos” mudou o panorama. Foi revelado que o zagueiro pode sair por uma quantia entre € 50 milhões e € 60 milhões, mas essa opção não está disponível para todos os interessados.
De acordo com a SPORT BILD, apenas três times específicos foram incluídos no acordo como destinos válidos para a próxima janela de transferências. Liverpool e Real Madrid são dois dos grandes clubes confirmados incluídos no acordo.
Curiosamente, nenhum desses clubes fez uma proposta formal pelo jogador de 26 anos antes da assinatura da renovação, período em que ele poderia ter sido contratado por um valor menor.
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Matthaus defende o acordo polêmico
A notícia sobre a cláusula de rescisão não foi bem recebida por todos os torcedores do Dortmund, alguns dos quais vaiaram o zagueiro durante uma recente derrota em casa para o Bayer Leverkusen. No entanto, a lenda alemã Lothar Matthäus saiu em defesa do jogador, argumentando que a cláusula é lógica para um jogador ambicioso e proporciona ao Dortmund uma vantagem financeira significativa da qual o clube carecia anteriormente.
“Sempre foi uma questão de ele querer dar o próximo passo”, disse Matthaus. “Por outro lado, ele também está comprometido com o Borussia Dortmund. Mas se o Real Madrid vier chamá-lo, você quer manter uma porta aberta, pelo menos uma pequena fresta pela qual possa passar”.
Um prazo rigoroso para as transferências de verão
Um ponto crucial para a diretoria esportiva do Dortmund é que a cláusula de rescisão não representa uma ameaça durante todo o verão. A janela para ativar o valor fixado estaria prevista para expirar em meados de julho, coincidindo com a final da Copa do Mundo, em 19 de julho.
Isso significa que, se o Liverpool ou qualquer outro clube interessado desejar garantir os serviços de Schlotterbeck, deverá agir de forma decisiva nas primeiras semanas da janela de transferências.
Esse prazo é vital para Lars Ricken e a diretoria do Dortmund. Caso a cláusula seja acionada, o BVB teria aproximadamente seis semanas e um orçamento superior a € 50 milhões para identificar e contratar um substituto.
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A melhoria da situação financeira do Dortmund
Apesar do risco de perder uma peça fundamental da equipe, a renovação do contrato foi apresentada como uma jogada de mestre na proteção de ativos. Ao garantir a permanência de Schlotterbeck até 2031, o Dortmund conseguiu evitar o cenário apocalíptico de vê-lo chegar ao último ano de seu contrato anterior. Matthaus destacou que essa medida aumentou em milhões o valor de mercado potencial do jogador, mesmo com a cláusula de rescisão em vigor.