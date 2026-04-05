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O Liverpool foi informado de que precisa de DOIS alas ingleses para substituir a lenda Mohamed Salah, que está de saída
Salah deve deixar Anfield no final da temporada
O Liverpool encontra-se numa situação crucial, tendo de lidar com a saída de Salah. O atacante confirmou oficialmente que deixará o clube no final da temporada. Apesar de ter assinado no ano passado uma extensão de contrato que o manteria no clube até 2027, o jogador de 33 anos divulgou uma mensagem emocionante de despedida aos torcedores.
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Bowen foi comparado a Salah
Waddle considera Bowen a pessoa certa para substituir Salah. Bowen, que tem sido fundamental para o West Ham desde que chegou ao clube em 2020, tem a capacidade de marcar gols pelas laterais e, ao mesmo tempo, criar oportunidades para seus companheiros.
“Não há muitos que joguem como ele”, disse Waddle aoFruityKing. “Existem muitos alas. Acho que Jarrod Bowen é o jogador mais parecido que já vi com Salah, que marca gols, mas ele já está ficando um pouco velho. Se o West Ham for rebaixado, há a possibilidade de o Liverpool aproveitá-lo por mais alguns anos.”
Gordon é outra opção
Outro jogador cuja contratação tem sido sugerida é Gordon. Embora a estrela do Newcastle atue predominantemente na ala esquerda, ele tem demonstrado flexibilidade e disposição para se deslocar para posições mais centrais.
“Anthony Gordon joga na ala esquerda e acho que ele prefere ser um jogador de esquerda ou um camisa nove agora. Ele tem gostado de jogar nessa posição pelo Newcastle United, então não tenho certeza se ele assumiria o lugar de Salah no Liverpool”, continuou Waddle.
“Tenho certeza de que ele poderia jogar lá e dar conta do recado, não estou dizendo que ele não conseguiria, mas ele é o tipo de jogador que gosta de correr para os espaços abertos pelo lado esquerdo quando o campo está livre. Já vi muitos jogos em que o time adversário trocou um jogador ou mudou o sistema por causa do perigo que Anthony Gordon representava pela esquerda, então por que desperdiçaria isso?”
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A difícil tarefa de encontrar um sucessor
No entanto, o problema em questão é complexo. A saída de um jogador do calibre de Salah exige uma análise cuidadosa e um planejamento minucioso. Apesar desses dois nomes, Waddle admite que não é fácil conseguir um jogador do calibre de Salah.
“Não vi muitos jogadores capazes de marcar tantos gols quanto Salah. Há muitos jogadores que conseguem criar mais chances e fazer algumas coisas melhor do que Salah com a bola, mas não vi nenhum jogador que pudesse fazer exatamente o que Salah fez pelo Liverpool”, concluiu Waddle.