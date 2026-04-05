O Liverpool foi informado de que precisa de DOIS alas ingleses para substituir a lenda Mohamed Salah, que está de saída

Outro jogador cuja contratação tem sido sugerida é Gordon. Embora a estrela do Newcastle atue predominantemente na ala esquerda, ele tem demonstrado flexibilidade e disposição para se deslocar para posições mais centrais.

“Anthony Gordon joga na ala esquerda e acho que ele prefere ser um jogador de esquerda ou um camisa nove agora. Ele tem gostado de jogar nessa posição pelo Newcastle United, então não tenho certeza se ele assumiria o lugar de Salah no Liverpool”, continuou Waddle.

“Tenho certeza de que ele poderia jogar lá e dar conta do recado, não estou dizendo que ele não conseguiria, mas ele é o tipo de jogador que gosta de correr para os espaços abertos pelo lado esquerdo quando o campo está livre. Já vi muitos jogos em que o time adversário trocou um jogador ou mudou o sistema por causa do perigo que Anthony Gordon representava pela esquerda, então por que desperdiçaria isso?”