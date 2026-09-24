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O Liverpool está sem a magia de um camisa 10 enquanto Cole Palmer, Bruno Fernandes e Rayan Cherki prosperam? Lenda dos Reds faz apelo por transferência em meio às dificuldades de Florian Wirtz, de £ 116 milhões
Gols e assistências: os números de Wirtz no Liverpool
O internacional alemão, depois de suas façanhas na conquista do título da Bundesliga pelo Bayer Leverkusen, deveria se tornar o novo principal articulador em Anfield após sua transferência milionária para o futebol inglês no verão de 2025.
Ele marcou apenas sete gols e deu o mesmo número de assistências na temporada passada, além de ter preparado apenas uma finalização nas primeiras semanas de jogos de 2026-27. Esperava-se mais, e ainda se espera, do talentoso jogador de 23 anos.
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O Liverpool também viu Salah sair e perdeu Ekitike por lesão
Com Wirtz em dificuldade, e com questionamentos começando a surgir sobre seu futuro de longo prazo em Merseyside, o Liverpool também perdeu a presença talismânica de Mohamed Salah, com o “Rei Egípcio” saindo como agente livre após marcar 257 gols ao longo de nove anos memoráveis.
Tem faltado criatividade em alguns momentos, com Hugo Ekitike ainda se recuperando de uma grave lesão no tendão de Aquiles, e o Liverpool tem ficado apenas assistindo enquanto rivais como Manchester United, Chelsea, Manchester City e Arsenal encontraram maneiras de furar bloqueios no terço final do campo.
O Liverpool precisa contratar mais um meia criativo?
Questionado se o Liverpool está em falta no setor do camisa 10, diante dos números que vêm sendo registrados por Fernandes, Palmer e companhia, a lenda dos Reds Houghton, que falava em associação com IrishBetting.ie, disse à GOAL: “Acho que poderíamos ter mais um. Eu disse isso na outra semana, acho que se você tiver dois camisas 10, porque temos dois atacantes, temos quatro pontas, dois para cada lado, ou da forma como você quiser ver isso, temos quatro meio-campistas centrais, eu simplesmente não vejo termos dois camisas 10, e acho que essa é uma área em que você precisa de um pouco de magia.
“Se um camisa 10 não estiver rendendo, então você pode colocar outro. Vai ser interessante ver o que o técnico faz. Quer dizer, todo mundo está procurando por eles, porque podem mudar o jogo.
“Há outros aspectos do Liverpool que acho que vão melhorar ao longo da temporada. Acho que na temporada passada o time jogou muito por dentro, os pontas fechavam e os meio-campistas ficavam todos muito juntos, então não havia espaço, enquanto nesta temporada, jogando com um pouco mais de amplitude, seja Cody [Gakpo] pela direita, ou Victor [Munoz] pela direita, Rio [Ngumoha] ou Bradley [Barcola], você agora tem opções para manter o campo bem aberto.
“Isso deve liberar essa área central para Florian Wirtz, mas Florian precisa mostrar essa consistência agora. Acho que ele vai receber mais minutos em campo, vai jogar na sua posição favorita, não vai ser deslocado para a esquerda ou para a direita, como aconteceu às vezes na temporada passada, ele precisa estar nessa função central, então agora cabe a ele mostrar essa consistência, jogo após jogo.
“Quando você chega por um valor alto e vem para o Liverpool, tem de estar jogando bem, porque os torcedores vão olhar para você e perguntar por quê, se você não estiver entregando, quais são as razões por trás disso.”
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Há margem para o Liverpool melhorar no início invicto de 2026-27
A sorte nem sempre esteve ao lado de Wirtz durante seu período na Inglaterra, com decisões apertadas e chances desperdiçadas por outros conspirando contra ele, mas está claro que ele precisa oferecer mais à causa coletiva.
O Liverpool precisa de alguém para preencher o papel de Fernandes/Palmer, apesar de seguir invicto nesta temporada, e pode ser forçado a voltar ao mercado de transferências se aqueles que já fazem parte do elenco derem poucos sinais de que podem atingir o nível esperado deles.
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