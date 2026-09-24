Questionado se o Liverpool está em falta no setor do camisa 10, diante dos números que vêm sendo registrados por Fernandes, Palmer e companhia, a lenda dos Reds Houghton, que falava em associação com IrishBetting.ie, disse à GOAL: “Acho que poderíamos ter mais um. Eu disse isso na outra semana, acho que se você tiver dois camisas 10, porque temos dois atacantes, temos quatro pontas, dois para cada lado, ou da forma como você quiser ver isso, temos quatro meio-campistas centrais, eu simplesmente não vejo termos dois camisas 10, e acho que essa é uma área em que você precisa de um pouco de magia.

“Se um camisa 10 não estiver rendendo, então você pode colocar outro. Vai ser interessante ver o que o técnico faz. Quer dizer, todo mundo está procurando por eles, porque podem mudar o jogo.

“Há outros aspectos do Liverpool que acho que vão melhorar ao longo da temporada. Acho que na temporada passada o time jogou muito por dentro, os pontas fechavam e os meio-campistas ficavam todos muito juntos, então não havia espaço, enquanto nesta temporada, jogando com um pouco mais de amplitude, seja Cody [Gakpo] pela direita, ou Victor [Munoz] pela direita, Rio [Ngumoha] ou Bradley [Barcola], você agora tem opções para manter o campo bem aberto.

“Isso deve liberar essa área central para Florian Wirtz, mas Florian precisa mostrar essa consistência agora. Acho que ele vai receber mais minutos em campo, vai jogar na sua posição favorita, não vai ser deslocado para a esquerda ou para a direita, como aconteceu às vezes na temporada passada, ele precisa estar nessa função central, então agora cabe a ele mostrar essa consistência, jogo após jogo.

“Quando você chega por um valor alto e vem para o Liverpool, tem de estar jogando bem, porque os torcedores vão olhar para você e perguntar por quê, se você não estiver entregando, quais são as razões por trás disso.”