O Liverpool está prestes a nomear Andoni Iraola como novo técnico e pretende fazer o anúncio antes do início da Copa do Mundo

A reputação de Iraola disparou depois que ele levou o Bournemouth a um sexto lugar sem precedentes, sofrendo apenas sete derrotas no campeonato durante toda a temporada e garantindo a histórica primeira classificação do clube para uma competição europeia. Suas impressionantes conquistas na costa sul ocorreram apesar da venda constante de jogadores-chave, incluindo o craque Antoine Semenyo, que foi para o Manchester City, e três defensores titulares, por um valor total de 144,5 milhões de libras. Essa excepcional capacidade de reconstrução fez dele alvo do Crystal Palace, do AC Milan e do Bayer Leverkusen.