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O Liverpool está prestes a nomear Andoni Iraola como novo técnico e pretende fazer o anúncio antes do início da Copa do Mundo
O Reds avança nas negociações com Iraola
De acordo com uma reportagem do The Times, o Liverpool está prestes a fechar um acordo para nomear Iraola como seu próximo técnico, após conversas positivas lideradas pelo diretor esportivo Hughes. O técnico de 43 anos está atualmente sem clube, após ter decidido encerrar um mandato de três anos no Bournemouth. Hughes, que originalmente trouxe o espanhol para o futebol inglês, acredita que o estilo tático agressivo e de alta pressão, marca registrada de Iraola, está perfeitamente alinhado com a filosofia futebolística de longo prazo defendida pela diretoria de Anfield.
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Os rumores sobre o Anfield ganham força
Os dirigentes do Anfield têm mantido uma postura discreta em relação ao processo de contratação em andamento, mantendo sigilo em público enquanto, nos bastidores, aceleram as negociações com seu principal alvo. Embora o clube reconheça os méritos técnicos de Sebastian Hoeness, do Stuttgart, e de Pierre Sage, do Lens, Iraola consolidou-se firmemente como o principal candidato à vaga. O técnico basco teria a intenção de trazer o assistente Tommy Elphick, torcedor de longa data do Liverpool, para Merseyside como parte de sua futura comissão técnica.
O sucesso das cerejas desperta interesse
A reputação de Iraola disparou depois que ele levou o Bournemouth a um sexto lugar sem precedentes, sofrendo apenas sete derrotas no campeonato durante toda a temporada e garantindo a histórica primeira classificação do clube para uma competição europeia. Suas impressionantes conquistas na costa sul ocorreram apesar da venda constante de jogadores-chave, incluindo o craque Antoine Semenyo, que foi para o Manchester City, e três defensores titulares, por um valor total de 144,5 milhões de libras. Essa excepcional capacidade de reconstrução fez dele alvo do Crystal Palace, do AC Milan e do Bayer Leverkusen.
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A reconstrução do Anfield depende de uma nomeação rápida
O Liverpool enfrenta um verão decisivo de transição, buscando concluir rapidamente a busca por um novo técnico e realizar reforços essenciais no elenco antes do fechamento da janela de transferências. É preciso montar uma comissão técnica totalmente nova, já que os ex-assistentes de Slot — Sipke Hulshoff, Giovanni van Bronckhorst e Ruben Peeters — devem deixar o clube. O novo técnico deve priorizar imediatamente a contratação de um ponta de alto nível para substituir Mohamed Salah, que deixou o clube.